保溫杯｜用保溫杯沖茶做漏1步 男子生巨大肝癌腫瘤亡 注意7類飲品不宜放保溫杯
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一名70多歲老翁生活規律，平日飲食清淡、經常運動，亦沒有吸煙及喝酒習慣，卻確診巨大肝癌，不久後病逝。家人整理遺物時，發現他長期用來泡茶及喝水的保溫杯已嚴重發霉，因而懷疑事件與長期接觸霉菌有關。保溫杯應如何清潔，哪些位置最容易藏污納垢？
養生老翁患肝癌 保溫杯內嚴重發霉
綜合台灣傳媒報道，基隆長庚肝膽腸胃科醫生錢政弘在節目《小宇宙大爆發》分享個案。老翁平日注重養生，保持運動習慣，飲食亦較清淡，沒有吸煙或喝酒，惟在70多歲時確診巨大肝癌，最終不幸病逝。
家人其後整理遺物，打開老翁長期用來泡茶及喝水的保溫杯，才發現杯內發霉情況嚴重。家屬懷疑，老翁可能長時間攝入霉菌，毒素進入肝臟後造成慢性發炎及肝細胞壞死，繼而出現癌化。
不過，這只是醫生及家屬根據保溫杯狀況作出的推測，現有資料未能證實杯內霉菌是老翁患肝癌的直接原因。
深色茶漬遮蓋霉菌 清洗後勿立即蓋杯
錢政弘指出，使用保溫杯泡茶後，深色茶漬可能遮蓋霉菌，令使用者難以及時察覺。保溫杯使用一段時間後，部分縫隙亦可能難以徹底清潔，應按實際狀況更換。
不少人清洗保溫杯後，擔心灰塵跌入杯內，會立即把杯蓋蓋上。惟杯內若仍有水氣，潮濕及密封的環境便容易滋生霉菌。錢政弘建議，清洗後應打開杯蓋，讓杯身及零件完全陰乾。
矽膠圈須拆下清洗 瀝乾比熱水燙洗重要
杯蓋內的矽膠圈或橡膠圈容易積聚茶垢及水分，單純沖洗杯身並不足夠。有「無毒教母」之稱的譚敦慈提醒，每天用完保溫杯或環保杯後，應把密封膠圈拆下，刷洗乾淨並徹底瀝乾，待所有零件乾透後才重新裝上。
譚敦慈指出，徹底瀝乾比單純用熱水燙洗更重要，因為黃麴毒素相當耐高溫。她亦表示，黃麴毒素會傷害肝臟，赭麴毒素則會傷害腎臟。
消委會教保溫杯5大清潔方法
香港消委會提出以下保養及清洗重點：
- 每次使用後徹底清潔及晾乾，盛載清水以外的飲品後尤其要注意。杯蓋及密封膠圈應分拆清洗，乾透後再裝回原位。
- 除非產品說明列明可以，否則不應把保溫杯放入洗碗碟機，以免損壞杯身。
- 不要使用漂白劑或含氯洗潔劑，氯化物可能損壞不銹鋼表面。
- 保溫杯若有異味，可加入熱水及1小匙食用小蘇打粉，浸泡30分鐘至1小時，再沖洗乾淨。
- 使用海綿、軟布或軟刷清潔，避免用百潔布、鋼絲刷或硬刷，以免刮花內膽。
保溫杯使用貼士
汽水等有氣飲品、酸性較強的西柚汁或橙汁，以及濃茶和咖啡，均不宜長時間存放在保溫杯內。牛奶、豆漿及其他蛋白質飲品亦應盡快飲用，以免放置過久滋生細菌。若杯內已變色、生鏽、出現裂痕，或膠圈持續發霉及難以清潔，便應考慮更換，不宜繼續長期使用。