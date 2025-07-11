反覆頭痛、腸胃不適卻查無病因？ 醫生：或為身心症警號拆解成因、治療方法

當身體長期出現不明原因的不適，如頭痛、腸胃問題、疲倦或心悸，卻在反覆檢查後仍找不到具體病因，或許並非單純生理問題，而是與心理壓力有關的「身心症」。近年愈來愈多研究指出，情緒與身體健康息息相關，長期焦慮或抑鬱情緒可影響神經及免疫系統，誘發身體病徵。《日日健康》醫聊室邀請到精神科專科醫生潘錦珊，深入剖析身心症的成因、常見類型及治療方向！

