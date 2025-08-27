認識及分辨認知障礙症
以下列出幾個常見的認知障礙症徵狀，供大家參考，幫助識別真正的失智現象。
一丶忘記個人物品位置：
患者常找不到日常使用的物品，例如鑰匙、錢包、現金、八達通卡等。有些情況是因為在街外不慎遺失，或在餐廳、交通工具上忘記取回。更多時候是患者忘記自己將物品放在何處，甚至誤以為遺失或被他人偷竊。不少案例顯示，經過家人或照顧者仔細搜尋後，發現物品藏在前幾天穿過的衣物口袋中；有些患者則自己將物品藏在抽屜或櫃裡，卻完全不記得。
二丶忘記關聯行動：
我們從小就教導「做事要有手尾」的習慣，取出東西後要放回原位，開了就要順手關……。當有人開了水喉後忘記閂，開著火爐後忘記熄，以門匙開門後忘記在門鎖中抽回，這全都是忘記了關聯的行動。「理應不能犯的錯」出現了，甚至發生家居意外，就是關聯行動記憶出現問題。
三丶忘記查詢與答覆：
有些患者記憶模糊，會反覆詢問家人或朋友的狀況，例如「何時回家吃飯」或「約會時間」。他們常忘記自己已問過相同問題，短時間內重複提問。嚴重者甚至一天內多次致電家人，詢問同樣的內容。
四丶忘記社交聚會：
患者可能忘記與家人或朋友的約會，俗稱「放飛機」，導致他人空等於街頭或車站。
五丶忘服藥物處理：
服藥通常需要良好的記憶和組織能力。然而，認知障礙患者可能無法維持規律的服藥習慣。有些人忘記服藥，導致覆診前藥物剩下過多；有些則忘記已服藥，重複服用，造成藥量不足至下次覆診。
以上都是日常生活中「認知障礙」的典型病徵，足以令人關注到家人或身邊朋友的轉變，不是偶然的善忘，而是實質的記憶障礙。這些「記憶問題」往往只是問題的冰山一角，其他認知功能，例如「專注力」丶「計算能力」丶「視覺空間能力」丶「語言能力」丶「判斷力」丶「執行能力」等，都需要進一步為他們安排認知能力評估。
因此，若發現家人或朋友出現類似情況，應安排專業的認知能力評估，及早診斷和處理。如有任何疑問，亦應盡快諮詢專業醫療意見。
專欄：浸醫與您
撰文：香港浸信會醫院老人科顧問醫生楊君武醫生