口腔癌｜27歲女反覆生痱滋不癒 揭患口腔癌切半條脷保命 拆解口腔癌1個位生痱滋屬警號

口腔潰瘍（痱滋）並非大病，但如果反覆出現在同一位置就必須留意，因有可能是癌症病徵。英國一名27歲女子Charlotte Webster-Salter口腔同一位置反覆「生痱滋」，最終確診為口腔癌，需切除半條舌頭保命。據香港衞生署資料，口腔腫瘤可分為良性和惡性，當中有4大高風險因素可能導致口腔癌。

