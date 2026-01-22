時盲症｜返工約會經常遲到或屬疾病 拆解時盲症成因同拖延症/ADHD有關？

【時盲症/拖延症/精神科/心理疾病/遲到/過度活躍/ADHD】相信不少人身邊總有部分親友「時間觀念」特別差，每次約會總是遲到。這種「遲到大王」可能只是單純地「不守時」，但其實亦可以從醫學角度去理解「不守時」行為。精神科專科醫生潘錦珊接受《日日健康》醫聊室訪問，為大家拆解「時盲症」病徵與成因。