黑色月光｜楊卓娜曾患抑鬱逃避拍劇10年 1分鐘自測抑鬱中5項症狀要求醫
長期情緒困擾 離開劇組10年
楊卓娜的演藝生涯並非一路順風。她表示，早年進入演藝圈後，壓力加上父親離世，讓她面臨情緒困擾，那段時間，她常常感到與他人交流困難，無法分享內心的感受，甚至覺得在片場無法集中精神，情緒低落對她的生活和工作造成了嚴重影響。她曾透露，因失去專注力，讓同事懷疑她的狀態是否異常。
因為無法適應演員的壓力，楊卓娜選擇離開劇組，轉為擔任節目主持人，這一離開就是十年。她形容當時的自己非常自卑，甚至聞拍劇即感恐懼，想盡各種方法逃避工作「推job」。
確診患抑鬱 中醫及心理醫生雙重治療
隨後楊卓娜開始正視自己的情緒問題，有一次因身體不適「透不到氣」而求診，終得知自己患上了抑鬱症。這個診斷讓她一度無法接受，隨後決定面對現實、改變生活方式，她指當時透過中醫和心理治療的雙重幫助，慢慢學會釋放情緒、嘗試與他人交流，閱讀哲學書籍，以前她不願提及童年往事，也不願與他人分享過去的問題，現在已學會釋懷。
對楊卓娜而言，家人的支持是她走出情緒困擾的重要力量之一。她曾憶述，由於甚少分享自身感受，母親和妹妹楊茜堯起初並不知她的抑鬱狀況，直到遇到丈夫，兩人在低潮期互相扶持，對方的鼓勵成為她面對困難的重要支柱，並在丈夫的引導下接觸佛教思想，重建心靈平靜。已從抑鬱症困擾走出來的楊卓娜認為，自救是最關鍵，只有自己才能真正幫助自己走出困境，學會面對挑戰、重新站起，找回生活中的光明。
1分鐘自測有否患上抑鬱症
抑鬱症其實相當普遍，衞生署指出，本港每100名成年人，便有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症患者情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡，情緒會持續低落。
根據2000年美國精神科學會《診斷及統計手冊》第四版修訂版(DSM-IV-TR)，抑鬱症的診斷標準為：
曾經兩星期差不多大部分時間出現5項或以上的徵狀 (必須包括1或2)：
- 幾乎對所有活動失去興趣
- 幾乎每天都感到情緒憂鬱
- 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥
- 幾乎每天都失眠或嗜睡
- 行動或說話比平時遲滯或激動
- 幾乎每天都感到疲累或失去動力
- 專注力、思考力或決斷力減退
- 幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感
- 反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃
以上徵狀對日常生活造成重大困擾，或對工作、學業、社交或家庭關係等形成重大負面影響。
抑鬱症病人5招自救
- 讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。
- 面對困擾時，盡量主動找人幫忙。
- 避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。
- 做適量的運動能有助減壓。
- 病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。