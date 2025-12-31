英國研究｜18歲其實未成年？ 32歲腦部才完全發育 拆解大腦演變5部曲
坊間常以為18歲便是成人，心智理應成熟。但英國劍橋大學一項最新研究卻顛覆這項認知，指出人類大腦的發育期極為漫長，所謂的「青春期」其實一路延伸至32歲才結束，隨後才真正踏入成年階段。
大腦32歲才真正成年
劍橋大學團隊利用AI分析約4,000名、由初生至90多歲人士的腦部掃描數據。研究發現，大腦神經連結的變化在9歲、32歲、66歲及83歲出現明顯轉捩點。 這意味著大腦的「施工期」比想像中長，解釋了為何許多人在30歲前仍感到迷惘或情緒不穩，因為大腦當時仍處於優化重組的狀態。
大腦演變5部曲
研究將大腦的一生劃分為五個獨特階段，每個階段的「白質」（神經纖維）狀態均有不同：
- 童年期（0至9歲）：大腦體積快速增長，並進行神經網絡「修剪」。
- 青春期（9至32歲）：神經連結持續重組，區域間溝通效率大幅提升，是大腦真正的「轉大人」階段。
- 成年期（32至66歲）：進入高原穩定期，智力與性格特質最為穩定。
- 早期老化期（66至83歲）：白質開始退化，腦區連結減少。
- 晚期老化期（83歲後）：連結進一步減弱，運作依賴少數主要路徑。
轉捩點與情緒風險
了解發育時間點對精神健康至關重要。研究指出，大腦在重組活躍期較易受精神疾病侵襲。數據顯示，高達75%的精神健康問題（如精神分裂症）多在20歲出頭顯現；而阿茲海默症則多發於「早期老化」階段。
3招延緩大腦老化
雖然大腦有其老化時間表，但專家強調個體差異很大，後天習慣至關重要。綜合專家建議，想維持大腦健康可從三方面著手：
- 建立社會連結：積極參與社交互動，避免孤立
- 維護心血管健康：良好的血液循環是腦部運作的基石
- 保持運動習慣：適量體能活動已被證實能促進認知健康