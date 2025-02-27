香港北角扶輪社聯手鄰舍輔導會 推精神健康同樂日助東涌家庭舒壓
根據鄰舍輔導會早前一項調查，發現18歲以上的受訪東涌居民中，每9位就有1位的情緒需要中心社工跟進。有見及此，香港北角扶輪社及鄰舍輔導會於去年10月起合作舉辦「鄰舍。家。您Listen Goal!」精神健康計劃，並在近日舉行精神健康同樂日暨計劃總結禮，讓參與計劃的家長、青少年和義工向區內街坊傳遞精神健康信息，鼓勵大眾更關顧自己、家人及朋友的情緒需要。
計劃惠及92對親子 滿意度逾95%
自去年10月啟動的「鄰舍。家。您Listen Goal!」精神健康計劃，由香港北角扶輪社主辦、鄰舍輔導會協辦，歷時4個多月，共吸引東涌區92對親子參與。參加者以25至40歲的家長及其6至10歲子女為主，當中包括有特殊學習需要的兒童。活動後問卷調查顯示，逾95%的參加者對計劃表示滿意，平均評分達4.5分（滿分5分）。
調查結果進一步揭示計劃成效：
- 95%或以上參加者認為計劃增進他們對身心健康的認識；
- 95%或以上參加者表示與子女的關係有所改善；
- 95%或以上家長稱更懂得支援有精神困擾的朋友；
- 95%或以上參加者對活動內容表示非常滿意。
國際扶輪3450地區前總監及香港北角扶輪社創社社長錢樹楷博士在致辭時表示：「根據世界衞生組織的定義，精神健康是一種健康狀態。在這種狀態中，每個人能夠實現自己的能力，應付正常的生活壓力，有成效地工作、生活，並對社區作出貢獻。」他指出，計劃的目標是讓東涌家庭更加關注精神健康，從而提升生活品質。
香港北角扶輪社2024-25年度社長郎志偉博士則表示：「好高興計劃得以順利展開，讓一眾社友、義工透過精神健康急救證書課程，掌握到相關知識和應用技巧；參加者亦能透過一連串親子活動和工作坊，學習如何提升精神健康和減壓，從而改善親子關係，令生活更美滿。」他希望未來能繼續推行類似計劃，惠及更多人。
鄰舍輔導會高級執行幹事及區域總監（離島）黃美鳳則感謝合作方的支持：「計劃至今一共推行了13個活動，參加者達276人次」，並鼓勵參加者將學到的技巧應用於日常生活中，影響身邊更多人。
家長心聲：活動促正向轉變
不少家長在活動中分享了參與計劃後的改變。家長敏怡表示：「參加計劃讓我懂得站在孩子的角度思考，增加彼此溝通。」家長Polly亦表示：「參加計劃改善了親子關係，小朋友也漸漸受到影響，開始懂得關心我。」家長曉婷則分享，她曾因女兒升小一感到焦慮，但參加活動後學會與孩子溝通，親子關係明顯改善。
圖片來源：香港北角扶輪社