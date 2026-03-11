完美主義就是等於強逼症嗎？
強迫症患者的痛苦
在臨床上，強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）的核心特徵是「強迫思維」與「強迫行為」。強迫思維是一些重覆出現、難以控制、令人困擾的想法、影像或衝動，例如擔心門未鎖好、害怕細菌污染等等的念頭。這些想法背後帶有強烈焦慮與壓力，甚至明知不合理，卻無法停止。
為了減低這些焦慮感，患者往往會出現對應的強迫行為，例如反覆洗手、檢查門鎖、重複數數、或按照固定次序完成某些動作。患者並不是享受這過程，而是為了紓緩內心的不安。然而，這種緩解通常只是短暫的，焦慮很快再次出現，於是行為又被重複，形成一個循環。這些症狀耗費大量時間與精力，嚴重影響工作、人際關係與日常生活。過往有一些案例，患者因為害怕細菌污染而一天可以洗數十次手，甚至洗到皮膚破損流血，仍然覺得「未夠乾淨」；每天花費在浴室的時間比一般人多數倍，上班約會常常遲到。
值得注意的是，強逼症患者通常清楚知道自己的行為過度或不合理，卻難以停止。這種拉扯，是強迫症其中一個重要特徵，症狀本身令患者感到困擾與痛苦。
完美主義與強迫型人格
相比之下，日常所說的「潔癖」或「完美主義」，大多形容一些性格特質，或與強迫型人格傾向有關。雖然同樣帶有「強迫」這個字眼，但其表徵與強迫症大不相同。這類型的人可能非常重視細節，對自己與他人都有高標準，做事講求計劃與控制。與強迫症不同的是，這一類人背後不會有明顯的強逼思維，行為的目的不是解除焦慮，而是要得到完美時的滿足感。
擁有強迫型性格傾向的人或許並不是一件壞事，他們做事認真可靠，在職場上會得到不少認同。當然凡事過猶不及，當性格變得極端，人的行為變得僵化，對生活或人際關係造成影響，有可能發展至人格障礙。強迫型人格障礙（Obsessive-Compulsive Personality Disorder, OCPD）的患者對完美的價值觀過度要求，處事生硬不識變通，什至因別人做事不夠嚴謹而感到極度困擾什至會引起衝突。
追求整潔與品質本身並非問題。當這些特質能幫助我們有效率地完成任務，並且不會對生活或關係造成明顯困擾，它們可能只是性格的一部分，並不是與強逼症有關。當然，如果症狀影響到日常功能或帶來明顯的負面情緒時，尋求專業評估與協助是重要的一步。
別再說「我有點強迫症的」
或許日後我們可以對「我有點強迫症的」這句話多一分謹慎。真正的強迫症並不是愛整齊，也不是標準高，而是一種被焦慮反覆折磨的痛苦循環。對患者而言，這並非一句玩笑，而是一段長期掙扎的經歷。不用強迫症這個字眼來說笑，也是一種對他人經驗的尊重與同理。
專欄：心窗解密
撰文：香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家 馬瀚祺