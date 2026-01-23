香港內科腫瘤科醫生邊個好？公立醫院、私家醫院、診所收費及名單一覽
香港內科腫瘤科醫生邊個好目錄
內科腫瘤科醫生的定義及職責
內科腫瘤科醫生是癌症治療團隊中的核心角色，專門負責利用非手術手段來診斷、評估及治療各類型惡性腫瘤。與外科醫生主要進行腫瘤切除手術、放射腫瘤科醫生專注放射治療（電療）不同，內科腫瘤科醫生更傾向於使用全身性藥物療法，以抑制癌細胞的生長、擴散或減輕患者病徵。這類醫生對於各類抗癌藥物的藥理、藥效及副作用管理有深厚認識，會根據患者的癌症類別、分期及身體狀況，制定個人化的治療方案，並協調其他專科醫生進行跨學科治療。其主要治療手段包括：
若您需要更精準的藥物諮詢，建議向註冊內科腫瘤科醫生查詢最新藥物臨床效益。
什麼情況下要看內科腫瘤科醫生？
當患者懷疑或確診患上癌症時，通常會被轉介至內科腫瘤科。醫生會根據活組織檢查及各項影像掃描（如 PET-CT 或 MRI）的報告，協助評估腫瘤的侵略性及擴散程度。以下是幾種應儘快尋求內科腫瘤科醫生諮詢的情況：
- 初步確診癌症：需要制定整體治療策略，決定先進行藥物治療還是先動手術。
- 術前或術後輔助治療：透過藥物縮小腫瘤以增加手術成功率，或在術後清除微細殘餘癌細胞以防復發。
- 癌症出現復發或擴散：當腫瘤轉移至其他器官時，需考慮全身性藥物療法以控制病情及維持生活質素。
- 副作用管理：正接受治療的患者若出現嚴重嘔吐、感染或過敏反應，需要醫生即時調整劑量。
- 晚期紓緩治療：利用低劑量藥物減輕病痛，延長晚期患者的存活時間並維持尊嚴。
內科腫瘤科醫生的診症收費多少？公私營內科腫瘤科醫生收費比較？
香港的癌症治療費用受藥物種類及醫院性質影響極大。內科腫瘤科的收費架構通常包含診症費、藥費、輸注費用及相關檢查費，患者在作公私營選擇時應詳加考慮經濟承受能力。
公營內科腫瘤科服務收費標準：
醫院管理局轄下的腫瘤科門診收費相對廉宜，主要惠及符合資格人士。然而，需留意部分昂貴的標靶藥或免疫藥屬於「自費項目」，除非符合撒瑪利亞基金或安全網資助條件。
|服務項目
|符合資格人士收費
|備註
|首次診症
|HK$135 需經普通科或專科醫生轉介。其後每次診症HK$80
|一般按症狀及治療週期排期
|每種處方藥物
|HK$15 不包括自費項目（如新型標靶藥）
|視乎具體治療程序而定
私營內科腫瘤科服務收費標準：
私家醫院或專科診所的診症費通常較高，但等待時間極短，能讓患者儘早接受治療。藥費通常按藥廠定價加成，不同診所之間可能存在顯著差異。
|服務項目
|估算收費範圍 (HK$)
|影響因素
|專科醫生診症費
|$1,500 – $4,500
|視乎醫生資歷及醫院地點
|化療服務（每節）
|$10,000 – $50,000+
|取決於藥物劑量及專利權
|免疫/標靶治療
|$30,000 – $100,000+
|按藥物市場定價，通常每3週一療程
|各類檢查（如掃描）
|$8,000 – $25,000
|視乎儀器種類及是否顯影
香港內科腫瘤科醫生診所名單及公私營選擇指南
部分公營醫院內科腫瘤科名單
港島區
|醫院名稱
|地址
|電話號碼
|服務時間 (周一至五)
|瑪麗醫院
|香港薄扶林道 102 號
|2255 4222（專科門診）
|上午9時至下午1時；下午2時至5時
九龍區
新界區
部分私家醫院及診所內科腫瘤科醫生名單
港島區
|醫院/診所名稱
|地址
|電話號碼
|醫生名稱
|明琛內分泌及腫瘤專科
|香港中環皇后大道中 38 號萬年大廈 9 樓 903 室
|2889 8963
|
|蕭麗珊診所
|香港中環遮打道 6-14A 號太子大廈 1501 室
|2521 2567
|
|安健腫瘤治療中心 (中環)
|香港中環皇后大道中 29 號華人行 7 樓 701 室
|3588 2400
|
|瑪麗醫院私家門診部
|香港薄扶林薄扶林道 102 號瑪麗醫院
|2255 3838
|
|813 醫療中心 (中環)
|香港中環畢打街 1-3 號中建大廈 16 樓
|2813 8823
|
|邵祖德診所
|香港中環德己笠街 2 號業豐大廈 5 樓 507 室
|2586 1726
|
九龍區
香港內科腫瘤科醫生的診症收費大概多少？
香港內科腫瘤科的收費差距甚大。公立醫院專科門診首次診症為 HK$135，其後每次 HK$80。私家專科醫生的診金則由 HK$1,500 至 HK$4,500 不等。需注意抗癌藥費（如標靶藥或免疫藥）通常按療程另外計算，私營機構每節治療費用可能由數萬至十多萬元起，視乎藥物專利及劑量而定。
在進行癌症治療時，應如何決定公私營選擇？
公私營選擇的主要考慮點是「經濟能力」與「治療速度」。公立醫院收費廉宜且設有藥物資助（如撒瑪利亞基金），適合長期抗癌及預算有限者，但排期較長。私家醫院及專科診所則能即時排期受藥，並可使用最新上市的標靶藥物，適合病情緊急或有醫療保險涵蓋的患者。
哪裡可以查看最新的內科腫瘤科醫生診所名單？
市民可參考醫院管理局旗下設有臨床腫瘤科的主要醫院，包括港島瑪麗醫院、九龍伊利沙伯醫院及瑪嘉烈醫院、新界威爾斯親王醫院及屯門醫院。私家方面，中環萬年大廈、太子大廈及尖沙咀海港城等醫務中心均有資深內科腫瘤科醫生執業。
內科腫瘤科與臨床腫瘤科醫生有什麼區別？
內科腫瘤科（Medical Oncology）主要專注於全身性藥物治療，如化療、標靶治療及免疫療法。而臨床腫瘤科（Clinical Oncology）是香港特有的專科制度，醫生同時接受藥物治療及放射治療（電療）的培訓。兩者均是抗癌團隊的核心，會根據腫瘤類別建議最合適的方案。
看內科腫瘤科醫生前需要準備什麼文件？
前往診症前，建議備妥以下資料：1. 由香港註冊醫生簽發的轉介信（公立醫院必須）；2. 最新的病理活檢報告（Biopsy Report）；3. 影像掃描影像及報告（如 CT、PET-CT 或 MRI）；4. 現正採取的藥物名單。若是看私家醫生，亦應攜帶保險保單以確認保障額度。