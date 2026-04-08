古思堯病逝｜曾患大腸癌古思堯病逝享年80歲 早期篩查大腸癌風險降9成 有年輕化趨勢醫生建議3招預防

香港社運標誌性人物之一古思堯不敵病魔離世，享年80歲。據了解古思堯近年屢受嚴重疾病困擾，2020年已確診患上末期大腸癌，其後一直與病魔搏鬥。有報道指古思堯去年底開始臥病在床，情況已不甚樂觀，其後於今年農曆新年期間入院，至今日（8日）下午終不幸病逝。

