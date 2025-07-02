乳癌篩查找出無症狀乳癌
雖然不是所有乳房硬塊都是乳癌，但及早發現和診斷對於乳癌的治療至關重要，因為能提高治癒率。根據《香港乳癌資料庫第16號報告》指，有八成二的受訪患者是無意中自我發現乳癌，只有一成一患者是通過乳房X光造影檢查發現。相比美國，有研究發現有四成三的乳癌個案是經由乳房X光造影檢查發現 ，顯然香港是有點落後。
香港女性對乳房篩查習慣並不理想，原因可能是工作很忙、害怕造影機「夾胸」很痛。對於教育程度較低的婦女，她們對預防乳癌的意識較為貧乏，而經濟條件較差的婦女，則為了兩餐糊口，寧願節衣縮食也不願檢查。然而，從政府早前公布第二階段乳癌篩查先導計劃，資助高風險婦女接受乳癌篩查，反應非常熱烈，說明了香港婦女其實關注自身健康。
香港乳癌基金會作為計劃的服務商之一，迄今已收到超過七千八百個查詢和登記，反應踴躍。由六月十日開始基金會已陸續為合資格人士進行2D乳房X光造影檢查，她們屬高風險罹患乳癌人士，即帶有特定基因突變或有強烈家族乳癌或卵巢癌病史。(如欲預約接受評估，可查閱﹕https://www.hkbcf.org/zh/breast_health_centre/main/1273/)
乳房X光造影檢查是一種使用低劑量X光透視乳房組織的影像檢查，可用來偵測肉眼看不見或手摸不到的乳房異常現象，包括以微細鈣化點形態存在的癌細胞，被認為是乳房篩查的「國際黃金標準」，可發現無症狀的零期乳癌。如果乳腺密度高的婦女，醫生會建議同時進行超聲波檢查。
如果X光造影檢查或超聲波掃描發現有硬塊，醫生會從硬塊抽取細胞樣本，進行病理分析鑑定。若結果顯示腫瘤是乳癌，醫生會為病人作進一步檢驗，例如正電子掃描(PET Scan)來跟進病人的擴散程度，再建議合適的治療方法。
一名四十多歲的女士因朋友患上乳癌，於是心血來潮，第一次做乳房X光造影檢查。事前她沒有摸到乳房有異，只是發現同齡朋友患乳癌，頓感健康的重要。結果發現右乳房有鈣化點，超聲波檢查看不見不規則陰影，經抽組織檢查後證實是乳癌。病理化驗結果屬一期荷爾蒙受體陽性乳癌，因為繁殖指數高，醫生安排進行腫瘤基因測試，結果顯示復發指數屬低風險，即除了荷爾蒙治療以外再加入化療，復發風險不大可能被降低，患者未必能從化療中獲益。最終她免卻化療之苦，她的朋友可說是她的「恩人」了，若果待腫瘤大至她摸到的話，治療方案可能截然不同。
一般而言，治療方法的使用數目與癌症期數成正比。根據《香港乳癌資料庫第16號報告》指出， 在受訪群組中，九成第0期乳癌患者接受不多於兩種療法，治療方法會簡單些，相反近八成第IIA、近九成二第IIB期和九成六第III期的乳癌患者接受了三種或以上療法。所以最好是能在原位癌期發現，患者可避免複雜的治療及可能的昂貴醫療費用。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士（香港乳癌基金會主席）