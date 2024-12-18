學生自殺｜過份催逼望子成龍或釀悲劇 3大成長階段屬高危期 注意4大警號

【學生自殺/學童輕生/抑鬱症/症狀/徵兆/照顧/支援】學童自殺問題日益受到社會關注，精神科專科醫生陳仲謀接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，學童自殺背後的壓力來源複雜，包括學校壓力、家庭矛盾以及心理疾病等多方面因素。他強調，家長和老師需要多留意學童的行為變化，及時干預，以減少悲劇發生的可能性。

