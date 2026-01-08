希望的橋樑－「思治診所」

破碎家庭中的迷失心靈

社會上有不少在困境中掙扎的人，正默默等待援手把他們從痛苦的泥沼中救出，十六歲的美珍（化名）便是其中一位。她的經歷源自於原生家庭，父母同樣受精神健康問題困擾，家庭關係長期緊張，言語與肢體衝突頻繁，令美珍自小生活在恐懼與不安之中。學校本來是美珍的避風港，但隨着家庭暴力的陰霾及學業成績下滑，校園也逐漸成為另一壓力來源。逃學、社交退縮等情況令她與老師和同學的關係進一步拉遠，生活中可依靠的支援愈來愈少。

