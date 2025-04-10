歡迎你回家！
樂明是一位中度智障並患有自閉症的病人。雖然基本生活自理並無大礙，但是礙於欠缺自我表達能力，常常出現嚴重的具挑戰性行為 (Challenging Behavior)。當別人不理解他的需求時，他會突然大力拍門、翻桌、打自己，甚至攻擊別人。
透過藥物治療確實能減低他的衝動性。但是，基於樂明不善於表達自己，上述具挑戰性行為仍時有發生；導致他不能參加各種復康活動，家人亦缺乏照顧及處理樂明情緒的信心及能力，因而影響出院機會，以致樂明住院達十一年之久。醫學上，這稱之為難治 / 難以控制 (Refractory)，樂明的復康進程並不樂觀。
當筆者與正向行為支援 (Positive Behavior Support) 團隊接收並處理這宗個案時，團隊認為每一次具挑戰性行為背後必有前因。所以，我們利用「應用行為分析」 (Applied Behavior Analysis)，深入觀察並記錄樂明每次具挑戰性行為發生時的情況。
慢慢地，團隊開始發現樂明的具挑戰性行為是有特定規律及時間性。於是，團隊決定針對該特定時間進行個人化護理計劃。透過建立治療性關係，加上個人化的規律作息及活動，樂明情況開始好轉。他的行為由不可預測、具攻擊性，漸漸變得穩定及合作，更樂於參與日間中心的活動，享受每次參與活動的機會，並改善行為。
團隊更把握時機，透過獎勵及鼓勵，為樂明建立良好習慣，建立出院基礎。終於，我們在臨床會議上與家人商討後，決定讓樂明出院回家。為促進溝通，正向行為支援團隊更精心準備了一份「溝通護照」，記下樂明的生活習慣以及處理其具挑戰性行為的方法，好讓家人更有信心照顧他。出院當天，家人與樂明向團隊送上心意卡，感謝十一年間的照顧和努力。
智障人士往往礙於缺乏溝通技巧，會經常出現不同程度的具挑戰性行為以表所需，大大影響生活質素。時至今日，除了利用藥物治療，護理團隊亦會利用循證實踐 (Evidence-based Practice)，為病人作個人化行為治療。此舉能大大提升病人生活素質，照顧者亦能得到適切健康教育，減低照顧者壓力，更有能力在社區延續對智障人士的照顧，減低再入院的機會。
復活節假期將至。樂明，你的家人正高興地期待著跟你說聲：「歡迎你回家！」
專欄：輕鬆講‧醫事Talk – 醫院管理局
撰文︰青山醫院註冊護士鄧天朗