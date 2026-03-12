將懷緬用作治療 帶老友記漫遊香江「話當年」

懷緬過去，常陶醉，一半樂事，一半令人流淚。快樂悲苦回憶，你我也擁有，深刻藏骨髓。尤其一眾「老友記」，忙碌大半生，經歷覺悟不少，甜酸苦辣回憶數之不盡。有時候，陪伴老人家「話當年」，就像打開一幅歷史活畫卷，懷緬過去，實在令人陶醉。

