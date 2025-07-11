反覆頭痛、腸胃不適卻查無病因？ 醫生：或為身心症警號拆解成因、治療方法
身心症｜身體反覆不適、檢查卻一切正常？
你是否試過身體反覆出現不明原因的不適，卻查不出具體病因，甚至輾轉多家醫院接受各項檢查後仍顯示「一切正常」？然而，身體的不適並未消失，甚至日益嚴重，並伴隨焦慮和恐慌等情緒問題，這可能是「身心症」的徵兆！
身心症是一種由心理壓力直接導致生理功能障礙的疾病，患者會出現真實的身體不適症狀，如持續性頭痛、腸胃功能紊亂或心悸等，但經過詳細醫學檢查卻找不到足以解釋這些症狀的生理性病變。
根據《精神疾病診斷與統計手冊第五版》（DSM-Ｖ），身心症在臨床診斷上的關鍵特徵是患者對身體症狀持續地過度關注，並且擔憂程度超出了其實際嚴重性，例如患者會頻繁地尋求醫療服務，進行多次重複的檢查，但仍對健康狀況感到不安，以至影響當事人的正常生活。如果這種困擾持續6個月以上，便有可能患上身心症。
身心症｜主要有哪些類型？哪些在香港最常見？
身心症較常見的類型有4種：
1.軀體症狀障礙症（Somatic Symptoms Disorder）
患者可能會出現一項或以上的身體症狀，或伴隨一些相關的身體疾病，但其思想、感受和行為反應遠超實際身體症狀的嚴重性，從而引發極度焦慮情緒，消耗大量心力去應付。典型身體症狀包括各類痛症及持續疲勞，部分患者亦會併發抑鬱症狀。
2.疾病焦慮障礙症（Illness Anxiety Disorder）
患者即使缺乏明顯的身體症狀或僅有輕度不適，仍會長期過度擔心罹患重疾，因而反覆尋求不同醫生的意見或要求重複檢查。然而，一些不必要的身體檢查不僅無法緩解憂慮，還可能因檢查引致額外的心理負擔，甚至誘發一些併發症。
3.轉化症（Conversion Disorder）
患者可能出現神經系統、肌肉活動功能或五官感覺障礙的情況，但這些症狀無法歸因於任何身體疾病或其他精神疾病。典型症狀包括肌肉乏力麻痹、吞嚥困難（如喉球症）、不自主的肌肉震動、步態不穩、失聲、失語或非腦癇發作。
4.心理因素影響生理狀況（Psychological factors affecting medical conditions）
常見例子包括長期壓力導致血壓高，以及偏頭痛、腸易激綜合症和纖維肌痛等功能障礙。
臨床經驗上，腸易激綜合症（Irritable Bowel Syndrome, IBS）是香港普遍的身心症之一，患者通常因壓力或焦慮而出現腹痛、腹脹或排便異常。此外，偏頭痛、乏力疲倦和非心臟性胸口不適等也是香港常見的身心症癥狀。
身心症｜有哪些主要誘因？
身心症的成因分為個人和環境因素。首先，個人心理性格方面，容易敏感焦慮的性格特點會較容易患上身心症。另外，壓力或情緒困擾會對大腦功能產生影響，特別是影響控制壓力反應的邊緣系統和下丘腦-垂體-腎上腺軸（HPA軸）。這些心理壓力會導致內分泌和神經系統的功能紊亂，比如皮質醇水平的升高，進而影響身體的正常運作。
其次，社會因素也在身心症的形成中扮演重要角色。例如，急速的生活節奏、高壓的工作環境、不穩定的人際關係或經濟壓力會加劇心理負擔，並間接影響身體健康。
身心症｜哪些職業屬高危群組？如何受個人性格、突發事件與適應能力影響？
醫學研究尚未證實特定職業與身心症存在必然關聯，但長期的職場壓力確實為已知風險因素。不過，個人對壓力的適應能力會受到性格特質與成長背景影響，一些突發性的重大壓力事件亦有機會成為誘發身心症的導火線。
事實上，無論從事何種職業，每個人都有可能遭遇壓力與變故，日常建立有效的壓力調適機制、照顧好自己的身心健康狀態至關重要。心理健康是整體健康的基石，唯有身心雙重健康，才能夠實現真正的健康狀態。
身心症治療｜應以改善身體症狀為先，還是優先調節心理狀態？
身心症治療需要採取整合性策略，同步處理生理症狀與心理壓力。選用鎮痛劑或腸胃藥去緩解生理症狀不適的同時，接受精神評估以分析心理壓力來源或誘發因素，並結合精神科藥物和心理介入調節情緒。
1.急性期以穩定生理症狀為先
- 通過藥物緩解最困擾患者的生理不適（如短期使用低劑量抗焦慮藥改善失眠，或藥物緩解胃部不適）
- 若有焦慮抑鬱等情緒困擾，或需要處方情緒藥物
- 此階段目標為打破「不適→焦慮→症狀不適」的惡性循環，為後續心理治療創造條件
2.並行心理介入措施
- 認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy）：幫助患者認識對事情的認知和理解、情緒及行為三者間的關係，重建正面思維模式，從而達至改善情緒和建立正向思維和正確適應壓力的處理方法
- 壓力管理技巧訓練（如腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆）
3.長期調節生活方式
- 透過精神心理評估，讓患者認清自己情緒並了解壓力來源，制定正面處理壓力來源和適應方法
- 規律運動（如太極、瑜伽）可調節自律神經平衡，促進多巴胺分泌改善情緒
- 固定睡眠和起床時間，讓身體形成穩定生理時鐘，同時能降低疼痛敏感度
- 均衡飲食，避免過度食用含咖啡因或刺激性食物
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