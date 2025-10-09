乳癌關注月 恆常乳房檢查 及早發現硬塊

相比起以前，愈來愈多女士意識到每月自我乳房檢查的重要。趁著乳癌關注月，不妨與大眾分享乳房常見的情況。當突然摸到乳房有硬塊，難免會心慌慌，深怕患上乳癌等嚴重疾病。一般而言，在臨床上年輕女士的乳房硬塊多數屬良性乳房疾病，纖維瘤或乳腺囊腫都十分常見。

