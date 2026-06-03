頭痛全解碼〡鍾健威自爆揸車偏頭痛突發作險釀意外！專科醫生拆解「偏頭痛」成因、先兆及忍痛風險
藝人兼主持鍾健威（Ray）經常在幕前展現活力充沛，但原來過去一年，他一直飽受偏頭痛困擾，發作次數愈見頻密，對工作和生活造成極大影響。究竟偏頭痛是什麼？可以如何舒緩及治療？今次《日日健康》醫聊室邀請到腦神經專科李至南醫生與 Ray 對談，拆解偏頭痛成因，並分享最新的預防及治療方案。
偏頭痛突發作險釀意外
對於活躍於螢光幕前的鍾健威，過去一年受盡偏頭痛問題困擾。他憶述最嚴重的一次經歷是在開車時發生，令他感到非常驚恐：「中間突然出現一個閃光的形狀，由細變大，慢慢開始看不到前面車牌。」他只好先將車停駛在一旁，幸好沒有釀成意外，但表示事後仍心有餘悸。
偏頭痛不容忽視的「先兆」
李至南醫生指出，偏頭痛是一種常見的慢性頭痛，在香港平均每7至8個香港人就有一個受此困擾¹。其特徵通常是單側、脈搏式的跳動痛，並時常伴隨作悶作嘔，或對光線、聲音變得非常敏感²。約有三分之一的患者會出現「先兆」，李醫生解釋：「九成以上的先兆與視覺有關，如視野被遮蓋或出現像流星般的閃光，通常在頭痛前 30 分鐘內出現。」偏頭痛發作時會令人全身無力、頭暈，感覺「懵懵懂懂」，痛楚可持續數小時甚至長達兩至三日。
誘發偏頭痛的「地雷」：避開3C食物
李醫生提醒，偏頭痛往往與生活習慣息息相關。Ray 平日工作不定時、壓力大、睡眠不足等都是高危因素，但原來「補眠」太多同樣是不規則睡眠規律的一種，亦會誘發偏頭痛。此外，環境因素如天氣轉變、濕度高低、氣壓變化以及強光刺激，也常令病情轉趨嚴重³。
飲食方面隱藏的「地雷」亦是要注意，李醫生特別點名患者應留意 「3C 食物」：咖啡因 (Caffeine)、朱古力 (Chocolate) 及 芝士 (Cheese)。適量咖啡因有助提神及輕微止痛，但長期、頻密攝取會產生依賴，一旦停飲反而會形成惡性循環誘發頭痛⁴。辛辣、重味精的食物以及酒精，都會導致血管擴張，誘發病情，患者也應盡量避免少吃。李醫生補充，除了後天因素，偏頭痛亦有遺傳的可能，如果家族中有人經常需要食止痛藥，便要多加留意。
從止痛到預防 醫學治療新趨勢
當偏頭痛急性發作時，Ray 提到會「哩落個被竇」在黑暗安靜環境休息以舒緩痛楚，李醫生指這是有效的舒緩方法之一。李醫生亦建議患者應盡量多飲水，或使用冰敷太陽穴，或者按摩繃緊的頸部，都有助舒緩不適。不過，如果情況嚴重，便需要服用藥物。市面上的止痛藥雖可解燃眉之急，但李醫生提醒，若發現食藥的頻率和數量越來越多，便要小心身體可能已產生依賴，應及早求醫，尋求專業診斷。
針對 CGRP 物質：從根源阻斷疼痛
李醫生解釋，研究發現偏頭痛發作時，腦內一種名為 CGRP（降鈣素基因相關肽） 的神經傳導物質水平會升高5 。這種物質會導致腦血管發炎及膨脹，進而向大腦傳遞疼痛訊號。現時醫學界已有針對性阻斷 CGRP 的新型藥物，能有效防止血管擴張及發炎，從根源減少偏頭痛發作時的不適及發作頻率。
長遠而言，建立健康的生活習慣至為重要。李醫生鼓勵患者多做有氧運動，例如 Ray 提到的打高爾夫球或接觸大自然。持續的運動有助減輕身體的炎症指數，令腦部神經線沒那麼敏感，從而減低偏頭痛發作的機會。
記錄頭痛日誌 助醫生對症下藥
偏頭痛的成因和誘發因素因人而異，要找出自己的「地雷」，便要多加留意身體的反應。李醫生建議，受偏頭痛困擾的人士，在求醫前可以建立「偏頭痛日記」，記錄每次頭痛的時長、特質、伴隨症狀，以及發作前曾接觸過甚麼，例如是否壓力大、睡眠不足，或吃過某些刺激性食物等。詳細的記錄有助醫生更準確地分析病情，從而制訂最適合的治療方案。如果你也懷疑自己有偏頭痛問題，不妨由今天起好好記錄自己的狀況，並及早尋求專業協助。
部分資料由腦神經專科李至南醫生提供
此教育資訊由香港頭痛學會支持
資料來源：
¹https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/headache-disorders
²www.mayoclinic.org/diseases-conditions/migraine-headache/symptoms-causes/syc-20360201
³https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10940451/