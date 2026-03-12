將懷緬用作治療 帶老友記漫遊香江「話當年」
別小覷「懷緬」的威力，懷緬可用作治療。「懷緬治療」並非新事物，這種非藥物治療是利用舊照片及事物作為「引導物」，例如鐵皮玩具、火水爐、舊衣車等，透過不同感官刺激，例如不同場景、氣味、聲音等，喚起記憶，回顧人生，再透過與人分享經歷而獲得滿足感和喜悅感。
在葵涌醫院精神科門診，部分長者或因情緒困擾而不願與人交談，不願出門，漸漸地對外界心生恐懼，心情與生活陷入負面循環。為此，職業治療師團隊去年運用懷緬治療，展開多個月的「耆樂漫遊香江記憶」之旅，帶著「老友記」與照顧者一起「出走」，踏遍多個懷舊「港味」景點，透過懷緬過去，製造愉快回憶。
團隊帶著老友記一起參觀位於九龍城的石屋家園，看到久違了的樟木籠、懷舊「碌架鐵床」、玻璃膽暖水壼等，無不懷緬小時候的生活。有一位患焦慮症和輕度認知障礙的婆婆與丈夫一同參觀，表示這活動讓她與老伴有更多共同話題。
此外，老友記亦一起參觀粵劇展覽，回味熟悉的粵劇牌坊和萬福戲台，他們紛紛像坐著時光機回到童年看戲的時光。一位伯伯指著棚架回憶道：「這像極我小時候在村裡看的大戲棚，風雨無阻！」簡單一句說話，使其他參加者點頭附和，有些更眼泛淚光。
職業治療師團隊亦安排老友記到訪由灣仔郵政局活化而成的香港識「碳」館，重拾舊記憶的同時，亦學習低碳環保知識。有一位患焦慮抑鬱症的婆婆「打卡」後，傳送照片給兒子，之後她很雀躍地分享兒子的回覆，說兒子承諾日後會多些帶她舊地重遊，令人動容。這些參觀活動對長者來說，不僅是視覺享受，更是心靈慰藉，亦有助拉近與家人及照顧者之間的關係，為雙方製造熟悉話題和愉快回憶。
懷緬治療鼓勵長者與人溝通、交往，透過「話當年」，重新整合、體會往事，正面看待過往經歷，鼓勵與人分享、抒發情感。當重新與人建立溝通橋樑後，便能有渠道讓他們表達一直被壓抑的情緒，增加與身邊人的情感連結，從而帶來喜悅和安全感，有助穩定情緒、改善認知力、提升自我形象等。
專欄：輕鬆講‧醫事Talk
撰文：醫院管理局葵涌醫院行政總監鄭蓋民醫生