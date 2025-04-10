猶記得有一次上班，在探病時間聽到一位家長對其兒子樂明說： 「明仔！你要乖些啊！你乖乖的話，便可以快些出院回家見媽媽了！我們便可以一家人歡度復活節假期……」表面看似是普通的家常鼓勵說話；可是，對樂明來說，出院就像考大學入學試般困難及遙不可及，因為他已住院長達十一年了。

