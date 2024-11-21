抑鬱症｜身邊人9大行為或抑鬱症警號 醫生：家人3類勸慰說話有反效果

【抑鬱症/症狀/徵兆/照顧/支援】抑鬱症是一種常見的情緒病，據統計，本港已有超過30萬人患上抑鬱症。精神科專科醫生陳仲謀接受《日日健康》醫聊室訪問指出，可透過9大心理和生理症狀切步判斷抑鬱症，作為家人或朋友應多加陪伴及聆聽，但也要注意有些說話或會帶來反效果。