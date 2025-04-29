調查揭近3成抑鬱症患者曾企圖自殺 協會：本地頑治抑鬱症患者比例或高於預期

本港約有30萬人為抑鬱症患者，其「頑治型」患者往往不易識別，卻潛藏極高自殺風險。香港心理社會康復協會今日（29日）公布本地情緒病患者問卷調查結果，顯示本地患病1至20年的抑鬱症患者中，企圖自殺率明顯高於國際估算平均，反映本港頑治抑鬱症（Treatment-Resistant Depression）比例可能被低估。

