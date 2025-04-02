關注基層人士乳檢習慣
本港基層婦女的壓力來源，主要來自家庭、收入、照顧小朋友和工作。基層在職婦女大多從事職位較低或不穩定的工作，每天為生活奔波，壓力之大可想而知，很容易誘發抑鬱或負面情緒。她們為節省金錢，有時連普通傷風感冒都不看醫生，更可況是「治未病」(即預防疾病)，更捨不得花錢在定期乳房檢查。
筆者猶記得多年前，一名70多歲的王婆婆，打從70歲開始領取生果金後，便把每個月的生果金捐贈給香港乳癌基金會。王婆婆因為身邊有朋友透過定期乳房X光造影檢查，發現早期乳癌並及早醫治，所以特別關心乳癌患者，深信只要及早治療，乳癌是有藥可醫。她又關顧基層婦女的困境，她說︰「不想有經濟困難的婦女不去做乳健檢查，患上乳癌時又不去求醫。」
的確，每月家庭收入愈低、教育程度愈低的婦女，乳房檢查的習慣也較差。根據《香港乳癌資料庫數據第16號報告》顯示，在受訪群組中，每月家庭收入少於1萬元的乳癌患者，有超過七成從未進行乳房X光造影檢查和乳房超聲波檢查，相比每月家庭收入為6萬元或以上患者，則只有約四成。
其實類似結果，早於2011年出版的第三號報告書亦有提及。當時數據分析顯示，居住在觀塘和深水址等低收入地區的乳癌患者，從來沒有做過乳房X光造影檢查的比率高達八成，而其他收入偏低地區如葵青、新界北區、屯門等也有七成，間接成為她們確診癌症期數高的可能原因。
這些數據促使基金會在2018於九龍區開設香港乳癌基金會賽馬會乳健中心(九龍)，目的是拓展服務予居住在九龍及新界區婦女，提供專業、價錢相宜及方便的乳健及乳癌支援服務。連同香港區中心，乳健中心成立至今共為超過六萬人次有經濟困難的婦女免費提供乳健檢查或診斷，其中超過一千人確診乳癌。
基金會乳健中心最近推出3D乳房 X 光斷層造影檢查（連 X 光片）88 折優惠，鼓勵大眾預約乳健檢查。對於經濟有困難的婦女，亦可聯絡基金會查詢乳檢服務。如果不幸患上乳癌，基金會亦有乳癌藥物資助計劃，為有需要的患者提供特定的藥物費用資助，減輕患者接受治療時的憂慮。
筆者深信基層婦女不會因經濟困難而失去定期乳房檢查或治療的機會；但基層婦女亦應踏出一步，時刻關注乳房健康，最重要是定期進行乳房篩查，因為照顧好自己，有健康的身體才能照顧好家庭。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
專欄﹕乳你前行
撰文：霍何綺華博士（香港乳癌基金會主席）