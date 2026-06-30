頭痛全解碼〡前港姐冠軍謝嘉怡自10歲起受偏頭痛困擾！女性發病率高3倍 專科醫生詳解荷爾蒙誘因及預防治療
2020年獲選香港小姐冠軍的謝嘉怡（Lisa），曾於蘇格蘭任職手術室護士，私底下非常熱愛運動和泰拳。但外表健康的她卻透露自己從小到大飽受偏頭痛困擾，更曾患上多囊卵巢綜合症（PCOS）。今次《日日健康》醫聊室特別邀請到香港頭痛學會主席、腦神經科專科醫生李可倫醫生與 Lisa 對談，為大家拆解女性偏頭痛與荷爾蒙之間的關係，並分享最新的治療與預防觀念。
偏頭痛糾纏近廿年 經期前後必發作？
「其實我從小到大，大約十歲左右就開始有偏頭痛。」Lisa 坦言偏頭痛已糾纏她多年，而且發現發作規律與生理週期有關係：「我的經期有時不太規律，但我經期的那個星期，一定會偏頭痛發作。」
女性發病率高三倍 與荷爾蒙波動有關
李醫生解釋，這情況在臨床上非常普遍。女性患上偏頭痛的機率比男性高出三倍¹，關鍵正是在於女性荷爾蒙「雌激素」的波動。當女性臨近經期時，體內的雌激素會急劇下降，極易誘發大腦神經變得異常敏感，進而引起偏頭痛。若女性本身患有內分泌問題，如多囊性卵巢症（PCOS），更會誘發偏頭痛。李醫生指出，約有六成女性患者的頭痛都在經期前後出現，且痛楚程度通常比男性嚴重，持續時間也更長²。
職場強光與不規律飲食 催生大腦「神經風暴」
除了內在的荷爾蒙因素，生活環境與作息也是引發頭痛的「地雷」。Lisa 回憶起昔日護士工作及幕前生涯，表示強光是她的致命傷：「在醫院工作時，手術室的燈光非常亮；進娛樂圈後，拍攝也全是強光。如果當天全日工作，到晚上肯定會出現偏頭痛。」Lisa 又補充，長時間工作有時未能定時進食，李醫生直言，這都是加劇偏頭痛的常見誘因。
李醫生進一步解釋，睡眠不足與休息不夠不僅會帶來疲勞，更會直接導致內分泌紊亂。當生理時鐘混亂時，大腦神經會變得異常敏感，此時若再加上經期荷爾蒙下降、精神壓力大、情緒波動或飲食不均衡，多重夾擊下便會在腦部引致一場「神經風暴」，誘發嚴重的偏頭痛。
偏頭痛的病徵與發作前預兆
偏頭痛並非一般普通頭痛，其典型病徵還包括中度至劇烈的脈搏式跳動痛楚，每次發作可持續4至72小時³，六至七成患者發作時會出現作悶、作嘔甚至嘔吐，並伴隨怕光、怕嘈等症狀。Lisa 提到自己發作時「會有眼矇，令我看東西不是很清楚」，李醫生解釋這正是偏頭痛的「預兆」，患者在頭痛前視覺往往會先看見閃光、眩光或出現短暫模糊。
止痛藥愈食愈密？過度依賴恐變慢性痛
當偏頭痛急性發作時，不少人都會選擇吃止痛藥，Lisa 表示自己只要頭痛便需要吃藥止痛，但同時也擔心頻繁服藥會對身體造成負擔。
李醫生對此提醒，偏頭痛提早吃藥效果確實較好，因為若等到劇痛或嘔吐，藥物往往難以吸收。但必須注意頻率，若服用得太頻密 (一個月吃超過 7 至 10 天)，如撲熱息痛、含有咖啡因或可待因等成份的複方止痛藥，反而會引致「藥物過度使用頭痛」⁴，會令身體產生依賴並形成惡性循環，最終演變成更難處理的慢性偏頭痛。
從源頭精準預防：新型CGRP藥物
如果偏頭痛發作頻密 (每個月多過四次發作)，李醫生建議患者應考慮接受預防性治療。最新的醫學研究發現，偏頭痛與腦內一種「降鈣素基因相關肽」（CGRP）的神經傳導物質水平升高有關⁵。當 CGRP 水平過高，便會引發血管發炎及膨脹，傳遞疼痛訊號。針對這個機制，現時已有新型口服藥物 CGRP 拮抗劑，能夠在偏頭痛急性發作時止痛，定期服用更能從根源減低偏頭痛發作的頻率與嚴重程度，大大改善患者的生活質素。
避開飲食地雷「3C食物」
除了藥物治療，調整生活及飲食習慣亦同樣重要。李醫生點出，偏頭痛患者應提防「3C食物」：芝士 (Cheese)、朱古力 (Chocolate) 及 咖啡因 (Caffeine)，這些食物中的化學成分皆有機會引發血管和神經反應。李醫生提醒，雖然部分女性在經期時吃朱古力會舒緩不適，但由於它潛在誘發頭痛的成分，患者需要多加注意。
此外，其他如含味精、防腐劑、亞硝酸鹽的食物都是常見的頭痛誘因之一。李醫生建議患者可以建立「偏頭痛日記」，詳細記錄每次頭痛發作的時間、長度，以及發作前的飲食與生活作息，從而找到誘因，減少偏頭痛發作的頻率。
偏頭痛不止頭痛那麼簡單，如果你懷疑自己都有偏頭痛問題，記得好好記錄自己的狀況，並及早諮詢專業醫生的建議。
部分資料由腦神經科專科醫生李可倫醫生提供
此教育資訊由香港頭痛學會支持
資料來源：
¹https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9176156/
²https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10855712/
³https://www.nhs.uk/conditions/migraine/
⁴https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/medication-overuse-headache/symptoms-causes/syc-20377083