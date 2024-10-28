ADHD｜「家人拍住上」全方位支持ADHD患者 關注周活動籲將挑戰化為力量
即場玩「充氣香腸遊戲」 ADHD患者運動好處多
協會於同樂日現場安排了親子體適能運動「充氣香腸遊戲」，讓父母與孩子參與其中，並呼應運動對 ADHD 患者的益處。充氣香腸是一種常見的水上遊樂活動，通過親子參與可以加強家庭關係，同時提高孩子的反應速度、協調能力及團隊合作精神。下午的開幕禮邀請了平等機會委員會主席林美秀女士及香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基擔任主禮嘉賓，並由關注周星級大使李佳芯小姐（Ali）與現場參加者分享經驗，並共同製作健康小食。
此外，協會還提供現場免費 MOXO d-CPT 專注力評估，為 50 名 7 至 12 歲的兒童進行評估，幫助家長及早識別並應對孩子可能存在的 ADHD 情況。
星級嘉賓呼籲為 ADHD 患者提供更全面的支援
香港成人專注力協會創辦人霍彩玲女士表示：「除了藥物和認知行為治療外，營養攝取、運動、靜觀練習等對控制 ADHD 症狀也有幫助，這些都需要家庭作為患者的可靠後盾。因此，今年關注周強調家人與患者的共同進步，希望透過豐富的活動和專家講解，幫助家庭成員支持 ADHD 患者活出精彩的人生。」
她進一步指出，兒童 ADHD 的問題已較為人熟悉，但這些患者在長大後仍面對新挑戰，甚至可能將 ADHD 遺傳給下一代。協會希望無論 ADHD 患者處於人生的哪個階段，都能獲得適當的支援，打破跨代惡性循環。
亦表示：「平機會感謝協會連續五年舉辦關注周，提升社會對 ADHD 的認識，並確保患者能享有平等參與社會的機會。雖然社會對 ADHD 的了解有所增加，但患者和照顧者仍面臨誤解和偏見。協會的努力將有助於建構一個更包容的社會。」
香港大學李嘉誠醫學院教授黃志基則強調，ADHD 不僅發生在兒童身上，成人也有可能患上此疾病。他呼籲社會大眾成為 ADHD 大使，幫助提高對患者的理解，支持他們的家庭和朋友，共同消除偏見。
專家分享如何將 ADHD 挑戰轉化為力量
今年的關注周邀請到多位專家進行講座，包括史丹福大學精神病學及行為科學副教授馮國傑，他的講座主題為「放下偏見，發掘優點：改變家庭對 ADHD 的看法」。馮教授指出，ADHD 患者通常具有創意思維和願意承受風險的特質，只要加以適當運用，便能在學習和職場上發揮所長。
協會自 2020 年起每年舉辦關注周，響應 10 月的 ADHD 關注月，致力於提升患者、專家及公眾對 ADHD 的認識。今年的關注周活動包括一系列免費的網上和實體活動，邀請了 23 位本地及國際專家分享有關病理、治療、家庭關係及職業發展的資訊，強調家庭是 ADHD 患者的重要支柱。無論是年幼還是成人患者，都需要家庭的理解和支持，共同克服困難，發揮天賦所長。