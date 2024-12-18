學生自殺｜過份催逼望子成龍或釀悲劇 3大成長階段屬高危期 注意4大警號
1. 學生自殺有哪些常見原因，他們的壓力來源有哪些？
陳醫生指出，學童的壓力主要來自三方面：學校、家庭及心理疾病。
學校方面，學童需要面對學業壓力與同儕關係問題，例如：
- 考試成績不理想，導致自我價值感下降
- 與同學或師長關係不和，被冷待、嘲笑甚至遭受欺凌
家庭方面，學童缺乏自主權，大部分決定都由家長操控，例如學校選擇、日常安排等。特別是在家庭中，若出現以下情況，壓力更為明顯：
- 父母經常吵架或兄弟姊妹有衝突，特別是單親家庭
- 家長對孩子施加過高期望，例如「贏在起跑線」的教育方式，令學童倍感壓力，甚至出現內疚、自卑情緒
心理疾病同樣是重要因素，常見的問題包括：
- 焦慮症與抑鬱症
- ADHD（專注力失調與過度活躍症），約5%至7%的學童會受到影響
- 早發性思覺失調、自閉症光譜障礙等
2. 哪些成長階段屬高危期？
學童自殺與成長階段有一定關係，陳醫生指以下時期較為高危：
- 小學升中學：新環境的適應壓力
- 公開試期間：例如中學會考（DSE）前後
- 學校轉變：如轉校或搬遷後需重新適應人際關係
然而，他亦強調很多學童輕生並非發生在特定時段，而是由於長期壓力積累，當這些長期壓力疊加特定事件，如成績公布或家庭衝突時，情況可能更為危險。
3. 在學校上，學生通常面對甚麼壓力？
陳醫生提到，學校因素對學童心理健康影響深遠。學童在學校面對的常見壓力包括：
- 缺乏成就感，特別是在重視分數的教育體系下
- 與師生或同學關係不和，例如被冷落或遭受嘲笑
- 對自己學業表現的不滿，導致情緒低落
陳醫生指出，傳統學校因班級人數多，老師難以兼顧每位學生的情緒需求，增加了部分學童的壓力。
4. 在家庭上，學生通常面對甚麼壓力？
家庭是學童壓力的主要來源之一，陳醫生指很多輕生個案，其家庭背景通常存在問題，例如：
- 單親家庭或父母經常吵架，導致孩子情緒不穩
- 家長對孩子施加過高期望，希望孩子考入名校或取得高分
陳醫生指雖然現在經常說「求學不是求分數」，但不少家長仍然對子女讀書成績要求相當高，「最好一條龍，考到好小學、選到好中學、入到好大學，望子成龍，望女成鳳」。他強調，家長應根據子女的實際情況因材施教，而非強行施加過多期望，否則子女因未能達到要求而感到內疚或自卑，長期累積下來可能引發衝動行為。
5. 學童輕生報導太常見，會帶來哪些影響？
陳醫生認為媒體對學童自殺的報導有正反兩面影響，一方面引起社會對學童心理健康的重視，促進相關支援政策的推行，但亦要注意，若報導過於詳細或煽情，可能引發模仿效應。陳醫生建議，媒體應以準確方式報導此類事件，避免誇張渲染，並將重點放在防範措施和專業建議上。
6. 學童輕生通常有哪些常見徵兆？
陳醫生指出，學童的情緒問題往往有跡可循，只要用心觀察即可發現，提醒家長和老師需特別留意：
行為變化：
- 原本活潑開朗的孩子突然變得沉默寡言或避開人群
- 不再參加平日喜歡的活動，如運動或遊戲
- 將珍視物品交給朋友或家人，例如將最愛的玩具、公仔交給好友保管，類似「告別」
成績變化：
- 突然成績大幅下降，可能是抑鬱、焦慮等情緒問題的徵兆
陳醫生舉例指，如高小、初中的學生，如他們平時都活潑很開朗、講話很多，突然變得沉默寡言、有時躲在二角、不跟人講話甚至哭，平時喜歡打球、玩遊戲，跟朋友聊天、玩遊戲，現在不去踢球或什麼都不做，便要特別留意。
7. 有沒有一些自測抑鬱症的方法？
陳醫生提到，坊間有不少抑鬱症自測工具或問卷，例如網上測試。然而，他認為效果有限，原因包括：
- 學生在情緒低落時，往往缺乏主動性完成測試
- 測試結果未必專業，可能無法準確評估情況
他建議學生若有情緒問題，應尋求專業幫助，如精神科醫生或心理學家的評估。
8. 家長、老師應如何處理？
陳醫生指家長與老師在預防學童輕生方面扮演重要角色，建議家長多花時間與子女及學生聊天，了解他們的想法與感受，留意其行為與興趣的改變，特別是突然放棄原有愛好或成績大幅下滑；若發現子女及學生有自殺徵兆（如提到想“解脫”或情緒反常），應立即聯絡專業人士，例如精神科醫生或心理輔導服務。