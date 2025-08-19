中大醫院｜乳癌手術資助計劃　公院輪候患者可申請全額資助手術住院費　申請資格及方法一覽

香港中文大學醫院8月19日宣布，在李賢義家族支持下，推出「乳癌手術資助計劃」，為正在公院輪候乳癌指定手術的病人提供全額資助，目標100名患者受惠。計劃涵蓋手術、住院及出院後兩個月內的覆診費用，協助患者盡早接受治療。