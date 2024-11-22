失智症｜7種行為或屬認知障礙症先兆 醫生推薦1種飲食法有助護腦
1. 認知障礙症有哪些常見先兆？
盧醫生指出，認知障礙症的先兆症狀涵蓋多方面，常見的包括：
- 記憶力減退：特別是短期記憶，例如忘記剛發生的事情
- 處理日常事務困難：無法完成熟悉的工作或活動
- 語言表達有障礙：難以找到適合的詞語
- 對時間、地點失去方向感
- 性格改變或情緒波動明顯：例如變得多疑、焦慮或抑鬱
- 判斷力下降：如金錢管理出現問題
- 物品經常放錯地方：甚至懷疑別人偷竊
2.在你接觸過的患者中，最常因哪些病徵察覺患上認知障礙症？
盧醫生指出，以下幾點是家屬或患者最常察覺異樣的地方：
- 記憶力顯著下降：例如患者重複提問或忘記剛交代過的事情
- 工作表現下降：部分患者因頻繁犯錯而被發現
- 日常行為異常：如無法回想熟悉的路徑或處理簡單的金錢問題
3. 可否分享一個特別的病例？
盧醫生提到了一位婆婆，她原本活躍健談，但逐漸出現記憶力下降及其他認知障礙的病徵，服用藥物後病情稍有緩和，但她開始變得過度活躍和焦慮，令家人感到困擾，甚至無法配合長者中心的活動醫生給她調整了穩定情緒的藥物，情況得以改善，也幸得家人無微不至的照顧，使她即使在疾病影響下，依然能有尊嚴地生活
4. 哪些人士屬認知障礙症高危群組？
- 年齡：65歲以上人群風險顯著提高
- 家族遺傳史：有認知障礙症家族史者風險較高
- 心血管疾病：高血壓、糖尿病、高膽固醇等均是風險因素
- 生活方式：缺乏運動、不健康飲食或吸煙酗酒
- 其他：曾經中風、頭部外傷、抑鬱症、睡眠障礙等
5. 迷思一：曾經中風更易患認知障礙症？
是的，曾中風者確實有較高風險患上認知障礙症，尤其是血管性認知障礙症中風會損害腦部血流，影響記憶和思維能力因此，預防中風對降低認知障礙症風險非常重要。
6. 迷思二：多打麻雀有助預防？
部分正確，多打麻雀等活動能刺激腦部、增強專注力及社交互動，對延緩腦部老化有幫助然而，單靠打麻雀不足以全面預防，還需結合其他健康生活習慣。
7. 迷思三：記性差就是認知障礙症？
不一定，記性差可能是壓力、疲勞或年齡因素所致，並非所有記憶力下降都代表認知障礙症但若記憶問題持續惡化並影響日常生活，則需醫學評估。
8. 哪些方法護腦有助減低病發風險？
盧醫生建議，以下方法有助護腦：
- 維持良好血管健康：控制血壓、糖尿病及膽固醇
- 定期參與腦力活動：如閱讀、學習新技能
- 增加體能活動：如每天30分鐘快步行
- 保持社交互動：避免孤立
- 確保充足睡眠
- 避免吸煙和過量飲酒
9. 在飲食及日常生活有何其他建議？
飲食建議
- 採取地中海飲食：多吃魚類、橄欖油、全穀物、新鮮蔬果和堅果，減少攝取加工食品和飽和脂肪
- 戒煙限酒：減少毒素對腦部的損害
- 管理慢性疾病：控制血壓、血糖和膽固醇水平
生活建議
- 保持規律作息，避免熬夜
- 定期體檢，管理慢性疾病
- 維持積極心態，參與社交活動和學習新事物
認知障礙症有哪些常見先兆？
* 記憶力減退：特別是短期記憶，例如忘記剛發生的事情
* 處理日常事務困難：無法完成熟悉的工作或活動
* 語言表達有障礙：難以找到適合的詞語
* 對時間、地點失去方向感
* 性格改變或情緒波動明顯：例如變得多疑、焦慮或抑鬱
* 判斷力下降：如金錢管理出現問題
* 物品經常放錯地方：甚至懷疑別人偷竊
哪些人士屬認知障礙症高危群組？
* 年齡：65歲以上人群風險顯著提高
* 家族遺傳史：有認知障礙症家族史者風險較高
* 心血管疾病：高血壓、糖尿病、高膽固醇等均是風險因素
* 生活方式：缺乏運動、不健康飲食或吸煙酗酒
* 其他：曾經中風、頭部外傷、抑鬱症、睡眠障礙等
迷思：多打麻雀有助預防認知障礙症？
部分正確，多打麻雀等活動能刺激腦部、增強專注力及社交互動，對延緩腦部老化有幫助然而，單靠打麻雀不足以全面預防，還需結合其他健康生活習慣。