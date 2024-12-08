精神健康｜長期失眠惡性循環 或誘發心臟病/焦慮 專家建議 一種飲品有助入睡
睡眠是一個自然的過程，在適當的時間與環境下，我們的身體會自然感到疲累並進入放鬆狀態。當人體的生理時鐘啟動，褪黑激素在夜間逐漸升高，睡眠就會自然而然地發生。然而，許多人卻因為各種因素而失眠，《東方新地》日日健康請到精神科專科張正平醫生為大家講解失眠和身體健康的關係。
4個因素影響睡眠 失眠容易惡性循環
失眠可以分為三種類型：
- 入睡困難的患者往往在床上輾轉反側，花費很長時間才能入睡；
- 維持睡眠困難的人則容易在夜間醒來，且醒來後難以再次入睡；
- 早醒的人會在清晨過早醒來，無法獲得足夠的睡眠。
失眠還可以分為原發性和繼發性。原發性失眠是一種找不到明確影響因素的失眠，可能與身體內部的生理或心理因素有關；而繼發性失眠通常是由某些已知的因素引起的，如心臟問題、肺部疾病、焦慮症、抑鬱症或長期疼痛等。
睡前做兩件事 有助改善睡眠
睡前放鬆練習與避免干擾因素
冥想、靜觀等放鬆練習可以幫助我們在睡前放鬆，讓身心為睡眠做好準備。避免在睡前進行劇烈運動、飲用咖啡或使用電子設備，以防止精神過度興奮。此外，避免睡前飲用含咖啡因的飲料或進行刺激性的活動。
偶爾遇上失眠，可以嘗試喝一杯暖牛奶，有助於放鬆並更快入睡。
營造合適的睡眠環境與規律的作息時間
保持睡眠環境的舒適、安靜和黑暗有助於提高睡眠質素。可以使用耳塞和遮光窗簾來改善環境。每天在相同時間上床睡覺和起床，有助於調整生理時鐘，培養健康的睡眠習慣。
4個因素影響入睡 失眠或會惡性循環
- 適當的睡眠時間（日間日照猛烈的時候難以入睡）
- 環境因素，例如太吵鬧的環境會令人難以入睡
- 疲勞的程度，例如日間睡眠過多導致晚上難以入睡
- 放鬆的程度，過慮，難以放鬆等精神緊繃會影響睡眠質素失眠不僅影響生活質量，還對心理和身體健康造成影響。長期失眠可能導致注意力不集中、記憶力下降，並增加精神疾病和心血管疾病的風險。失眠會引發一種惡性循環：對失眠的焦慮使精神更加緊繃，反而加重了入睡的困難。因此，每次失眠的經歷都可能讓人對睡眠產生壓力感，進一步影響睡眠質素。
失眠時離開睡房有助放鬆
當失眠發生時，可以選擇短暫地離開睡房，進行一些放鬆活動，如練習深呼吸、喝暖牛奶等，幫助身體再次進入放鬆狀態。避免過度擔心失眠或抗拒助眠藥物，這些想法可能會使神經更加緊張，反而對睡眠有害。
若然經過一系列的調整仍然無法入睡，失眠已經持續一段時間並對身心造成困擾，應儘快就診以獲得藥物或其他專業治療。