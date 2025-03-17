戰勝白血病 6歲男童坐巴士慶祝出院 九巴助實現夢想「做車長」

九龍近日透過捐贈配對計劃與生命小戰士會合作，安排一班對巴士有興趣的抗癌小戰士，親臨九巴學院參加「我要做車長」，體驗車長訓練過程，初嘗實現成為九巴車長的夢想。20多位來自生命小戰士會的抗癌小戰士日前齊集九巴沙田車廠，走進九巴學院的課室，為實現成為巴士車長的夢想邁進一步。他們都獲發一件九巴反光背心、印有自己姓名和照片的職員證和車長名牌，正式成為九巴學院車長學員，開始接受訓練。

