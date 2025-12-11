夜更的一席話
阿光是一位雙相情感障礙（Bipolar Affective Disorder，又稱躁鬱症）患者。這是一種慢性精神疾病，特徵是情緒、精力和行為上出現極端波動，患者會在躁期或輕躁期（情緒高昂）與鬱期（情緒低落）之間交替發作。雖然目前確切病因未明，但研究認為是生理、心理與社會因素共同作用下的結果。
據阿光所述，原來一場突如其來的疾病，不僅奪去了他的健康，更將他推入情緒深淵。他回憶起有一天在行走時，突然感覺下背疼痛逐漸加劇，於是求醫。經過一段時間的藥物治療後，症狀並沒有明顯改善，於是他決定接受手術。經歷多番波折，阿光在手術後曾經能再次行走，但後來需要輔助工具，隨後病情又再惡化。經過反覆折騰，他因脊柱受損需要長期臥床，及後出現肌肉萎縮，導致僅剩雙手能有限度活動，已無法像從前那樣自理，故被建議入住長期護理機構。阿光因此陷入憂鬱，甚至萌生輕生念頭，這亦是他開始接受精神科治療的原因。
儘管阿光能清楚地向我敘述自己的經歷，並對自身症狀有所理解，但可惜的是，當他的某些需求無法即時獲得滿足時，他會在言語和行為上有過激反應，這正是他再次入院的主要原因。
由於當時阿光仍有潛在暴力行為風險，因此他被安置在最靠近護士站的防跌氣墊床上，以便護士能密切觀察和照護。儘管在跨專業團隊的協助治療下，配合醫生處方護膚藥膏，有效預防壓瘡形成，但由於當時身體狀況所帶來的疼痛，令其活動受限，仍使他感到相當不適。因此，我們定時為他伸展四肢及翻身護理。
試想像一位年逾半百、生活需依賴他人照顧的病人，長期身體不適與疼痛，唯有依靠醫生處方藥物和治療，方能獲得短暫緩解，感受會是如何？像阿光這類雙相情感障礙患者，在按時服用情緒穩定劑（如Lithium、Valproate）、抗精神病藥或抗憂鬱藥，並短期使用低劑量鎮靜劑（如Lorazepam）的情況下，能大幅改善其情緒及行為過激反應或異常情況，而照顧者與家人的支持亦至關重要。
與阿光對話的時間並不算太長，除了讓我再次了解他的經歷外，這更是一個機會讓我與他建立更緊密的治療關係。對於像阿光這類較具病識感的復元人士，心理層面的治療亦能帶來不少幫助。例如，心理教育可以增強他對服藥的依從性；認知行為介入（Cognitive Behavioral Intervention）則有助預防復發，及有效改善殘留的憂鬱症狀。但由於時間有限，那時我選擇先讓阿光簡單了解如何覺察當下的情緒與想法，並運用一些幫助身體放鬆的方法，先讓自己平穩下來休息，養好精神，才能有力量面對明天。
這段回憶以及日常護理工作，常常讓我反思──醫護人員和照顧者是復元者在復元旅程中重要的同行者，不僅為他們提供照料，更能從中學習許多為人處世的知識與技巧。但更重要的是，我們與復元者一樣，都需要更接納自己的情緒與想法。在面對不同情境時，無論順境或逆境，都努力朝著有價值的目標前進，活出屬於自己的人生。
專欄：輕鬆講‧醫事Talk – 醫院管理局
撰文：葵涌醫院精神科註冊護士劉俊傑