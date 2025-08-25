逆齡祕訣｜52歲教授逆齡11年回春祕訣 1種營養補充劑每日必食 揭3大生活習慣訓練腦力
52歲老化醫學專家「逆齡」11年
據美國財經雜誌《BUSINESS INSIDER》報導，Kurt約於年半前透過PhenoAge演算法測量自己的生物年齡，結果顯示為41歲，比實際年齡少了11歲；PhenoAge演算法通過分析9項老化指標，包括發炎數值和代謝健康來計算出生物年齡。雖然醫學界尚未對生物年齡有統一定義，但有關結果依然引人注目。
3大習慣逆轉衰老
Kurt受訪時指，自己逆轉老化的原因相信與3大日常習慣有關，包括：
1.每星期做有氧運動+舉重
Kuet指自己每星期都會進行有氧運動和重量訓練，至少去健身房兩次，每次舉重時間約45分鐘。他指「跑步、游泳、健行等有氧運動能保持心臟年輕，而重量訓練則有助於維持肌肉和骨密度」。他鼓勵病人從自己喜歡的運動開始，每星期進行兩次即可，強調「任何運動都比不運動好」。
事實上，《英國運動醫學期刊》去年一項大型研究同樣指出，即使運動量只達官方建議的一半，就已經能夠顯著降低早死及心血管疾病風險。
2.每日補充維他命D
市面上雖有各式各樣保健品，但Kuet每天只固定補充維他命D；許多長壽研究員都有攝取維他命D習慣，因其對骨質密度、免疫力，甚至降低癌症風險都有幫助，Kurt則認為年過35歲以後骨質密度開始下滑，補充維他命D有助幫助吸收鈣質。
然而維他命D補充亦不宜過量。台灣食安專家楊世煒曾指出，三文魚、吞拿魚或鯖魚等魚油豐富的魚，以及添加維他命D的牛奶、起士等都是維他命D的良好來源。不過要注意維他命D屬於脂溶性，過量累積會造成高血鈣症、腎結石或是尿毒症，提醒不需要過量攝取。
3.睇書玩桌遊練「腦力」
Kurt每日花1至2小時進行腦力訓練，方法包括閱讀、捉棋或者玩桌遊等等，用以挑戰大腦。他認為大腦的能力有如肌肉，長時間不用就會退化。研究顯示，這類腦力活動能累積「認知儲備」，即在腦力退化或受損時仍能維持正常功能的能力，有助延緩阿茲海默症的症狀。然而他提醒玩手機並不算「動腦」。