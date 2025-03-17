九巴 我要做車長 百川上圖左）在導師陪同下登上車長的駕駛座，他指自己最喜歡是雙層電巴駛經洗車機時的環節。

戰勝白血病 6歲男童坐巴士慶祝出院 九巴助實現夢想「做車長」

腫瘤及癌症
東方新地
九龍近日透過捐贈配對計劃與生命小戰士會合作，安排一班對巴士有興趣的抗癌小戰士，親臨九巴學院參加「我要做車長」，體驗車長訓練過程，初嘗實現成為九巴車長的夢想。20多位來自生命小戰士會的抗癌小戰士日前齊集九巴沙田車廠，走進九巴學院的課室，為實現成為巴士車長的夢想邁進一步。他們都獲發一件九巴反光背心、印有自己姓名和照片的職員證和車長名牌，正式成為九巴學院車長學員，開始接受訓練。

試做「車長」嘗開車前準備過程

一眾小戰士車長先上理論課堂，學習九巴的基本資料、九巴學院的歷史、車長的職責和注意事項，初步認識九巴和車長工作，之後在車長訓練導師帶領下，登上九巴電動雙層巴士，由訓練導師示範將巴士駛進和停泊在巴士站，及駛經由雪糕筒組成的不同行車陣，模擬巴士日常行駛狹窄的路段。

九巴 我要做車長 一眾小戰士車長登上九巴電動雙層巴士，由訓練導師示範將巴士駛進和停泊在巴士站，及駛經由雪糕筒組成的不同行車陣，模擬巴士日常行駛狹窄的路段。小戰士車長們更可以一嘗車長開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、認識車上的安全及電子裝置等。（圖片來源：九巴提供）
一眾小戰士車長登上九巴電動雙層巴士，由訓練導師示範將巴士駛進和停泊在巴士站，及駛經由雪糕筒組成的不同行車陣，模擬巴士日常行駛狹窄的路段。小戰士車長們更可以一嘗車長開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、認識車上的安全及電子裝置等。（圖片來源：九巴提供）

小戰士車長們更可以一嘗車長開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、認識車上的安全及電子裝置等。一眾「準車長」彷彿成為真正的九巴車長，無不感到興奮，他們認真聆聽導師的講解，認識巴士上不同設備的同時，小戰士的父母亦不忘為他們拍照留念。最後，他們乘電巴遊覽整間車廠，體驗巴士經過洗車機，觀賞九巴的古董巴士車隊等。一眾「準車長」更獲九巴學院頒發一張證書，以證明他們已完成課程，為日後實現夢想做好準備。

九巴 我要做車長 一眾小戰士車長登上九巴電動雙層巴士，由訓練導師示範將巴士駛進和停泊在巴士站，及駛經由雪糕筒組成的不同行車陣，模擬巴士日常行駛狹窄的路段。小戰士車長們更可以一嘗車長開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、認識車上的安全及電子裝置等。（圖片來源：九巴提供）
一眾小戰士車長登上九巴電動雙層巴士，由訓練導師示範將巴士駛進和停泊在巴士站，及駛經由雪糕筒組成的不同行車陣，模擬巴士日常行駛狹窄的路段。小戰士車長們更可以一嘗車長開車前的準備過程，例如檢查輪胎、調教駕駛座椅、倒後鏡、認識車上的安全及電子裝置等。（圖片來源：九巴提供）

2歲患白血病小戰士 戰勝癌魔盼做車長

6歲的百川是其中一位小戰士車長，他在2歲生日前夕確診患上急性白血病，要長期服用藥物治療，頻繁往返醫院覆診和住院，百川的媽媽為了專心照顧兒子，決定放棄事業。百川喜歡巴士，更希望成為巴士車長，認為車長工作有挑戰性，但因患病長期住院的他不能「遊巴士河」，只能觀看著醫院窗外駛過的巴士，媽媽因此會買些玩具巴士給兒子解悶。經歷兩年半的治療，百川成功戰勝癌症，康復的慶祝活動便是和媽媽一起乘巴士。

九巴 我要做車長 百川（上圖左）在導師陪同下登上車長的駕駛座，他指自己最喜歡是雙層電巴駛經洗車機時的環節。（圖片來源：九巴提供）
百川（上圖左）在導師陪同下登上車長的駕駛座，他指自己最喜歡是雙層電巴駛經洗車機時的環節。（圖片來源：九巴提供）
九巴 我要做車長 百川在導師陪同下登上車長的駕駛座，他指自己最喜歡是雙層電巴駛經洗車機時的環節。（圖片來源：九巴提供）
百川在導師陪同下登上車長的駕駛座，他指自己最喜歡是雙層電巴駛經洗車機時的環節。（圖片來源：九巴提供）

百川媽媽麥麗紅表示：「百川小時候要經常接受治療無法坐巴士，因此當他康復後一上巴士便會十分雀躍。我很喜歡這次『我要做車長』的體驗，因為可以了解到巴士有很多儀器確保行車安全，平常亦不會有類似的機會，仔仔亦可以坐上車長的駕駛座，表現得十分興奮。」

百川亦十分喜歡是次活動：「巴士洗車那部份很好玩，我喜歡乘巴士時坐在上層車頭，因為好像乘過山車般。長大後也想成為車長，駕駛經過尖沙咀的路線1或1A，因為可以看到風景，半島酒店和『菠蘿包』（香港太空館）。」

九巴 我要做車長 九巴會員計劃club1933的捐贈配對計劃與生命小戰士會合作，安排一班對巴士有興趣的抗癌小戰士，親臨九巴學院參加「我要做車長」，體驗車長訓練過程，初嘗實現成為九巴車長的夢想。（圖片來源：九巴提供）
九巴會員計劃club1933的捐贈配對計劃與生命小戰士會合作，安排一班對巴士有興趣的抗癌小戰士，親臨九巴學院參加「我要做車長」，體驗車長訓練過程，初嘗實現成為九巴車長的夢想。（圖片來源：九巴提供）

圖片來源：九巴提供

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