香港北角扶輪社聯手鄰舍輔導會 推精神健康同樂日助東涌家庭舒壓

根據鄰舍輔導會早前一項調查，發現18歲以上的受訪東涌居民中，每9位就有1位的情緒需要中心社工跟進。有見及此，香港北角扶輪社及鄰舍輔導會於去年10月起合作舉辦「鄰舍。家。您Listen Goal!」精神健康計劃，並在近日舉行精神健康同樂日暨計劃總結禮，讓參與計劃的家長、青少年和義工向區內街坊傳遞精神健康信息，鼓勵大眾更關顧自己、家人及朋友的情緒需要。

