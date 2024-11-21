抑鬱症｜身邊人9大行為或抑鬱症警號 醫生：家人3類勸慰說話有反效果
抑鬱症目錄
1. 抑鬱症有哪些核心症狀？對生活有何具體影響？
陳醫生指出，抑鬱症的核心症狀可以分為心理和生理兩方面：
心理症狀：
- 情緒低落，持續感到憂鬱
- 自我價值感下降，覺得自己無用或成為他人的負擔
- 對生活失去興趣，甚至是平時喜愛的活動
- 嚴重時可能有自殺念頭
生理症狀：
- 疲倦乏力，日常活動提不起勁
- 食慾減退或暴飲暴食
- 失眠或睡眠質量差
- 焦慮症狀，例如心跳加速、手震或呼吸困難
- 便秘（常見於長者）或經期紊亂（常見於婦女）
陳醫生稱，通常這些症狀需要持續兩星期以上才會被診斷為抑鬱症，但若情況嚴重例如有自殺傾向，不必等到兩星期便應立即求醫。
2. 抑鬱症惡化至哪種情況應立即求醫？
陳醫生表示，當抑鬱症的症狀導致功能失調時，便應該求醫。所謂功能失調，是指患者無法完成日常責任或工作，例如學生無法上學、職場人士無法工作等。此外，若出現以下情況，也應立即求助：
- 經常哭泣或持續情緒低落
- 對生活完全失去興趣
- 表達輕生念頭或有自殺行為
3. 抑鬱症患者尋死前在說話、行為上有何徵兆？
陳醫生分享，雖然普通人無法準確診斷，但可以從以下方面觀察，以下徵兆需特別留意：
- 行為改變：例如突然變得沉默寡言、避開社交、喜歡的活動不再參與
- 說話內容：表達對生活的失望，例如提到「做人很苦」、「死咗好過」
- 特定行為：例如寫遺書、處理遺物（如將銀行存摺或寵物交托他人）
- 極端行動：爬出窗外或嘗試危險行為
4. 經常笑臉迎人的人，是否就沒有患抑鬱症風險？
笑臉迎人的人也可能患上抑鬱症。陳醫生解釋，抑鬱症與腦內血清素水平失衡相關，這種情況可能因遺傳或外在壓力引發。即使外表開朗的人，也可能在內心經歷巨大的情緒困擾。因此，不要被患者的外在表現所誤導。
5. 作為家人和朋友，在語言及行為上如何支援抑鬱症患者？
語言方面
- 多傾聽，避免給予批判性意見
- 以溫和的方式表示關心，例如：「有咩要我幫手？」
- 提供支持，而非強迫對方振作
行為方面
- 陪伴患者參與他們感興趣的活動
- 幫助安排醫療資源，例如尋找精神科醫生或心理輔導
6. 照顧和陪伴抑鬱症患者時，哪些說話或行為會帶來反效果？
陳醫生指出，面對抑鬱症患者，很多家人和朋友出於好意說出一些話，實際上會對患者造成反效果：
禁忌一：強迫患者振作
- 「人人都得㗎啦，你無理由唔得嘅！」、「堅強啲」、「好小事」這在患者聽來，只會令他們覺得自己更加無能，情緒更加低落。
陳醫生強調，面對抑鬱症患者時，應盡量避免說出以上這些話，以免「雪上加霜」。重要的是成為聆聽者，而非急於解決他們的問題。
抑鬱症有哪些核心症狀？
心理症狀：
* 情緒低落，持續感到憂鬱
* 自我價值感下降，覺得自己無用或成為他人的負擔
* 對生活失去興趣，甚至是平時喜愛的活動
* 嚴重時可能有自殺念頭
生理症狀：
* 疲倦乏力，日常活動提不起勁
* 食慾減退或暴飲暴食
* 失眠或睡眠質量差
* 焦慮症狀，例如心跳加速、手震或呼吸困難
* 便秘（常見於長者）或經期紊亂（常見於婦女）
抑鬱症患者尋死前在說話、行為上有何徵兆？
* 行為改變：例如突然變得沉默寡言、避開社交、喜歡的活動不再參與
* 說話內容：表達對生活的失望，例如提到「做人很苦」、「死咗好過」
* 特定行為：例如寫遺書、處理遺物（如將銀行存摺或寵物交托他人）
* 極端行動：爬出窗外或嘗試危險行為
經常笑臉迎人的人，是否就沒有患抑鬱症風險？
笑臉迎人的人也可能患上抑鬱症。陳醫生解釋，抑鬱症與腦內血清素水平失衡相關，這種情況可能因遺傳或外在壓力引發。即使外表開朗的人，也可能在內心經歷巨大的情緒困擾。因此，不要被患者的外在表現所誤導。