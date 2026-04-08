古思堯病逝｜曾患大腸癌古思堯病逝享年80歲 早期篩查大腸癌風險降9成 有年輕化趨勢醫生建議3招預防
綜合本地傳媒報道，古思堯近年健康狀況每況愈下；早於2020年，他已被確診患上大腸癌第四期，並且已擴散至肝臟、前列腺及淋巴系統。有報道指古思堯去年底經已入院，病重至無法自行進食，至今日（8日）中午，古思堯在兒子等親人陪同下安詳離世，享年80歲。
早期徵狀不明顯 大腸癌年殺逾2,000港人
大腸癌是本港最常見的癌症之一，大腸是消化系統的最後部份，包括結腸、直腸和肛門，在不同因素的影響下，大腸黏膜出現異常增生，形成大腸瘜肉，雖然大部分瘜肉是良性，但有部分會慢慢演變成為大腸癌 。
根據香港癌症資料統計中心2019年的數據顯示，大腸癌是本港第二大常見癌症，過去五年都有超過5,000宗新確診個案，同時亦是本港癌症殺手第二位，2019年因大腸癌死亡的人數超過2,000人，而男性的發病率比女性稍高，比例約爲1.4比1 。
根據數據，本港於2021年約新增5,800宗大腸癌新症，死亡個案約2,300人；約有27%的患者在第三期時被確診，而25%的患者則是在第四期被確診，這意味著超過一半的大腸癌患者是在中晚期才被發現。此外，早期大腸癌的5年存活率可高達95.7%，相對而言，第4期患者的5年存活率下降至9.3%。
早期大腸癌的症狀難以察覺，到末期才會出現較為明顯的病症。視乎腫瘤的位置、大小和擴散程度等因素，大腸癌的醫治方式亦會有所變化。當你的排便習慣突然改變持續超過兩星期，或察覺大便的形狀與表面出現異常的情況時，便應該及早求醫，並尋求專業的大腸癌支援服務。
出現4大徵狀應即求醫
- 糞便帶血（鮮紅或深黑色）或附有黏液
- 大便習慣改變持續超過兩星期（例如間歇性便秘或腹瀉，糞便幼如鉛筆，排便後仍想再大解。）
- 持續腹部不適（腹脹和絞痛）
- 體重下降而無明顯原因
台灣阮綜合醫院大腸直腸外科醫生蔡達基曾指出，許多年輕人因症狀不明顯或延誤就醫，導致在較晚期才被診斷出來。他指許多40至50歲的年輕患者因工作繁忙或缺乏固定的家庭醫生、保險及定期篩查，導致疾病初期未能及時發現。當症狀出現時，多數人選擇自行觀察或先去藥局購買腸胃藥，而非立即就醫檢查，這使得許多個案在確診時已屆晚期或須進行化療，錯失早期治療的最佳時機。
大腸癌年輕化4大成因
針對大腸癌年輕化的趨勢，蔡達基分析指出有四大原因：
1. 飲食西方化
精緻糖類與含糖飲料的攝取增加，而全穀物及富含植物性纖維的食物攝取減少，可能促進腫瘤生長。
2. 肥胖與久坐行為的普遍
肥胖可能透過代謝及荷爾蒙改變，增加罹癌風險。
3. 腸道菌相失衡
飲食與生活型態的改變會影響腸道菌相組成，使結直腸黏膜處於慢性發炎狀態，增加早期腫瘤形成的機會。
4. 遺傳因素與家族史
年輕患者中，具有遺傳性大腸癌症候群的比例較年長患者高。然而，家族史並非所有早發病例的主因，仍有許多年輕病例無明確家族史。
大腸癌有年輕化趨勢 醫生建議3方面預防
外科專科醫生劉卓靈接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，大腸癌並非只有中年人才會患上，年輕族群同樣存在患病風險。數據顯示，大腸癌患者雖仍以50歲以上人士為主（2023年超過九成新症患者屬於此年齡層），但年輕化趨勢已逐漸顯現。中大研究發現，本港55歲以下群體的結腸癌患者數目每年增加1.7%，直腸癌患者年度增幅則達3.5%，推測可能與肥胖、高脂低纖維的飲食習慣等生活方式因素有關。
要預防大腸癌，劉建議可以從日常飲食、生活習慣及定期篩查三方面入手，多管齊下可有效降低患病風險。
飲食方面，應減少加工肉類攝入（如香腸、煙肉），每日攝取50克即增加18%風險；增加全穀類、豆類及深色蔬菜攝取，強化膳食纖維保護力；遠離含糖飲品，避免肥胖及胰島素抗性誘發癌變；補充發酵乳製品調節腸道菌群；莓果、蒜頭等抗氧化物則中和自由基損傷。
養成良好的生活習慣同樣關鍵。每週進行適度運動，控制體重，避免內臟脂肪積聚引發慢性炎症；應戒煙限酒，減少煙草中的致癌物及酒精代謝物對腸黏膜的損害。
定期篩查是阻斷癌變的關鍵防線。即使沒有任何症狀，50歲以上人士應每兩年進行大便隱血測試，或每十年接受大腸鏡檢查；若有家族病史，更應提前至40歲開始。政府的「大腸癌篩查計劃」資助合資格者接受檢查，早期發現瘜肉並切除可降低90%癌變風險。