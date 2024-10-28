ADHD｜「家人拍住上」全方位支持ADHD患者 關注周活動籲將挑戰化為力量

香港專注力失調及過度活躍症（ADHD）關注周 2024 早前（10月26日）於紅磡置富都會商場舉行開幕禮暨同樂日，活動由香港成人專注力協會主辦，以透過教育與娛樂相結合的方式，提升社會對 ADHD 的認識及對患者的支持。今年的活動主題為「家人拍住上 挑戰成力量」，希望透過親子體適能運動、健康飲食介紹及生活安排，幫助 ADHD 患者及其家庭克服學業、職場、社交和生活中的挑戰。

