38歲媽媽患末期卵巢癌 無力生育遭前夫狠心拋棄 頑強抗癌8年靠彈琴養家
卵巢癌反覆發作腹部積液110磅難以行動
綜合內地媒體報導，38歲的梁東妮8年前被診斷出卵巢顆粒細胞癌。她透露自從病發以來，她已經接受了兩次大型手術，卵巢和子宮均被切除，但病情仍然不斷復發，目前已是第三次復發。
梁女表示，最近因為持續的劇痛，她再次前往醫院求診。「疼痛難忍，身體一直不適，這幾天才來醫院。」她形容入院時幾乎無法行走，雙腿腫得像氣球，走幾步就喘不過氣。經治療後，醫生於其腹中抽取十多公斤（約22磅）的積液，其狀況始有所改善。梁東妮透露，其腹部有十多個腫瘤和囊液，總重量超過110磅。她稱「這種病吸收人體的營養，所以我人很瘦，肚子卻很大，我只有六十多斤（約三十多公斤），肚子的重量幾乎是我體重的2倍。」
先後切除卵巢子宮 失生育能力遭狠夫拋棄
事實上，梁東妮原本是一名鋼琴老師。於2018年，其病情第二次復發時，在康復期間被遭到前夫提出離婚，「因為他知道我已經失去生育能力」，並將兒子留家她照顧。梁女的兒子目前正就讀5年級，平時由她的父母照顧。儘管生活艱難，梁東妮仍積極抗癌，並經常在社交平台上分享自己彈鋼琴的影片。「我心中一直有一個音樂夢想，想教學生，想站上更大的舞台，所以現在仍然會彈琴。」
堅強抗癌8年 靠彈琴養活幼兒
梁東妮坦言，過去她曾多次想過放棄治療，但「看著兒子那麼小，父母也一直沒有放棄我，我看到他們都那麼堅持，我怎能不堅持？他們就是我的動力，我也會一直堅持下去。」因此，她在網上發佈影片，希望能獲得好心人的幫助，「我想活下去，分享視頻也是希望能有好心人幫幫我」。
本港年增400新症 卵巢癌早期病徵似胃痛易忽略
據醫管局資料， 卵巢癌是香港女性十大癌症中以發病率排行，佔第六位，每年新症約四百宗，大部分患者年齡超過50歲。卵巢癌的發病率雖非最高，但死亡數字卻排名第八。主要是由於卵巢位於骨盆腔深處，早期病徵並不明顯，許多患者病發初期大多只覺得腹部不適，或誤以為自己胃痛或消化不良，因而耽誤診斷與治療，到腹部摸到明顯腫塊時往往已是癌症後期，因此卵巢癌的死亡率偏高。
建議收經後的婦女定期進行詳細婦科檢查，有助及早發現卵巢癌。而有家族遺傳或近親曾患有卵巢癌或乳癌的高危族群，若腹部無故感到不適，必須特別注意，盡早求醫。
6類女性風險較高
卵巢癌的成因暫時仍未明確，但下列女性患此病的機會較高：
- 比一般女性較遲停經
- 從未生育
- 家族有人曾患卵巢癌（尤其是母親、姊妹、姑、姨）
- 體重超標，食用過多脂肪
- 有自然流產或不孕現象
- 曾罹患乳癌
預防卵巢癌4大方法
以下方法可有效幫助大家預防卵巢癌：
- 飲食要均衡、避免日常飲食攝取過量脂肪
- 保持適量運動
- 保持情緒穩定，注意抒緩精神壓力
- 長期卵巢功能失調的婦女，需積極接受治療