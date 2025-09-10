病態賭博與腦神經科學：從「快感」到「失控」的路徑
多巴胺的釋放
要理解成癮行為，首先要看大腦的「獎賞系統」。當我們在生活中獲得正面刺激（例如吃美食、得到讚賞等等）時，大腦會釋放俗稱「快樂荷爾蒙」的多巴胺，為我們帶來愉悅與興奮。賭博贏錢的快感令大腦得到充分刺激，我們會想要重複剛才的經歷，慢慢對賭錢這個行為產生了渴望。
賭博最吊詭的地方是，你永遠不知何時才會贏。賭博的回報並不固定，輸贏交替，我們的大腦對這些「未知」與「不確定性」格外敏感，當終於遇上一次贏錢，滿足感會大於一切。心理學上我們稱這為「間歇性強化」（intermittent reinforcement），這種不固定的贏錢比穩定固定收入更令人欲罷不不能。在過程中，每一次下注、期待、揭曉的瞬間，都會引發更多多巴胺，便人們感受到更大驅動力去賭博，逐漸無法自拔。
大腦的獎賞路徑
大腦的獎賞系統其實有一條路徑，多巴胺會傳送至腦部不同區域。假如大腦的獎賞系統被賭博過度刺激，對腦部不同功能也會產生深遠影響，加深對賭博的依賴：
記憶受損 ── 研究顯示，長期賭博會干擾海馬體（Hippocampus）的運作，使工作記憶與長期記憶功能下降。這也解釋了為何許多賭徒在賭桌上會「忘記」過去的慘痛經驗，只記住了最深刻的贏錢經歷，從而不斷重複同樣的錯誤。
判斷力削弱 ── 前額葉皮層（Prefrontal cortex）的功能下降，使賭徒難以正確評估風險與後果。很多時他們傾向於高估勝率、低估損失，或是認為自己有一套必勝功略。甚至在明知自己財務已陷入危機時，仍然選擇「孤注一擲」，最後恨錯難返。
決策偏差 ── 大腦在長期受多巴胺驅動下，會傾向於「立即滿足」(Immediate gratification) 而忽視長期後果。這種「立即滿足」使賭徒難以停手，即使未來風險極大，也無法抵抗眼前的下注誘惑。
事實上，不同研究指出，病態賭博與濫用物質（例如酒精依賴或毒癮）有驚人的相似性，兩者都會改變大腦結構與功能，使患者「知道不應該，但仍然無法停止」。換言之，賭博失調不只是「意志薄弱」，而是一種腦部機制失衡的狀況。正因如此，國際診斷手冊（如 DSM-5）已將賭博失調列入「成癮相關疾病」的範疇，與藥物成癮並列。
「差一點就贏」：你已經墜入陷阱了
正正因為患上賭博失調的人士會有不同的認知偏差，臨床心理學家會為他們進行認知行為治療，希望糾正他們對賭博的主觀錯誤想法。事實上，不同學者都繼續尋找更多客觀的證據，去拆解賭博產業的「心理設計」。其中有一個有趣但致命的現象——「差一點就贏」（Near Miss Effect）。舉例來說，當你在老虎機上看到三個圖案有兩個相同，而第三個只差一格時，即使結果是輸，你也會感到十分興奮，好像成功就在身邊擦過，與贏錢只差一點距離。而研究發現，這種「差點中獎」的情境會激活與真正贏錢相似的腦區，令人誤以為「快要成功」，從而加強繼續下注的動機，但實況是，無論如何，你也是輸了。
專欄：心窗解密
撰文：香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家 馬瀚祺