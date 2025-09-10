病態賭博與腦神經科學：從「快感」到「失控」的路徑

悉逢馬季開鑼，很多人都會有一種小賭怡情的心態，買一張馬票或下注幾場比賽，感受一點緊張與刺激。對大部分人而言，這些行為或許只是一種消遣；然而，當賭博逐漸佔據生活重心，甚至影響財務與人際關係時，便可能發展成「賭博失調」。近年神經科學對賭博失調作出研究，嘗試理解病態賭博如何影響腦部運作。

