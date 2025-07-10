癌症治療｜中大研發新型病毒納米纖維技術治癌 4成小鼠16日內痊癒
香港中文大學生物醫學工程學系教授毛傳斌領導團隊，成功研發出一項以噬菌體為基礎的新型病毒納米纖維技術，能針對性殺死癌細胞，並有效提升光動力療法在低氧腫瘤環境下的治療效果，相關研究成果已刊登於國際期刊《Advanced Materials》。
新技術針對性攻擊癌細胞
現時常見的光動力療法雖屬微創治癌手段，但其效果往往受制於腫瘤內的低氧環境，且難以實現精準定位。為解決上述問題，研究團隊創新設計一種具產氧功能的噬菌體，針對腫瘤環境重構病毒結構，使其能在體內精準運作。
毛傳斌指出，噬菌體屬於專門感染細菌的病毒，對人體無害。團隊經過十多年研究，成功開發出以噬菌體為核心的治療技術，並將具腫瘤識別能力的AR肽融合於改造噬菌體中。實驗顯示，該技術可準確識別並鎖定乳腺癌細胞。
小鼠實驗現顯著成效
團隊同時研製人工鉑納米酵素，附著於噬菌體表面，能催化癌細胞中的過氧化氫轉化為氧氣，緩解缺氧情況，從而增強光動力療法的效能。研究進一步將光敏劑「靛氰綠」結合於噬菌體表面，並透過近紅外光激活後釋放活性氧，殺死癌細胞。
在對患有乳癌（MCF-7）腫瘤的小鼠進行的測試中，治療效果遠超傳統光動力療法。多數個案腫瘤明顯縮小，部分更完全消失。在接受新技術治療的小鼠中，有四成在16天後達至痊癒。
有望應用於多項癌症療法
研究團隊表示，這項技術結合噬菌體的腫瘤靶向能力與納米材料的功能平台，不僅突破傳統治療限制，亦有潛力應用於免疫治療、化療及放射治療等多種癌症治療方式。毛教授強調：「項研究充分展現跨學科合作的力量。我們結合病毒學、納米技術與癌症生物學，成功突破光動力療法的限制，為靶向藥物遞送開啟新方向。」他透露團隊正積極進行臨床前研究，並計劃與大灣區臨床醫生合作，加快技術轉化臨床應用。
圖片來源：中大圖片