乳癌關注月 恆常乳房檢查 及早發現硬塊
良性腫瘤無甚病徵，成因亦不明，而轉變為惡性的風險低，大多個案只需要以超聲波檢查觀察情況。伍蕙婷續指，「乳房出現硬塊毋須過於擔心，但應盡快找醫生診斷，才能對症下藥。」
定期檢查尤其重要
纖維瘤常見於10至40歲女性，而乳腺囊腫則較多在30至40歲的女性身上出現。由於良性乳房疾病暫無預防方法，定期檢查尤其重要。伍蕙婷建議，「一般35歲以下女性可作自我乳房檢查，首先對著鏡子，觀察乳房兩邊有否不對稱或皮膚出現異常，然後將手指靠攏伸平，在乳房上繞圈輕壓，倘發現有硬塊或乳頭被擠壓出分泌物，如紅色或啡色更需留意，應到診所進一步檢查。」
35至40歲女性宜每3年左右到診所檢查，而年屆40至50歲應每1至2年檢查一次，至於50歲以上則應每年一檢。醫生會以檢查三部曲作診斷，首先是臨床檢查，了解有否高危因素及透過觸診了解硬塊情況，然後透過放射性檢查，觀察乳房形態是否有異，如有懷疑，便需以抽針檢查確定其屬良性或惡性。
抽出水分紓緩症狀
伍蕙婷指出，「治療方面，乳腺囊腫一般不需要用手術處理，若患者出現病徵，醫生會以抽針方法抽出水分，以紓緩症狀。」至於纖維瘤，一般而言，若體積太小便毋須做手術，如有約2厘米以上才會考慮。而處理纖維瘤的最傳統及常見的手術方案是開刀手術，一般會選擇在腋下、乳頭或乳暈附近等位置開刀，盡量隱藏傷疤，而傷口約需1至2星期愈合。
微創手術愈合快
患者也可選擇以微創方式治療，透過真空吸啜法吸出纖維瘤，傷口只有約3毫米，約數天便可愈合。惟做微創手術要注意須評估每一個腫瘤，如面積太大或靠近皮膚，均不適合使用微創手術。此外，患者亦可選擇使用無創超聲刀，透過高強度的聚焦超聲波縮小纖維瘤，此方式並不會造成傷口。
不論是良性或惡性乳房疾病，均應病向淺中醫。若女士發現乳房有異，應及早諮詢醫生意見及作出診斷，尋求最合適的治療。
專欄：香港港安醫院-荃灣
撰文：伍蕙婷醫生香港港安醫院—荃灣外科顧問醫生及乳房健康中心臨床主管