頭痛全解碼〡咖啡戒斷、日夜顛倒、週末補眠：上班族3大常見偏頭痛誘因 一類人更易陷入痛症循環

打工一族生活壓力大，經常OT捱夜，容易受頭痛困擾，但其實「頭痛」未必是普通痛症，有機會是一種腦神經系統疾病——偏頭痛。如果處理不當，不單會嚴重影響日常生活，更可能因過度用藥而陷入更嚴重的痛症循環。今次《日日健康》醫聊室就訪問到腦神經科專科 方嘉揚醫生，為大家深入拆解偏頭痛的成因、打工仔常見的生活誘因，以及最新的治療與預防方法。

