飲食健康｜38歲女確診乳癌二期 揭1種水果食過量惹禍 醫生：乳癌風險激增67%
乳癌一直是香港女性的頭號癌症殺手。台灣一名38歲媽媽平日注重養生，卻在某天發現乳房有硬塊，經診斷後確診為第二期乳癌。醫生指出，經常食用水果可能是致癌的原因之一。
台灣外科醫生陳榮堅分享了這個病例，指出這位38歲的女性患者因摸到乳房硬塊而就醫，檢查後確診為第二期乳癌。儘管患者沒有家族病史，工作環境也不涉及高風險放射線，並且已經生育過，基本上不屬於乳癌的高風險群體。
「養生食物」食過量增患癌風險
陳榮堅解釋，經過詳細詢問後發現，患者的飲食習慣中攝取了大量碳水化合物。雖然她並未大量食用精緻糕餅，但卻以水果作為養生的主要食物來源。許多人對碳水化合物存在誤解，認為只有甜食才含有碳水化合物，但事實上，米飯、麵條等精緻澱粉，以及某些水果都含有高量的碳水化合物。
陳榮堅舉例指出，西瓜、芒果、荔枝、龍眼和菠蘿等水果都含有較高的碳水化合物。他強調，這些食物並非完全不能吃，而是應該適量甚至少量攝取。
碳水化合物食太多 乳癌風險增67%
越來越多的研究顯示，過量攝取碳水化合物會在身體各部位引發嚴重的發炎反應，從而增加罹患乳癌、胰臟癌和大腸癌的風險。甚至有研究指出，喜愛碳水化合物的人，罹患乳癌的機率比一般人高出67%。
「癌症是由自身細胞增生而來」，細胞再生時需要健康的環境和原料。過多的碳水化合物攝取容易引發全身發炎反應，而蛋白質攝取不足則會導致新生細胞失衡，可能形成異常細胞，即癌症。
陳榮堅強調，過於偏頗的飲食對健康不利，曾有因過度補充而引發其他疾病的案例。若想擁有健康的生活，建議保持均衡飲食、良好睡眠、適度運動和減壓，並遠離肥胖。