乳癌篩查找出無症狀乳癌

不少女士對乳房篩查有以下看法﹕「我很關心乳房的健康，每月都會用手觸摸乳房有否硬塊，這樣不夠嗎？」「等摸到有硬塊才去照乳房，不行嗎？」說實話，筆者不建議等摸到乳房硬塊才去照乳房，因為早期乳癌的病灶是非常小，可以是摸不到又沒有症狀，只能透過影像檢查才能發現。

