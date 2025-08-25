逆齡祕訣｜52歲教授逆齡11年回春祕訣 1種營養補充劑每日必食 揭3大生活習慣訓練腦力

美國肥胖專科醫師及老化醫學教授Kurt Hong早前透過PhenoAge演算法，測試出自己的生物年齡僅41歲，比實際年齡年輕11年。Kurt指出，身體「逆齡」要歸功於日常3大習慣，亦即有氧及舉重訓練、每日補充維生素D以及規律的腦力訓練，並強調「年齡不過是數字」，認為生物年齡可透過日常習慣及飲食逆轉。

