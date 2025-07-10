癌症治療｜中大研發新型病毒納米纖維技術治癌　4成小鼠16日內痊癒

香港中文大學生物醫學工程學系教授毛傳斌領導團隊，成功研發出一項以噬菌體為基礎的新型病毒納米纖維技術，能針對性殺死癌細胞，並有效提升光動力療法在低氧腫瘤環境下的治療效果，相關研究成果已刊登於國際期刊《Advanced Materials》。

