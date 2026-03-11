完美主義就是等於強逼症嗎？

日常對話中，有時會聽到身邊的人說笑「我有點強迫症的」，用來形容自己有潔癖、喜歡把物品排得整整齊齊、什至是完美主義等等。精神醫學上，真正患上強迫症的病人是不是這樣的呢？我們又可以如何理解自己潔癖或者完美主義的行為？

