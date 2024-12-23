38歲媽媽患末期卵巢癌 無力生育遭前夫狠心拋棄 頑強抗癌8年靠彈琴養家

一名來自佛山的女子罹患晚期卵巢癌，腹部積液超過50公斤（約110磅），幾乎是她體重的2倍。儘管如此，她為了家人和孩子，堅持抗癌已經8年。為養家，曾是鋼琴老師的她堅持在網上分享彈琴影片，努力求存。事實上，卵巢癌於本港女性十大癌症中發病率排名第6，每年新症約400宗。由於卵巢位置問題，患者的早期徵狀一般並不明顯，許多患者早期只覺腹部不適，甚至誤以為只是胃痛或消化不良，因而耽誤治療。

