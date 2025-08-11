抗腦退化｜8旬婦記憶力媲美50歲 研究揭「超級老人」抗老秘密1種習慣成關鍵
每日瞓足7.5小時 8旬老人記憶力「逆齡」30年
據美國《NBC News》報道，現年85歲的老婦Sel Yackley每天參加合唱團、製作飾品、運動、閱讀及社團活動，並確保每晚平均睡足7.5小時。她的記憶力在延遲單詞回憶測試中，表現與年輕20至30歲的人相若。研究人員將這類人稱為「超級老人」，亦即年屆80歲以上但仍擁有超越同齡人的記憶能力。
3大抗老祕訣
- 參加讀書會
- 為無家者編織冷帽及製作首飾
- 使用2種語言
研究的共同作者、精神病學與行為科學副教授Tamar Gefen指出，對近80位超級老人大腦的解剖顯示，他們記憶中樞的Tau蛋白纏結（tau tangles）數量遠低於一般人，而β類澱粉蛋白斑塊（amyloid plaques）則無明顯差異，有關發現促使科學界重新思考目前以清除β類澱粉蛋白斑塊為主的治療方式是否正確。
此外，研究團隊發現超級老人通常擁有更大的內嗅神經元（entorhinal neurons），以及更多與社交行為相關的紡錘體神經元（von Economo neurons）。Gefen推測指有關結構優勢有可能屬於先天性，但研究團隊正深入細胞分子層面尋找保護機制。
生活「連結感」或有助維持記憶力
儘管基因在其中扮演重要角色，但Gefen強調超級老人並非僅依賴遺傳；許多超級老人在生活中保持高度的「連結感」，對象可以是土地、祖先、家人緊密互動甚至是藝術，又形容「很少看到與世界脫節的超級老人」，意味著除主動社交之外，積極與世界保持聯繫亦可能是年老後保持優秀記憶力的關鍵之一。
自2000年以來，美國西北大學的有關研究計畫共有近300人參與，其中僅約10%符合「超級老人」標準。報道指目前仍有101名年齡介乎81至111歲的參與者持續接受研究。雖然超級老人十分罕見，但Yackley等人的例子可證明記憶受損並不一定是衰老的必然結果。
1款飲品加1種補充劑 1個月改善記憶力衰退
台灣營養功能醫學醫生劉博仁曾表示，有40多歲女患者發現記憶力大不如前，劉醫生遂建議她每天補充適量卵磷脂粉，並配合規律運動及充足睡眠，1個月後覆診時情況已大獲改善。劉醫生指，卵磷脂的關鍵成分是磷脂醯膽鹼，有助腦神經之間順利傳遞訊息，同時保護神經細胞健康。
劉博仁又分享自身經驗，指自己多年來早餐都習慣飲一杯無糖豆漿，並加入一匙卵磷脂粉，有類似需要的人士可作參考。