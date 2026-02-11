「母愛」的腦科學：懷孕如何將大腦升級？
科學研究顯示，懷孕是女性一生中神經塑性（neuroplasticity）最劇烈的時期之一，即是指大腦結構和功能進行自我重組、重塑或改變。這段期間，體內的雌激素會飆升至前所未有的高水平，有些激素甚至會增加100倍以上，有學者比喻說這個時期的大腦就像在浸雌激素浴一樣（estrogen bath），這種劇烈的激素變化觸發大腦結構的重組。
有趣的是，懷孕期間大腦結構的變化與青春期極為相似：兩者都會出現大腦灰質體積的縮減。大家聽到大腦的體積減少，可能會擔心影響大腦功能。事實上，這種縮減並非大腦損傷，而是一個名為「突觸修剪」（synaptic pruning）的過程，旨在剔除不必要的連接，讓神經網絡變得更專業及高效。那它強化了那些大腦神經網絡呢？這種優化主要集中在與「社交認知」和「心智理論」（Theory of Mind）相關的區域，這讓女性在成為母親後，能更敏銳地解讀嬰兒的需求，強化母子間的連結。
這樣升級類似「去蕪存菁」的工作。這種修剪過程並非功能退化，而是一種「精準細化」（fine-tuning），將原本廣泛但不夠集中的神經連接，重新建構為更專門化的網絡，幫助母親在生理和心理上為照顧嬰兒做好準備。換句話說，大腦為了迎接「母親」這個新身份，主動清空了雜亂的舊倉庫，騰出空間來安放專門處理母嬰連結的新包裹。
這種大腦的變化與孩子的成長性息息相關。研究發現，這些腦部區域縮減程度愈大時，母親與嬰兒的關係就愈親密，且在照顧孩子時展現出更少的負面情緒。似乎，這大腦升級讓各位媽媽勝任母親的角色。
現時的研究顯示，懷孕產子時的大腦改變會延續到老年。雖然懷孕期間大腦體積縮小，但產後會經歷一定程度的恢復。更重要的是，曾有生育經驗的女性在步入中年後，她們大腦的「生物學年齡」往往比同齡未生育的女性顯得更年輕。而且，大腦這些改變是很明顯的，科學家甚至可以僅憑大腦掃描圖，就以超過90%的準確率判斷一名女性是否曾懷孕生育。
雖然大腦這個生理上的改變協助女性適應成為母親的新任務，但是於現今社會當母親仍需面對不同的社會及經濟的壓力，例如產後復工及夫婦關係改變等。以下有一些心理健康的小貼士分享給大家，父母要主動照顧自己，保持身心健康，才可以更好地照顧小生命：
- 接納大腦的「進化」：當妳感到記不住瑣碎事物時，請理解妳的大腦正將資源集中在更重要的社交與情感連結上。接納這種「目標轉向」，能有效減輕自我懷疑帶來的壓力。
- 善用「社交大腦」：既然懷孕強化了社交認知能力，不妨多參與社交活動或支持小組。即使是子女已長大成人，社交互動也可以預防認知退化。
- 規律運動：這個雖然是老生常談，但研究指出規律運動能增加大腦衍生的神經營養，這能與性激素產生共同作用，促進海馬體的神經突觸塑性，這對維持中年後的記憶力與情緒穩定有幫助。
- 育兒沒有黃金標準，盡力就好：在育兒路上，若對某些事情抱有過於死板或完美的要求，往往只會令家長承受更大的壓力。例如，一定要跟足某一套做法；又或者在焦慮影響下，思維變得災難化，覺得「入不到某個遊戲小組，就等於將來入不到好小學」。其實，每個孩子都是獨一無二的，每個家庭也有不同。過分追逐某些指標或標準，反而會令全家人長期活在壓力與不足感之中。學會肯定自己已經盡了力，適時放手，讓孩子自然成長，或許更能為家庭帶來平衡與安心。
專欄：心窗解密
撰文：香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家辛蔚嫺