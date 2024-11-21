抑鬱症｜身邊人9大行為或抑鬱症警號 醫生：家人3類勸慰說話有反效果

抑鬱症｜身邊人9大行為或抑鬱症警號 醫生：家人3類勸慰說話有反效果

腦神經及精神健康
東方新地
【抑鬱症/症狀/徵兆/照顧/支援】抑鬱症是一種常見的情緒病，據統計，本港已有超過30萬人患上抑鬱症。精神科專科醫生陳仲謀接受《日日健康》醫聊室訪問指出，可透過9大心理和生理症狀切步判斷抑鬱症，作為家人或朋友應多加陪伴及聆聽，但也要注意有些說話或會帶來反效果。

抑鬱症目錄

1. 抑鬱症有哪些核心症狀？對生活有何具體影響？

陳醫生指出，抑鬱症的核心症狀可以分為心理和生理兩方面：

心理症狀：

  • 情緒低落，持續感到憂鬱
  • 自我價值感下降，覺得自己無用或成為他人的負擔
  • 對生活失去興趣，甚至是平時喜愛的活動
  • 嚴重時可能有自殺念頭

生理症狀：

  • 疲倦乏力，日常活動提不起勁
  • 食慾減退或暴飲暴食
  • 失眠或睡眠質量差
  • 焦慮症狀，例如心跳加速、手震或呼吸困難
  • 便秘（常見於長者）或經期紊亂（常見於婦女）

陳醫生稱，通常這些症狀需要持續兩星期以上才會被診斷為抑鬱症，但若情況嚴重例如有自殺傾向，不必等到兩星期便應立即求醫。

2. 抑鬱症惡化至哪種情況應立即求醫？

陳醫生表示，當抑鬱症的症狀導致功能失調時，便應該求醫。所謂功能失調，是指患者無法完成日常責任或工作，例如學生無法上學、職場人士無法工作等。此外，若出現以下情況，也應立即求助：

  • 經常哭泣或持續情緒低落
  • 對生活完全失去興趣
  • 表達輕生念頭或有自殺行為

3. 抑鬱症患者尋死前在說話、行為上有何徵兆？

陳醫生分享，雖然普通人無法準確診斷，但可以從以下方面觀察，以下徵兆需特別留意：

  • 行為改變：例如突然變得沉默寡言、避開社交、喜歡的活動不再參與
  • 說話內容：表達對生活的失望，例如提到「做人很苦」、「死咗好過」
  • 特定行為：例如寫遺書、處理遺物（如將銀行存摺或寵物交托他人）
  • 極端行動：爬出窗外或嘗試危險行為

若患者有明顯尋死念頭，應盡快向專業人士求助。

4. 經常笑臉迎人的人，是否就沒有患抑鬱症風險？

笑臉迎人的人也可能患上抑鬱症。陳醫生解釋，抑鬱症與腦內血清素水平失衡相關，這種情況可能因遺傳或外在壓力引發。即使外表開朗的人，也可能在內心經歷巨大的情緒困擾。因此，不要被患者的外在表現所誤導。

5. 作為家人和朋友，在語言及行為上如何支援抑鬱症患者？

語言方面

  • 多傾聽，避免給予批判性意見
  • 以溫和的方式表示關心，例如：「有咩要我幫手？」
  • 提供支持，而非強迫對方振作

行為方面

  • 陪伴患者參與他們感興趣的活動
  • 幫助安排醫療資源，例如尋找精神科醫生或心理輔導

6. 照顧和陪伴抑鬱症患者時，哪些說話或行為會帶來反效果？

陳醫生指出，面對抑鬱症患者，很多家人和朋友出於好意說出一些話，實際上會對患者造成反效果：

禁忌一：強迫患者振作

  • 「人人都得㗎啦，你無理由唔得嘅！」、「堅強啲」、「好小事」這在患者聽來，只會令他們覺得自己更加無能，情緒更加低落。

禁忌二：責怪患者

  • 「你咁無用㗎？人人都得，你又做唔到！」這類說話特別是在照顧者累積壓力後常出現，但陳醫生提醒，這樣只會讓患者情緒惡化。

禁忌三：急於提供建議

  • 「你試下咁做咪得囉！」、「你諗開啲啦！」這些話可能會加重患者的挫敗感，讓他們覺得被低估和不被理解。

陳醫生強調，面對抑鬱症患者時，應盡量避免說出以上這些話，以免「雪上加霜」。重要的是成為聆聽者，而非急於解決他們的問題。

抑鬱症 精神科專科醫生陳仲謀（圖片來源：受訪者提供）
精神科專科醫生陳仲謀（圖片來源：受訪者提供）

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抑鬱症有哪些核心症狀？

心理症狀：
* 情緒低落，持續感到憂鬱
* 自我價值感下降，覺得自己無用或成為他人的負擔
* 對生活失去興趣，甚至是平時喜愛的活動
* 嚴重時可能有自殺念頭
生理症狀：
* 疲倦乏力，日常活動提不起勁
* 食慾減退或暴飲暴食
* 失眠或睡眠質量差
* 焦慮症狀，例如心跳加速、手震或呼吸困難
* 便秘（常見於長者）或經期紊亂（常見於婦女）

抑鬱症患者尋死前在說話、行為上有何徵兆？

* 行為改變：例如突然變得沉默寡言、避開社交、喜歡的活動不再參與
* 說話內容：表達對生活的失望，例如提到「做人很苦」、「死咗好過」
* 特定行為：例如寫遺書、處理遺物（如將銀行存摺或寵物交托他人）
* 極端行動：爬出窗外或嘗試危險行為

經常笑臉迎人的人，是否就沒有患抑鬱症風險？

笑臉迎人的人也可能患上抑鬱症。陳醫生解釋，抑鬱症與腦內血清素水平失衡相關，這種情況可能因遺傳或外在壓力引發。即使外表開朗的人，也可能在內心經歷巨大的情緒困擾。因此，不要被患者的外在表現所誤導。

圖片來源：受訪者提供

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