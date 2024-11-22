頑治性抑鬱症｜選美嫁入豪門丈夫卻長年出軌 苦忍抑鬱40年終因一事康復
「選美出身」嫁入豪門卻抑鬱半生
陳醫生分享了一位50多歲女士的案例，女事主早在18、19歲時便開始接受治療，至今已有三、四十年的病史。陳醫生指女事主年輕時是一名選美比賽的入圍者，後來嫁給了一位事業有成的公子，初時婚姻幸福，並育有三名乖巧、成績優秀的子女。然而，在結婚五、六年後，她開始出現情緒低落和失眠問題。
起初，她在普通科醫生處拿藥治療，但病情未見好轉，於是轉向陳醫生求診。經詳細交談後發現，陳醫生發現其情緒問題主要源於丈夫的婚外情。丈夫經常到內地做生意，並傳出多段緋聞，儘管如此，她仍然愛著丈夫，不願失去這個家庭。然而多年來，每當丈夫外出時，她的情緒便會急劇惡化，需要服用安眠藥才能入睡。陳醫生建議她正視婚姻中的問題，甚至考慮離婚，但事主內心充滿矛盾，既不想失去丈夫，也不希望家庭破裂，這種困境讓她的病情長期得不到根本解決。
直至現在，女事主的抑鬱症情況已大為改善，是甚麼原因治好困擾數十年的病？原本並非有奇藥出現，陳醫生指，是因為隨著丈夫年齡增長，婚外情的行為減少，對她生活及精神的影響也隨之減輕，而且現在已經「抱孫」，情緒比年輕時穩定，對安眠藥的依賴也有所降低。
無法醫好就是頑治性抑鬱症？
陳醫生稱這位女病人正是一個被視作「頑治性抑鬱症」的典型病例，抑鬱症患者一般得到適當治療後，在9個月至年半便會大致康復，並逐步減藥甚至不用吃藥，但目前仍約有三分之一抑鬱症患者無法透過服藥治療康復，會被視為「頑治性抑鬱症」（Treatment Resistant Depression），但陳醫生認為這種看法並不全面，因為有時治療方式並未能從患者的整體生活入手。
陳醫生稱，部分患者即使接受多次標準的藥物和心理治療，病情仍難以根治，原因往往在於外在環境因素未得到妥善處理，而患者的生活環境和壓力源往往是病情的關鍵，例如這位女病人的抑鬱症與她的婚姻困境密切相關，如果不能處理，即使再先進的藥物也無法根治病情。
現代生活「24小時不停步」 增抑鬱風險
陳醫生又提到，現代都市人過度依賴手機和網絡資訊爆炸，「24小時不停步」，生活的節奏和壓力可能是抑鬱症高發的原因之一。陳又引述一項幾十年前的研究，顯示居住在郊區的人群情緒病的發病率遠低於城市居民，主因當時郊區生活規律、壓力少，城市則面對更高昂的生活成本、繁忙的工作和學業競爭。
陳醫生又稱，世界衛生組織的統計指出，抑鬱症在全球疾病負擔排名中不斷攀升，從2000年的第四位，到2020年已升至第二位，預計2030年將成為導致功能失調的第一大疾病。所謂「疾病負擔指標」（DALYs），衡量的是疾病對人類生活質量和功能的影響年數。這一現象提醒我們，抑鬱症不僅僅是個人的情緒問題，也是一個重大的公共健康挑戰。