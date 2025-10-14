中大調查：九成受訪者支持肺癌篩查 專家倡納入高風險非吸煙群組增成本效益
九成受訪港人支持肺癌篩查
中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生今日（14日）公布，研究團隊於今年4月至5月進行民調，訪問1,100名市民及30名受訪者。結果顯示，90.1%受訪者支持低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩查，88.4%認為可行，但約半數人（51.4%）坦言未必懂得如何完成整個檢查程序。
研究顯示，有健康保險、月入五萬元或以上、及經常下廚人士傾向更支持篩查；若受訪者本身自我效能高（反映個人對於能參與並順利完成篩查流程的信心）、認為篩查有好處，參與意願亦較高。相反，對篩查流程欠了解或認為費用高昂，則可能成為阻礙。
黃至生教授表示，市民普遍支持肺癌篩查，但如何推動更多人實際參與是下一步關鍵，醫生、政府和家人的鼓勵均十分重要，而財政支援與資訊透明能明顯提高參與率，這些發現有助政府了解市民參與動機，從而優化肺癌篩查計劃的實施策 略。
高風險非吸煙者納入篩查具更高成本效益
肺癌是本港的頭號殺手，且本港有接近一半的肺癌患者屬非吸煙人士，反映本港的肺癌篩查 策略應採取本地化措施，肺癌家族病史、長期暴露於二手煙、廚房油煙及空氣污染等高風險 因素不容忽視。中大醫學院腫瘤學系臨床副教授龍浩鋒指出，研究團隊採用決策樹及Markov模型，模擬不同群組的診斷及治療流程，並分析成本效益。
結果顯示，「吸煙者」及「高風險非吸煙者」進行LDCT篩查後，每獲得一個品質調整生命年（QALY）分別需14,122美元及9,610美元，均遠低於未接受篩查的24,302至40,202美元。換言之，篩查可減少晚期確診個案，提升生存率並節省治療開支。
龍浩鋒醫生指出，LDCT篩查能顯著提高早期檢出率並降低死亡率，若高風險群組涵蓋家族病史、長期暴露於二手煙及油煙者，其成本效益更佳，理論上更能有效運用醫療資源。他強調，這些研究數據可為政府重新定義高風險群組提供重要依據。
倡擴大AI篩查試點 結合基層醫療與心理支援
ASPIRE亞太區肺癌聯盟推動AI 協助肺癌篩查，由於LDCT 肺癌篩查對高風險非吸煙者亦 具成本效益，因此建議政府進一步推行LDCT 試點計劃，將，擴大篩查範圍至高風險非吸煙群組， 包括有肺癌家族史的市民，以實現早期發現與治療。
ASPIRE亞太區肺癌聯盟項目經理李旖婷表示，政府主導的篩查計劃應善用本地研究數據，策略性擴大篩查對象，同時融入心理支援與健康教育，減低焦慮並提升參與率，讓更多市民受惠。她補充，篩查應與基層醫療署合作，推動社區層面的早期預防與干預。