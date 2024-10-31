黑色月光｜楊卓娜曾患抑鬱逃避拍劇10年 1分鐘自測抑鬱中5項症狀要求醫

TVB台慶劇《黑色月光》正熱播，其中楊卓娜與親生妹妹楊茜堯（楊怡）飾演姊妹同場飆戲引起熱議。回顧楊卓娜的演藝之路，原來她一直深受抑鬱症困擾，甚至因此離開劇組10年，直至走出情緒低谷才再次拍劇。其實在本港患抑鬱症相當普遍，大家可以用以下方法1分鐘自測。

