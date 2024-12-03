劉家昌癌逝｜傳腦及肺部有腫瘤 不願積極治療 受訪曾言「死了隨便丟」

有「流行音樂教父」之稱的劉家昌於今日（3日）驚傳病逝。有台灣傳媒聯絡到他身處台灣的大兒子，惟對方並未證實消息，並隨即匆忙掛斷電話。有記者希望向劉家昌在香港的朋友查證，對方證實劉家昌昨日（2日）因癌症去世。

