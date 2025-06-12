治療與支援 攜手走出思覺失調
陳小姐今年30歲，生於小康之家，大學畢業後投身社會工作，與父母同住，生活平靜簡單。直至她被送院前兩星期，父母發現女兒性格和行為出現變化。原本性格開朗的她，突變得沉默寡言，不願上班，整天待在家中發呆，有時更自言自語。有一天，陳小姐突然告訴父母，她的上司和同事都心懷不軌，想加害於她。當父母想詳細了解時，她變得情緒激動，然後離家出走。父母無奈之下報警求助，警察最後在附近的公園尋回陳小姐。由於警察見她仍然情緒激動，甚至胡言亂語並拒絕回家，所以便送她往附近醫院急症室接受詳細檢查。經急症室醫生檢查及會診精神科醫生評估，陳小姐證實患上急性思覺失調，由急症室轉送醫院精神科病房接受住院治療。
住院期間，主診醫生根據病情與陳小姐及其父母商量後擬定治療計劃，包括藥物治療、心理治療、精神復康訓練及支援。藥物治療主要用於控制病徵，例如幻覺、妄想、激動情緒等，以及預防復發；而心理治療則幫助陳小姐適應及克服疾病對個人及生活帶來的挑戰，改善生活適應能力。治療師會因應病人需要和康復情況，制定不同階段的治療方案。陳小姐在接受藥物及心理治療後，病徵逐漸消除，可以出院回家休養。
精神復元人士重回社區後，醫護團隊仍然會提供不同範疇的後續支援。陳小姐除了定期到精神科專科門診覆診，亦接受職業治療、個案復康支援計劃及社區支援。其中，職業治療幫助復元人士重投工作；而個案復康支援計劃的個案經理會定期探訪，跟進她在社區的康復情況，並聯繫不同支援單位，例如家人、醫護團隊及各社區支援機構，確保她能獲得最適當支援。此外，陳小姐亦加入了由社會福利署與非政府社會服務機構合作設立的精神健康綜合社區中心，得到一站式綜合精神健康支援服務，協助融入社區生活。
最後，照顧者支援也是思覺失調治療的重要一環。在陳小姐患上思覺失調後，她的父母也要面對生活上的改變，在處理陳小姐的情緒行為時難免𠄘受壓力。所以，個案復康支援計劃的個案經理亦會定期與陳小姐的父母聯絡，了解她在家中情況。在個案經理的鼓勵及轉介下，她的父母也參加了精神健康綜合社區中心為精神復元人士家屬成立的支援小組，學習與精神復元人士相處的技巧和減壓方法，與其他照顧者分享經驗及互相支持，以協助他們適應和克服作為照顧者的困難。
在接受適切治療後，陳小姐的生活已回復平靜，並逐漸重回正軌。而她父母也終可鬆一口氣，繼續在女兒的康復路上陪伴及支持她。
專欄：輕鬆講‧醫事Talk – 醫院管理局
撰文：葵涌醫院精神科顧問醫生盧韞妍醫生