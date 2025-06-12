治療與支援 攜手走出思覺失調

陳小姐今年30歲，生於小康之家，大學畢業後投身社會工作，與父母同住，生活平靜簡單。直至她被送院前兩星期，父母發現女兒性格和行為出現變化。原本性格開朗的她，突變得沉默寡言，不願上班，整天待在家中發呆，有時更自言自語。有一天，陳小姐突然告訴父母，她的上司和同事都心懷不軌，想加害於她。當父母想詳細了解時，她變得情緒激動，然後離家出走。父母無奈之下報警求助，警察最後在附近的公園尋回陳小姐。由於警察見她仍然情緒激動，甚至胡言亂語並拒絕回家，所以便送她往附近醫院急症室接受詳細檢查。經急症室醫生檢查及會診精神科醫生評估，陳小姐證實患上急性思覺失調，由急症室轉送醫院精神科病房接受住院治療。

