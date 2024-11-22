失智症｜7種行為或屬認知障礙症先兆 醫生推薦1種飲食法有助護腦

【認知障礙症/症狀/先兆/高危群組/迷思】「物品經常放錯地方，甚至懷疑別人偷竊，突然變得多疑，失去方向感等」，腦神經科專科醫生盧文偉指這些都可能是認知障礙症（前稱老人癡呆症，又稱失智症、腦退化症）先兆，他接受《日日健康》醫聊室訪問指出，大家可留意家中長者有否以下7大症狀，並建議長者透過6大方法護腦健腦，減低患上認知障礙症風險。

