香港精神科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港精神科醫生邊個好目錄
精神科醫生的工作範疇
精神科醫生主要工作是負責預防、檢查、診斷及治療精神健康相關的問題。精神科醫生的專業領域分別有成人精神科、老人精神科、兒童及青少年精神科等副專科。精神科醫生一般會處理的精神疾病例子如下：
精神科醫生分類及其定義
精神科醫生在醫院訓練期間也渉獵不同的專業領域，例如兒童及青少年精神科、老人精神科、法醫精神科等。
精神科醫生分類
- 兒童及青少年精神科：為18歲以下有需要之兒童及青少年，提供專業診斷、治療及復康服務。
- 老人精神科：向有自殺傾向的長者提供適切和迅速的精神診斷和治療。
- 法醫精神科：服務對象主要是干犯刑事罪行的精神病患者，為他們提供臨床評估及治療，以及為法庭撰寫疑犯的精神醫療報告。
為什麼要看精神科醫生？
精神健康問題並不罕見，尤其是在高壓環境下生活的人更容易受到影響。當壓力累積到影響日常生活，例如持續焦慮、情緒失控或無法專注時，尋求精神科醫生的幫助就顯得必要。精神健康並非小事，它和身體健康一樣重要。無論你是因為工作壓力、家庭變故，還是單純感到情緒難以調節，看精神科都是一個積極的選擇。
什麼情況要看精神科醫生？
如果你有以下的精神問題（包括但並不限於）或希望進行相關檢查，應盡早向臨床心理學家尋求協助並作出診斷，或直接向註冊精神科醫生求醫：
- 難以集中精神
- 難以控制自己的情緒
- 持續性／經常性的憤怒
- 異常的恐懼感
- 過度焦慮／長期維持抑鬱情緒
- 睡眠／食慾改變
- 對社交活動失去興趣
- 幻覺
- 有自殺／自殘的念頭
- 對身邊人／事情變得異常冷漠
- 與濫用藥物有關的副作用
- 產後抑鬱
精神科醫生一般收費多少？公私營精神科醫生收費比較？
香港公立醫院精神科門診，符合資格人士首次診症收費為 HK$135，其後每次診症為 HK$80，每種藥物價錢 HK$15。非合資格人士首次診症收費為 1,190港元，收費已包括有關的配藥、X光檢驗及化驗（醫學遺傳學的特別檢驗除外）的費用。精神科醫生提供的特別醫療程序例如撰寫法醫精神報告、跨性別人士評估及治療、性犯罪心理評估及治療等收費便視乎服務而有所不同。
注意：2026年1月1日起會實施新收費安排，專科門診每次診症收費為HK$250（首次診症及覆診同價），每項藥物收費20元（4星期份量）。
私家精神科醫生的診症費一般由HK$500至HK$2,000起，視乎每間診所的收費及病人情況有所不同，建議致電診所詢問有關收費詳情。
- 地址：香港柴灣樂民道 3 號
- 電話號碼：2595 7778
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：成人精神科、兒童精神科、老人精神科
- 地址：香港薄扶林道102號J座2樓及5樓
- 電話號碼：2255 3067及2255 3656
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：成人精神科、兒童精神科、老人精神科
九龍
- 地址：九龍深水埗永康街 111 號
- 電話號碼：3408 7096
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：成人精神科
- 地址：九龍鑽石山斧山道160號東九龍精神科中心2樓及3樓
- 電話號碼：3960 2100
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時45分
- 分科：成人精神科
- 地址： 九龍亞皆老街 147A
- 電話號碼：3129 6708
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：成人精神科、老人精神科、兒童精神科
- 地址：九龍觀塘協和街 130 號
- 電話號碼：3949 4830（成人精神科及老人精神科）及3949 4866（兒童精神科）
- 服務時間：星期一至五 上午8時45分至下午5時30分（成人精神科及老人精神科）；星期一至五 上午9時至下午5時30分（兒童精神科）
- 分科：成人精神科、老人精神科、兒童精神科
- 地址： 伊利沙伯醫院T座日間醫療中心新翼八樓
- 電話號碼：2384 9774
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時45分
- 分科：兒童精神科
容鳳書紀念中心
- 地址：九龍觀塘茶果嶺道 79 號
- 電話號碼：2727 8260
- 服務時間：星期一至五 上午8時45分至下午1時；下午2時至下午5時30分
- 分科：成人精神科、老人精神科
新界
- 地址：新界大埔全安路 11 號
- 電話號碼：2689 3070（成人精神科及老人精神科）及2689 3262（兒童精神科）
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時
- 分科：成人精神科、老人精神科、兒童精神科
- 地址：新界葵涌麗祖路 77 號下葵涌分科診所3樓
- 電話號碼：2742 7030
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時45分
- 分科：老人精神科
- 地址：新界瑪嘉烈醫院專科門診部K座8樓
- 電話號碼：2959 8555
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時45分
- 分科：兒童精神科
- 地址：新界上水保健路9號
- 電話號碼：2683 7653
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 分科：成人精神科、老人精神科
- 地址： 大嶼山東涌松仁路8號
- 電話號碼：3467 7376
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時、星期六 上午9時至下午1時
- 分科：成人精神科
- 地址：新界沙田銀城街 30-32 號
- 電話號碼：3505 3415
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 分科：成人精神科、兒童精神科、老人精神科
將軍澳醫院精神科門診
- 地址：將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓地下
- 電話號碼：2208 1534
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時
- 分科：成人精神科、老人精神科
- 地址：新界屯門青松觀路23號
- 電話號碼：2454 1744
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午12時30分；下午1時45分至下午5時15分
- 分科：兒童精神科
- 地址：新界屯門青松觀路 13 號
- 電話號碼：2456 8000（成人精神科、圍產期精神科、智障精神科及老人精神科）及2456 8260（酗酒診療所及物質濫用診療所）
- 服務時間：星期一至五 上午9時至中午12時；下午2時至下午5時
- 分科：成人精神科、圍產期精神科、智障精神科、老人精神科、酗酒診療、物質濫用診療
- 地址：新界瑪嘉烈醫院專科門診部K座10樓
- 電話號碼：2959 8601
- 服務時間：星期一至五 上午9時至下午1時；下午2時至下午5時45分
- 分科：成人精神科
私家醫院精神科醫生
香港島
精神科醫生及臨床心理學家分別如何幫助病人？
精神科醫生和臨床心理學家經常被混淆，但兩者的角色和方法有所不同。精神科醫生接受醫學訓練，能診斷疾病、開藥並關注大腦功能，甚至可能進行驗血或腦部掃描。而「臨床心理學家」則專注於心理治療，可能使用測試、催眠或行為干預來幫助患者。
精神科藥物的副作用嚴重嗎？
提到「精神科藥物」，許多人擔心副作用，例如「迷迷糊糊」或「身材走樣」，但其實是過去的刻板印象，早期的精神科治療確實因技術限制而粗糙，但現代醫學已大幅進步。如今的精神科藥物不僅更安全，還能保護大腦功能，副作用也更可控，建議患者與醫生保持溝通，根據個人反應調整劑量或藥物種類。
如何協助有精神健康需要的朋友？
當朋友面臨精神健康挑戰時，我們的陪伴和支持至關重要，首先要耐心傾聽，避免急於給建議。可以鼓勵他們找家庭醫生或「精神科醫生」，但不要強迫。