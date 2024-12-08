精神健康｜長期失眠惡性循環 或誘發心臟病/焦慮 專家建議 一種飲品有助入睡

睡眠是一個自然的過程，在適當的時間與環境下，我們的身體會自然感到疲累並進入放鬆狀態。當人體的生理時鐘啟動，褪黑激素在夜間逐漸升高，睡眠就會自然而然地發生。然而，許多人卻因為各種因素而失眠，《東方新地》日日健康請到精神科專科張正平醫生為大家講解失眠和身體健康的關係。