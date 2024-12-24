心悸頭暈窒息或患驚恐症 李珊珊李亞男同中招 發哥曾壓力過大一周三度入院

驚恐症｜心悸頭暈窒息或患驚恐症 李珊珊李亞男同中招 發哥曾壓力過大一周三度入院

腦神經及精神健康
東方新地

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【驚恐症/徵狀/高危群組/情緒問題/藝人】驚恐症大家聽得多，但對它認知又有多少？原來現時約有4%香港人受驚恐症所困擾，不少藝人亦是過來人，包括李珊珊、周潤發、余文樂、李亞男等。長期承受巨大壓力是致病主因，病發時呼吸困難，令人有窒息的感覺，恍如心臟病發。只要盡快求診及接受適當治療，便可逐漸走出陰霾。

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驚恐症｜李珊珊：曾有瀕死邊緣感覺

1996年港姐冠軍李珊珊淡出幕前多年，之後傳出患上重病的消息，至2019年她為「精神健康基金會」拍片開腔自己患上驚恐症的心路歷程。她透露2017年首次出現發熱，冒冷汗，呼吸困難等症狀，更感到處於瀕死邊緣，其後被醫生確診為驚恐症。曾有一段時間需要入院接受治療，因為不停出入醫院，令她有種「來回地獄又折返人間」的感覺。幸慶她積極面對病情，情況慢慢好轉。在2022年的「2022年十大精神健康之星」嘉許典禮上，播出她訪問並鼓勵大家要勇於面對情緒病。她指出，第一時間要找專業精神科醫生及服藥，而康復過程不會是一帆風順，但信念、朋友的守護等都是強大後盾。

驚恐症 李珊珊開腔自己患上驚恐症的心路歷程。（圖片來源：精神健康基金會Facebook）
李珊珊開腔自己患上驚恐症的心路歷程。（圖片來源：精神健康基金會Facebook）
驚恐症 李珊珊鼓勵受情緒困擾的人士，第一時間要找專業精神科醫生及服藥。（圖片來源：網上圖片）
李珊珊鼓勵受情緒困擾的人士，第一時間要找專業精神科醫生及服藥。（圖片來源：網上圖片）
驚恐症 2024年10月底李珊珊與友人成立網上頻道《三坐山Mount Trio》。（圖片來源：李珊珊IG）
2024年10月底李珊珊與友人成立網上頻道《三坐山Mount Trio》。（圖片來源：李珊珊IG）

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驚恐症｜周潤發：一星期出入醫院三次

熱愛跑步的周潤發（發哥）常於不同場合發放正能量，想不到他也曾受驚恐症之煎熬！1999年接拍李安導演的《卧虎藏龍》，之後（約2001年8月、9月開始）發哥經常出現失眠、呼吸困難、冒冷汗等症狀。試過一星期出入醫院三次，進行過全身檢查，發現結果一切正常，看過不少醫生也找不到原因。後來向心理醫生求助，方知悉患上驚恐症。當時發哥進軍荷里活所承受的巨大壓力，加上對自己要求過高，而引致情緒問題。後來他學會放鬆心情、放下壓力，定期見醫生並且服用抗抑鬱藥，花了3個月時間情況便有好轉。

驚恐症 熱愛攝影的發哥，不時舉行相展。（圖片來源：香港旅遊發展局網頁）
熱愛攝影的發哥，不時舉行相展。（圖片來源：香港旅遊發展局網頁）
驚恐症 近年發哥不時參與跑馬拉松，保錡曾找他合照。（圖片來源：吳保錡IG）
近年發哥不時參與跑馬拉松，保錡曾找他合照。（圖片來源：吳保錡IG）
驚恐症 拍完李安導演的《卧虎藏龍》後，發哥經常出現失眠、呼吸困難、冒冷汗等症狀。（圖片來源：《卧虎藏龍》劇照）
拍完李安導演的《卧虎藏龍》後，發哥經常出現失眠、呼吸困難、冒冷汗等症狀。（圖片來源：《卧虎藏龍》劇照）

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驚恐症｜李亞男：雙手勁抽筋似觸電

李亞男與王祖藍於2015年結婚，一直是娛樂圈中的模範夫婦。不過恩愛之餘，2017年卻傳出因王祖藍工作太忙，冷待了嬌妻，加上李亞男太過依賴丈夫，最終導致患上驚恐症，更曾一度入院。驚恐症爆發時，李亞男感到心跳劇快，整個人抽搐，呼吸困難，症狀恍如心臟病發，身邊的王祖藍嚇到半死，擔心她會隨時窒息，便立即送她入院。當時她情況相當嚴重，雙手屈曲抽搐得恍如觸電，連醫生想替她抽血也抽不到。經醫生診斷後，他認為李亞男的驚恐症只屬偶發情況。王祖藍自此盡量不開夜班，多陪太太。

驚恐症 李亞男與王祖藍是圈中的模範夫婦，並育有兩個可愛的女兒。（圖片來源：李亞男IG）
李亞男與王祖藍是圈中的模範夫婦，並育有兩個可愛的女兒。（圖片來源：李亞男IG）
驚恐症 李亞男婚後產女後一直以照顧家庭為重。（圖片來源：李亞男IG）
李亞男婚後產女後一直以照顧家庭為重。（圖片來源：李亞男IG）
驚恐症 李亞男臉上常帶着甜美的笑容，很難相信曾因驚恐症發作而入院。（圖片來源：李亞男IG）
李亞男臉上常帶着甜美的笑容，很難相信曾因驚恐症發作而入院。（圖片來源：李亞男IG）

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驚恐症｜余文樂：在機上病發無法呼吸

余文樂近年主力打理自家潮牌，甚少拍戲或公開露面。不過2023年9月在台灣出席活動時，向傳媒透露自己由2017年開始患上恐驚症，變得害怕人群。早於2021年他已在IG出限時動態，自爆之前因長期工作壓力而患上驚恐症：「我三年前突然在飛機上很害怕，然後手腳發麻，呼吸不了，我感覺我快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。後來空姐幫忙問機上有沒有醫生，剛好有一位外國醫生，他檢查後，給了我吃一點鎮定劑，我才平安度過這趟機程。」定期吃藥一年後，告別情緒問題。想不到事隔兩年後，竟然復發，但他相信只要保持正面態度和心情，並定時食藥，緩和病情。

驚恐症 余文樂近年甚少拍戲或公開露面。（圖片來源：余文樂IG）
余文樂近年甚少拍戲或公開露面。（圖片來源：余文樂IG）
驚恐症 余文樂由昔日的型男變成今天的潮爸，不時與太太王棠云恩愛放閃。（圖片來源：王棠云IG）
余文樂由昔日的型男變成今天的潮爸，不時與太太王棠云恩愛放閃。（圖片來源：王棠云IG）
驚恐症 余文樂與周柏豪激罕合體打籃球。（圖片來源：余文樂IG）
余文樂與周柏豪激罕合體打籃球。（圖片來源：余文樂IG）

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何謂驚恐症？

驚恐症是焦慮症的一種。根據青山醫院精神健康學院指出，驚恐症是於沒有危險的情況下，重複出現原因不明和突如其來的恐慌突襲——大腦的警號無故及失控地響起。久而久之，患者便會因為這些無緣無故而又特如其來的「恐慌突襲」而產生憂慮，令其抗拒和逃避外出、上班及上學，嚴重地影響其日常的生活。

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驚恐症患者女性比男性多2倍

根據統計，現時約有4%香港人受驚恐症所困擾。驚恐症的發病率為2至6%，男女病發的比率則為一比二。任何年紀的人都有可能患上驚恐症，而第一次發病的平均年齡為25歲。首次病發期常出現於青少年時期至30歲。

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驚恐症的成因

綜合青山醫院精神健康學院及關注精神健康問題的組織「Mind HK」的資料，恐懼症的成因主要有以下幾方面。

  • 遺傳因素：重要的病因。超過三分一的驚恐症患者會有一位家庭成員亦患有此病
  • 環境因素：例如童年時傷痛的經歷、父母本身的焦慮表現等
  • 醫學研究報告：最近醫學研究報告顯示，由於腦部所產生的血清素失衡，導致緊張的生理反應在不明的原因及不能控制的情況下出現
  • 壓力因素：長期壓力會令人感到焦慮及沮喪，並會降低人對特定情景的適應能力。這會令人對在再次身處該場景感到不安，容易發展成恐懼症

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驚恐症的症狀

關注精神健康問題的組織「Mind HK」指出，恐懼症有以下兩大方面的症狀。

生理症狀

  • 感到暈眩
  • 感到窒息
  • 心跳加速
  • 胸口不適
  • 流汗
  • 突然感到炎熱或寒冷
  • 呼吸困難
  • 嘔吐或腹瀉
  • 麻痹或有被針刺的感覺
  • 發抖

其他症狀

  • 感到與現實世界抽離
  • 感到與現實世界失去聯繫
  • 感覺自己靈魂出竅
  • 害怕暈倒
  • 害怕失去控制
  • 害怕死亡

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驚恐症的高危群組

  • 家族史：有驚恐症或其他焦慮症家族史的人，風險較高
  • 女性：研究顯示女性比男性更容易患上驚恐症
  • 年輕成人：特別是18至30歲之間的人，發病率較高
  • 慢性疾病患者：有心臟病、呼吸系統疾病或其他慢性健康問題的人
  • 生活壓力大的人：經歷重大生活事件（如喪失、離婚、失業）的人
  • 性格特徵：具有高焦慮性或完美主義傾向的人

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驚恐症自我測試

想知道自己是否有驚恐症的風險？不妨參考美國精神學會American Psychiatric Association 1994的自我測試方法。

如你於10分鐘內出現以下4項或以上特徵，便可能患上驚恐症，需尋找醫生進一步的檢查：

  1. 心悸
  2. 流汗
  3. 發抖
  4. 感覺自己呼吸困難
  5. 感到自己好像窒息
  6. 胸口感到痛楚或翳悶
  7. 作嘔或腹痛
  8. 頭暈或面色青白
  9. 感到面前的一切虛幻或不真實
  10. 害怕自己失控
  11. 害怕自己會死亡
  12. 發麻或針刺的感覺
  13. 發冷或面紅耳熱

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驚恐症預防方法｜腹式呼吸

台灣亞東紀念醫院精神科主任潘怡如醫生在當地健康節目《愛健康》指出，一旦恐慌症發作時才進行呼吸練習或已太遲，建議大家平時應早晚練習「腹式呼吸」，以收預防之效。

「腹式呼吸」口訣簡單，鼻子吸，嘴巴吐，可以先鼻子吸氣數3秒，憋住氣3秒鐘，嘴巴吐氣3秒鐘，至少做30次。

她建議從躺著進行練習，以達致深呼吸的概念，因為當氣往下沉，有助於橫隔膜的郁動，令它觸動到副交感神經，使我們變得放鬆。

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驚恐症的治療方法

驚恐症並非不治之症，只要接受適當的治療，病情是可以加以控制，痊癒率大約為七至八成。藥物及心理治療是兩個主要的方法，有助於緩和病徵及減低病發的風險。

藥物治療

醫生會用上調節大腦血清素的藥物，以改善腦內血清素失衡的情況。通常醫生處方的第一線藥物為SSRI，它比舊一類的藥物在安全性及受藥性方面更為理想。在使用份量恰當下，發病情況在大約4至6星期會有所改善。

心理治療

認知行為治療是驚恐症主要的心理治療方法。心理治療的內容大約分為以下兩大部份。

  1. 增加病人對驚恐症有更多的了解及認識，包括驚恐症的成因或其病發的情況等。
  2. 教導病人在病徵出現時如何處理及面對生理上的不適，如肌肉放鬆的方法及呼吸的控制。

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關鍵詞
驚恐症
圖片來源：精神健康基金會Facebook、網上圖片、李珊珊IG、香港旅遊發展局網頁、吳保錡IG、《卧虎藏龍》劇照、李亞男IG、余文樂IG、王棠云IG

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