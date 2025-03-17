戰勝白血病 6歲男童坐巴士慶祝出院 九巴助實現夢想「做車長」
試做「車長」嘗開車前準備過程
一眾小戰士車長先上理論課堂，學習九巴的基本資料、九巴學院的歷史、車長的職責和注意事項，初步認識九巴和車長工作，之後在車長訓練導師帶領下，登上九巴電動雙層巴士，由訓練導師示範將巴士駛進和停泊在巴士站，及駛經由雪糕筒組成的不同行車陣，模擬巴士日常行駛狹窄的路段。
小戰士車長們更可以一嘗車長開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、認識車上的安全及電子裝置等。一眾「準車長」彷彿成為真正的九巴車長，無不感到興奮，他們認真聆聽導師的講解，認識巴士上不同設備的同時，小戰士的父母亦不忘為他們拍照留念。最後，他們乘電巴遊覽整間車廠，體驗巴士經過洗車機，觀賞九巴的古董巴士車隊等。一眾「準車長」更獲九巴學院頒發一張證書，以證明他們已完成課程，為日後實現夢想做好準備。
2歲患白血病小戰士 戰勝癌魔盼做車長
6歲的百川是其中一位小戰士車長，他在2歲生日前夕確診患上急性白血病，要長期服用藥物治療，頻繁往返醫院覆診和住院，百川的媽媽為了專心照顧兒子，決定放棄事業。百川喜歡巴士，更希望成為巴士車長，認為車長工作有挑戰性，但因患病長期住院的他不能「遊巴士河」，只能觀看著醫院窗外駛過的巴士，媽媽因此會買些玩具巴士給兒子解悶。經歷兩年半的治療，百川成功戰勝癌症，康復的慶祝活動便是和媽媽一起乘巴士。
百川媽媽麥麗紅表示：「百川小時候要經常接受治療無法坐巴士，因此當他康復後一上巴士便會十分雀躍。我很喜歡這次『我要做車長』的體驗，因為可以了解到巴士有很多儀器確保行車安全，平常亦不會有類似的機會，仔仔亦可以坐上車長的駕駛座，表現得十分興奮。」
百川亦十分喜歡是次活動：「巴士洗車那部份很好玩，我喜歡乘巴士時坐在上層車頭，因為好像乘過山車般。長大後也想成為車長，駕駛經過尖沙咀的路線1或1A，因為可以看到風景，半島酒店和『菠蘿包』（香港太空館）。」