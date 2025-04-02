關注基層人士乳檢習慣

乳癌是香港女性最常見的癌症，但乳癌絕非不治之症，因為及早發現，成功治癒率可超過九成。然而，香港女性乳房檢查習慣並不理想，尤其是低收入、低學歷人士，對於預防乳癌的意識較為貧乏，所以基層婦女一直是香港乳癌基金會關顧的對象，希望她們建立定期乳房檢查的習慣。

