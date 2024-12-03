劉家昌癌逝｜傳腦及肺部有腫瘤 不願積極治療 受訪曾言「死了隨便丟」
有「流行音樂教父」之稱的劉家昌於今日（3日）驚傳病逝。有台灣傳媒聯絡到他身處台灣的大兒子，惟對方並未證實消息，並隨即匆忙掛斷電話。有記者希望向劉家昌在香港的朋友查證，對方證實劉家昌昨日（2日）因癌症去世。
被指腦及肺有腫瘤 家人低調回應
報道指，劉家昌在年初時發現右側有腫塊，腦部和肺部均有腫瘤，但他並未積極接受治療。報道又指其死訊雖已經傳出，但其家人目前不願對外公佈。
網上報道對劉家昌年齡說法不一，分別有指其享年83或84歲。台灣《壹蘋新聞網》就引述劉家昌的香港友人說法，指劉家昌其實屬羊，真實年齡是81歲，而非網傳的83、84歲。
高峰期「1日3包煙」 不欲煩惱後事「死了隨便丟」
事實上，劉家昌2年前曾接受台灣傳媒訪問，並透露曾獨自在家時感到暈眩，但依然不打算求醫，稱「如果這樣一昏，走了不是挺好的嗎」、「我死了隨便一丟就好了，不要再花一毛錢」。
劉家昌亦是「資深煙民」，高峰期曾「1日食3包」，最終因不滿台灣可以抽煙的地方太少，才減少抽煙頻率。
經歷兩段婚姻 與第二名妻子多爭拗
綜合台灣傳媒報道，劉家昌曾有過兩段婚姻，與第一任妻子江青育有一子；離婚後，他與影后甄珍結婚，並育有歌手兒子章立衡（原名劉子千）。近年他與甄珍及兒子之間的糾紛不斷，甚至指控第二任妻子爭產，並於微博上多次發表激烈言論。劉家昌熱衷於政治，經常對時局發表看法，但他近來幾乎於社交媒體絕跡，Facebook最後更新停留在今年4月5日。
音樂成就卓越 微博留「最後願望」
劉家昌曾為多位歌手創作出暢銷金曲，其中最為人熟知的包括鄧麗君的《獨上西樓》、甄妮的《誓言》、鳳飛飛的《有真情有活力》、歐陽菲菲的《嚮往》、劉文正的《諾言》以及費玉清的《晚安曲》和《中華民國頌》。此外，他創作的電影同名主題曲《梅花》、《一簾幽夢》和《庭院深深》至今仍廣為傳唱。劉家昌才華橫溢，於2001年獲頒第12屆金曲獎特別貢獻獎，音樂成就非凡。1976年，他執導的以台灣為背景的抗日片《梅花》更獲得金馬獎最佳劇情片，奠定了他在歌壇和影壇的重要地位。
劉家昌與微博最後的帖文中表示自己從事音樂工作60多年，作品近3000首，一生最終願望是「能回到祖國」，「希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》。」
圖片來源：劉家昌微博