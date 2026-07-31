頭痛全解碼〡咖啡戒斷、日夜顛倒、週末補眠：上班族3大常見偏頭痛誘因 一類人更易陷入痛症循環
偏頭痛不止是一邊痛？ 醫生拆解背後成因
很多人以為「偏頭痛」就一定是單邊頭痛。方醫生指出，這是一個常見的誤解：偏頭痛的生理成因，主要是與腦部的神經傳導物質有關，三叉神經系統會分泌一種叫CGRP（降鈣素基因相關肽）的傳導物質¹，令血管收縮然後擴張，擴張時因刺激到周邊的神經而感覺劇痛。約有四成的患者會整個頭都痛，也有部份患者會由後枕或頸部開始出現痛楚²。
除了劇烈頭痛，偏頭痛發作時往往伴隨其他全身性症狀，例如反胃、作嘔、作悶，以及對光線和聲音極度敏感³。更甚的是，偏頭痛的影響並不止於發作期間，一次嚴重的偏頭痛發作後，患者可能連續兩三日都無法集中精神，對工作和日常生活造成極大困擾。方醫生建議患者躲在漆黑寧靜的房間休息，有助舒緩頭痛，如果不行的話只可以靠藥物即時止痛。
打工仔3大生活習慣 恐成偏頭痛「催化劑」
對於生活節奏緊湊的打工仔而言，日常一些看似平常的生活習慣，往往就是誘發偏頭痛劇烈發作的「地雷」。
誘因一：咖啡因與「咖啡戒斷」
不少上班族習慣每天靠咖啡提神，但方醫生指，咖啡因與偏頭痛的關係複雜。少量的咖啡因確實有止痛作用，但如果飲用過量，如每天三至四杯，反而會觸發偏頭痛。更常見的是「咖啡戒斷」引起的頭痛⁴。「尤其是一至五又飲開，但星期六日突然間停了不喝，也會有反彈性頭痛出現」
誘因二：作息不定時與長期壓力
工作超時、日夜顛倒都是偏頭痛的主要誘因，方醫生指出這種作息時間不均勻、睡眠剝奪的情況，都會令身體承受巨大壓力。特別是需要輪班或經常出差的工作，例如機師、空中服務員等，由於生理時鐘經常被打亂，更容易誘發偏頭痛⁵。
誘因三：週末「報復性」補眠
平日捱夜，週末「報復式補眠」睡到中午才起床，是許多香港人的寫照。然而，這種「報復性」補眠習慣反而會弄巧成拙。方醫生解釋，有部份患者星期一至五沒什麼痛，週末睡得特別多，或者睡得很晚，醒了之後就會出現劇烈的偏頭痛。因此，即使是放假，方醫生建議應盡量維持規律的作息時間，避免睡眠時間大幅變動。
其他偏頭痛高風險族群
除了上述的上班族生活習慣和壓力外，臨床上還有哪些人屬於偏頭痛的高危族群？
- 15至45歲女性
- 有家族遺傳史人士
- 大腦神經敏感者
過度食藥恐反彈 陷入「痛症循環」
面對偏頭痛發作，不少人抱持「食止痛藥傷身」的觀念，選擇「死忍」。方醫生警告，這種做法只會適得其反，「如偏頭痛不及早處理，可能一個三、四分的頭痛會變成一個八至九分的頭痛，到時就算服用止痛藥都未必治到痛。」然而，這並不代表可以盲目地服用止痛藥，如頻密地濫用常規止痛藥，患者很容易陷入「痛症循環」，引發藥物過度使用性頭痛⁶，停藥後甚至出現比之前更嚴重的反彈性頭痛。
新一代藥物兼具預防與治療
醫學界目前在治療偏頭痛時，更著眼於「預防」而非單純的「止痛」，方醫生透露，現今醫學在偏頭痛治療上已有很大突破。「過去的預防藥物，角色比較單一，主要是減低發作的次數和程度。現時新一代的偏頭痛藥物，有預防性作用同時也有治療性的作用，即是發作時服用也能減輕痛楚。」
醫生：偏頭痛非不治之症
透過有效的預防藥物，配合規律作息、適量運動，飲食方面減少出外用膳，盡量避免進食芝士、朱古力、味精等已知的誘發性食物，方醫生指部分患者甚至可以達到超過一年沒有發作，甚至「斷尾」的理想效果。
偏頭痛雖然無法輕易根治，但絕非不治之症。如果正飽受偏頭痛困擾，切勿「死忍」，應該及早尋求醫生專業意見，了解及選擇適合自己的預防及治療方案。
資料由腦神經科專科醫生方嘉揚醫生提供
此教育資訊由香港頭痛學會支持
資料來源：
¹ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7050542/
² https://practicalneurology.com/diseases-diagnoses/headache-pain/the-clinical-features-of-migraine-with-and-without-aura/30665/
³ https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/migraine