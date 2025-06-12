肺癌｜商人何柱國逝世享年75歲 年初自爆患肺癌接受化療 拆解6大風險煮食油煙高危
何柱國是為香港煙草創辦人何英傑的長孫。今年2月接受訪問時透露自己一度確診肺癌，諮詢過美國醫生後決定留港就醫，並於養和醫院接受治療，當時他指自己經已康復。節目中他透露化療過程辛苦且「死唔去更辛苦」，呼籲聽眾戒煙。
另一方面，何柱國當時透露「相當唔鍾意」盧寵茂（醫務衞生局局長），因對方曾著力推行戒煙政策，認為「食煙仔都（有）自由吧，死唔死我有自由」，但經過患肺癌及化療一役，對對方已有改觀，
「後來諗返都想感謝佢，真係做治療嘅過程，你唔會死，但過程係好辛苦㗎，所以呢，我平衡過，我都係減咗佢唔食，我叫我啲朋友如食緊煙仔呢，減咗佢。」
肺癌列本港奪命癌症首位 年殺逾3,700港人
在2021年，肺癌新症共有5,978宗，佔本港癌症新症總數的15.5%；男女宗數比例約為1.4比1。肺癌是本港的首位致命癌症。2022年共有3,782人死於肺癌，佔癌症死亡人數的25.7%，
6大肺癌風險因素 煮食油煙高危
醫管局指，吸煙人士患上肺癌的機會率是非吸煙人士的20倍，經常吸食二手煙會患上肺癌風險也會較普通人高2至3倍，另外長期吸入廚房油煙等因素，也會增加患肺癌風險。
- 吸煙或常吸入二手煙
- 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
- 長期吸入廚房油煙
- 經常進食經燒烤、醃製的食物
- 長期吸入燃燒香燭的煙霧
- 種族或遺傳因素
非煙民亦可中招 用錯1種食油煮飯風險高
即使非煙民，其實亦有可能患上肺癌；台灣家醫科醫生柳朋馳曾提醒指，炒菜時的油煙排放如達5分鐘，則釋放出來的懸浮微粒（PM2.5）就會瞬間增加，並超過正常空氣的20倍，同時患上肺癌的機會亦會增加18%。他又舉例指，如使用發煙點較低的食油，令煮食時產生大量油煙，甚或者煮食時完全未有開啟抽油煙機等設備，對肺部帶來的危害可等同吸兩包香煙。
4大招預防肺癌
預防肺癌可以從以下兩個重要方面入手：減少接觸致癌因子和安排定期的肺部檢查，及早做好預防，降低患病風險。
1.減少接觸油煙
家庭主婦煮菜時常用大火快炒，但高油溫會產生大量致癌物質。建議減少煎、炸、大火快炒等高油量的烹飪方式，並使用抽油煙機來減少油煙暴露。此外，烹調時戴上口罩也能提供額外的防護。
2.減少居家空氣污染
祭拜時使用的香、檀香及蚊香中含有滑石粉、化學膠等有害物質，長期吸入可能導致肺部損害甚至致癌。建議祭拜時以手代香、減少使用其它香材，若需點香，務必確保室內空氣流通。
3.減少出入空氣差地方
空氣中的污染物看似難以避免，但其實可以通過幾個簡單的措施減少暴露風險。在霧霾或空氣品質差的日子應盡量減少外出，減少開窗通風（夜間通風疏散室內污染），並使用空氣清淨機。如需在室外長時間活動，建議佩戴專業防塵口罩，一般的普通口罩對空汙的防護效果有限。
4.避免吸煙、二手煙、三手煙
吸煙會導致多種肺癌，包括小細胞癌和鱗狀細胞癌，即使不吸煙，二手煙的有害物質和致癌物質濃度是直接吸煙的20倍，殘留於環境中的三手煙也會對幼兒肺部造成損害，長期吸入二手煙的人罹患肺癌風險亦相當高。