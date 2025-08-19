中大醫院｜乳癌手術資助計劃 公院輪候患者可申請全額資助手術住院費 申請資格及方法一覽
香港中文大學醫院8月19日宣布，在李賢義家族支持下，推出「乳癌手術資助計劃」，為正在公院輪候乳癌指定手術的病人提供全額資助，目標100名患者受惠。計劃涵蓋手術、住院及出院後兩個月內的覆診費用，協助患者盡早接受治療。
中大醫院乳癌手術資助計劃｜資助金額
- 首次外科專科醫生會診費用：港幣700元（需先自費，完成手術後全數退回）
- 指定乳癌手術及住院期間費用：全額資助
- 出院後兩個月內的預約外科門診覆診：全額資助（不包括緊急門診）
中大醫院乳癌手術資助計劃｜申請資格
1.香港永久性居民
2.提交申請時必須已參加醫健通計劃
3.提交申請前，已在公立醫院輪候接受下列乳癌手術：
- 全乳房切除術
- 全乳房切除術及前哨淋巴結活檢術和冷凍切片檢查以及(如適用)腋下淋巴切除術
- 全乳房切除術及腋下淋巴切除術
- 前哨淋巴結活檢術和冷凍切片檢查以及(如適用)腋下淋巴切除術
- 腋下淋巴切除術
4.領取綜援人士優先考慮
5.必須經中大醫院外科專科醫生評估適合手術
中大醫院乳癌手術資助計劃｜申請期及名額
- 第一階段：2025年8月19日 上午9時起接受登記（額滿即止）
- 第二階段：2025年9月15日 上午9時起接受登記（額滿即止）
中大醫院乳癌手術資助計劃｜申請流程
- 於指定日期透過中大醫院網站進行網上登記（名額有限，額滿即止）
- 醫院職員將聯絡已登記人士，並發送申請表
- 申請人須填妥及簽署表格，連同所需文件，以電郵、郵寄或親身遞交至中大醫院專科門診中心
- 初步符合資格者須接受外科專科醫生首次諮詢，以評估是否適合進行手術
- 合資格並經醫生評估適合手術者，將獲書面通知參加計劃
詳情及網上登記請瀏覽：乳癌手術資助計劃官方網頁
圖片來源：香港中文大學醫院