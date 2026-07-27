保溫杯｜用保溫杯沖茶做漏1步 男子生巨大肝癌腫瘤亡 注意7類飲品不宜放保溫杯

一名70多歲老翁生活規律，平日飲食清淡、經常運動，亦沒有吸煙及喝酒習慣，卻確診巨大肝癌，不久後病逝。家人整理遺物時，發現他長期用來泡茶及喝水的保溫杯已嚴重發霉，因而懷疑事件與長期接觸霉菌有關。保溫杯應如何清潔，哪些位置最容易藏污納垢？

