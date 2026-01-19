非常檢控觀｜馬德鐘新劇演「鏡反射觸覺症」患者 100%複製他人感受真有其事 42歲醫生借助「特異功能」行醫
非特異功能 旨在展現極致同理心
對於主角擁有「異能」的設定，監製林志華和編審黎倩儀受訪時強調，MTS並非讓主角變成超級英雄去查案的工具，而是為了塑造一位真正體恤民情的「父母官」。黎倩儀解釋：「作為父母官，最重要是體恤民情。鏡反射觸覺症讓他不單止『知道』受害人受苦，更是切身『感受』到那種痛。」
全球約2%人患病 大腦神經「過勞」
現實中，MTS並非天方夜譚。從醫學角度分析，這屬於「聯覺」（Synesthesia）的一種，研究估計在一般人口中盛行率約為1.6%至2.5%。
其成因與大腦的「鏡像神經元」（Mirror Neuron）有關。這組神經元負責模仿行為及產生同理心，一般人看見別人被針刺，大腦會「理解」對方痛；但MTS患者的鏡像神經元系統會被「過度激活」，將視覺接收到的觸摸或疼痛畫面，轉化為自身真實的感官體驗。即是說，看到別人被打，他們身上對應部位亦會感到痛楚。
現實版「怪醫」 目擊病人病逝如親歷瀕死
現實世界中，美國神經科醫生喬爾·薩利納斯（Joel Salinas）便是MTS的典型案例。他從小就活在感官交織的世界，聽到鐘聲會「看見」顏色。他在行醫期間，這種特質既是天賦也是負擔。
最震撼的一次經歷發生在他醫學院時期，當時他目擊醫療團隊搶救一名心臟驟停的病人。當醫護人員為病人進行胸部按壓（CPR）及插喉時，站在一旁的薩利納斯竟然「親身」感受到胸口被重壓、喉嚨被異物頂著的窒息感。
經過30分鐘搶救，病人最終宣告不治。薩利納斯形容當時感覺像「突然有人把冷氣關掉」，四周陷入一片死寂，這種強烈的身體與情緒反差，令他隨即衝入洗手間狂嘔，彷彿剛才死去的正是他自己。
有助醫生行醫 亦是情緒毒藥
MTS對患者的生活影響深遠。正面來看，這種高度的同理心讓薩利納斯醫生在臨床上具備優勢，能敏銳地察覺病人細微的痛苦與不適，比一般醫生更早作出判斷。
然而，這也是沉重的精神負荷。長期接收他人的負面情緒與痛楚，容易導致感官過載（Sensory Overload），引發焦慮、疲憊甚至抑鬱。為了自保，薩利納斯醫生學會了一套調節法：當看見血腥或不適畫面時，強迫自己將視線轉移到病人的袖口、領口等與身體無關的細節，以建立「我」與「他人」的心理界線。
罕見「聯覺」能力 睇數字有顏色
1997年，美籍印度裔神經科學家 Vilayanur Ramachandran 在一場講課中，無意間揭開了「聯覺」（Synesthesia）的神祕面紗。原來在我們身邊，隱藏著不少擁有「特異功能」的人，在他們眼中，枯燥的數字竟然帶有鮮豔的色彩。
當年 Ramachandran 教授在課堂上詢問是否有學生擁有「聯覺」體驗時，全場鴉雀無聲。直到「落堂」後，才有兩名女學生怯生生地走到台前，向教授坦承自己確實有這種感覺，只因害怕被同學視為「異類」或精神有問題，才不敢公開舉手。
其中一人詳細描述了她眼中的彩色數字世界：「數字5是暗紅色的，3是藍色的，7是鮮豔的血紅色，8是黃色，9是蘋果綠。」這番話激發了 Ramachandran 深入研究的決心。
科學家設計「跳出試驗」 準確率達9成
為了證明這些人並非幻想或講大話，Ramachandran設計了一個著名的*跳出試驗」（Pop-out Test）。測試方法： 在一張紙上印滿密密麻麻、由相似線條組成的數字「5」，並在其中隨機埋藏若干個數字「2」。
原理
- 普通人：由於「5」和「2」的形狀鏡像相似，普通人需要逐個掃描才能找出「2」，過程緩慢且費力。
- 聯覺者：由於他們將數字與顏色連結，在他們眼中，這就像在一片「紅色（5）」的背景中，突顯出幾個「綠色（2）」的點。
- 結果：聯覺者幾乎能瞬間看到由數字「2」組成的圖形（如圓形或三角形），且準確率高達90%，遠超普通人。這項實驗以科學方法證實了聯覺是真實存在的感知現象。
每100人有4個字色聯覺 名作家都有份
隨著研究深入，2005年英國倫敦大學學院（UCL）確診了首宗聯覺症病例，並指出這可能是一種基因型疾病。醫學界估計，人群中約有 1.6% 至 2.5% 的人擁有某種形式的聯覺。截至目前，已確認的聯覺種類至少有80種，通常表現為一種或多種感官的融合。當中最普遍、被研究得最多的是「字色聯覺」（Grapheme-color Synesthesia），即閱讀文字或數字時會看到顏色。
據統計，每100人中就有約4人擁有這項能力。俄裔美籍著名作家、《羅莉塔》（Lolita）作者**納博可夫（Vladimir Nabokov）**便曾自述擁有字色聯覺，這或許解釋了他筆下的文字為何總是充滿豐富的畫面感與色彩。