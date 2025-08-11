抗腦退化｜8旬婦記憶力媲美50歲 研究揭「超級老人」抗老秘密1種習慣成關鍵

美國西北大學（Northwestern University）在過去25年持續追蹤一群年過80歲的「超級老人」（SuperAgers）；他們的記憶力與年輕人相當，反映年長並不必然等於善忘。團隊亦發現「超級老人」的腦內記憶中樞的構成元素存在共通點，但先天基因亦非影響記憶力的唯一考慮因素，更重要的可能是生活中的「連結感」。

