時盲症｜返工約會經常遲到或屬疾病 拆解時盲症成因同拖延症/ADHD有關？
時盲症目錄
Q1.甚麼是「時盲症」？
注意力不足過動症（ADHD）專家Dr Russell A. Barkley曾以「Time Blindness」形容過度活躍專注力不足的患者在感知和控制時間上的困難。Time Blindness被稱為「時盲症」或「時間盲」，它並非一項正式診斷，而是一種持續對時間難以理解和控制的現象，從而出現主觀時間感失準。患者往往難以準確感知時間流逝，或未能估算完成一件事所需時間，造成在多步驟安排中難以維持對時間的連續追蹤，在時間管理上出現困難。雖然「時間盲」本身並非一個精神科診斷，但是臨床上，它在一些精神科疾病中較為常見，例如過度活躍專注力不足(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)、自閉症譜系障礙(Autism Spectrum Disorder, ASD)、焦慮、抑鬱，或一些腦部曾受創傷的患者。其背後的病理關乎注意力調節問題、執行功能不足或焦慮憂鬱情緒所引致。
Q2.「時間觀念差」是否等如「時盲症」？兩者有何決定性差異？
每個人都有一個內在機制讓我們去留意或評估時間的流逝。但對有時間盲問題的病人來說，這種內在機制彷彿經常處於關掉的狀態，讓他們不能估算時間流逝，或過度估算已過去的時間。這些能力是由腦部的執行能力 (Executive Function)負責處理，幫助我們作出適當的組織和規劃，以達成目標。
執行能力主要由大腦的額葉(Frontal Lobe)所控制，其功能有如大腦的首席執行官，負責組織思想、行為、自我調節和達致行為目的。關於執行功能的例子包括：
- 工作記憶(Working Memory) ：在執行任務時，能提取和聯繫儲存在記憶系統中相關的資訊
- 反應抑制(Response Inhibition)：先考慮清楚情況及後果再作行動
- 靈活變通 (Cognitive Flexibility) ：能夠在面對障礙、挫折和新訊息時，修正計劃作應變。
透過以上幾個主要功能，執行能力讓我們能夠規劃時間和工作、開展工作或活動、審視自己的表現、糾正錯誤、思考解決方法和調節自己的情緒和反應 。
然而，當執行能力因為腦神經發展障礙，例如過度活躍專注力不足、自閉症譜系障礙、情緒疾病或腦部創傷所影響，便會令患者難以專注、容易分心、難以規劃自己的時間和工作、缺乏主動性去做一些相對困難或缺乏興趣的工作，以及缺乏自制能力去控制自己 。例如，會用過多時間去玩樂，而難以分配時間去完成工作或準時赴約 。
因此，時間盲的病人的主要缺損是執行功能障礙 (Executive Dysfunction) ; 而一般人所謂的「時間觀念差」，程度上則較為輕微，問題仍沒有在多個生活領域反覆出現。
Q3.拖延症與時間盲有何異同？
拖延（Procrastination）是指「明知該做卻反覆延後」，背後有可能關乎執行功能障礙。執行功能障礙令患者不能有效率及適時地開展工作，也令他們難以保持專注，容易受到無關事物干擾，或受到疲累或厭倦的感覺影響。在情緒控制上，執行功能障礙令患者難以管理情緒以完成任務和達到目標。例如，焦慮情緒會令患者感到不安焦慮，或過度追求完美 ; 情緒低落亦會令患者缺乏動力，對自己出現負面的想法，認為自己很大可能會失敗，從而難以開展任務。因此，對於經常拖延的人士，要了解其背後的想法和困擾，有機會涉及時間盲背後的執行功能障礙，亦要留意是否有腦神經發展障礙、情緒問題或認知能力缺損。
Q4.經常早到會否亦是時間盲病徵之一？
經常早到不一定等於時間盲。早到可以源於責任感，或把交通不確定性納入緩衝。不過，假如不論事情大小都害怕遲到而犧牲大量生活時間，便要留意有否出現時間估算偏差或焦慮性補償的問題。因此，若過分早到帶來顯著壓力、影響日常安排，或顯示無法拿捏合理緩衝，亦需要留意其背後是否涉及時間盲、焦慮或強迫式擔憂等因素。
5. 時間盲是否先天性疾病？會有甚麼後天因素?
由於時間盲牽涉執行功能障礙，背後可能與過度活躍專注力不足、自閉症譜系障礙等先天腦神經發展障礙有關。至於後天因素如情緒疾病，包括抑鬱、焦慮可以造成專注下降，影響時間管理；腦部創傷亦會直接造成認知功能障礙。另外，濫用酒精和藥物都可能影響腦部功能的正常運作。
6. 時間盲與專注力不足，甚至ADHD有關。兩者關係為何？
ADHD的核心症狀包括衝動過度活躍型、專注力不足型或混合以上兩者型。診斷需要符合一定數目的症狀、症狀持續半年，並且要在兩個或以上的情境出現。ADHD患者因執行能力缺損，令患者出現時間盲和專注力不足的情況。例如，工作記憶的缺損令病人難以處理有用的資料和步驟，也難以在腦中作出時間分配，導致他們容易投入工作而忘卻時間，到最後一刻才驚覺時間不夠；抑制控制的缺損令患者容易被當下干擾帶走，較難為長遠目標維持節奏，在遇到不理想的環境或誘惑時，難以堅持向目標邁進。
7.出現甚麼病徵時需要向精神科醫生求助？
若時間管理困擾已達到「持續、廣泛，並對生活、社交和工作功能造成影響」三個條件，便值得求助。持續是指多個星期以上反覆出現；廣泛是指不只在單一情境或某類活動遲到；對於生活、社交和工作功能上，時間管理問題可能造成頻繁遲到，影響工作或學業，亦會造成人際衝突，也可能造成焦慮情緒、自責羞愧和睡眠作息紊亂。
因時間盲和ADHD或執行功能障礙有關，若懷疑自己可能有ADHD或其他以上提及的種種症狀，便應及早接受評估，有助釐清成因和作適當診斷。經過準確的診斷後，便能對症下藥，避免被誤解，也可以減少對生活、人際關係、學習及工作上的長遠影響。
- 香港中文大學內外全科醫學士 MBChB (CUHK)
- 香港醫學專科學院院士(精神科) FHKAM (Psychiatry)
- 香港精神科醫學院院士 FHKCPsych
- 英國皇家精神科醫學院院士 MRCPsych
- 英國皇家精神科醫學院榮授院士 FRCPsych
- 香港中文大學內科醫學文憑 Dip Med (CUHK)
- 香港中文大學寧養關顧學士後文憑 PgD EOLC (CUHK)