吳文忻抗癌︱癌症惡化成第4期 做1種新療程病情180度好轉 吳文忻透露腫瘤縮小：太感恩！
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50歲的前港姐吳文忻（現名吳忻熹）3年前患上乳癌，至去年不幸復發並達到第3期，癌細胞已擴散至淋巴腺。患癌後吳文忻一直勇敢面對，亦嘗試過不同治療方法。至日前，她在社交平台公佈自己的癌症不幸惡化至第四期；其後她再度發文，指自己其實已於2個星期前出院，同時透露尾龍骨因接受電療而「又冤又痛」，好消息是接受另一療程後情況已有180度轉變。
癌症發展至第4期 吳文忻尋求另類療法積極抗癌
吳文忻日前於Instagram上分享影片，指由於細胞已轉移至尾龍骨，故癌症亦由原來的第3期惡化成第4期。她又透露之前在醫院已經在尾龍骨進行了5次電療，位於左胸的腫瘤也大了很多，形容情況「連我自己也嚇了一跳」。
她指自己近2星期每周接受化療，同時亦有尋求其他治療方法，希望同時提升免疫力及減低化療後副作用，形容效果「出乎意料地好」，
「不用怕！四期也可以好起來的！害怕便輸了！」
至今日（24日）凌晨，吳文忻再度於社交平台上載短片，片中她指自己已受坐骨神經痛纏繞數月，再加上入院期間臥病在床、肌肉不斷流失，以及尾龍骨位置要接受電療，形容「尾龍骨位置冤到坐又唔係企又唔係，只有躺平才舒服」，出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間亦覺辛苦。
她又指完成首次化療後，一星期內完全未見腫瘤有任何變化，反之似乎仍在不斷長大及擴散，曾擔心「死嘞，連化療都搞唔惦」，但她指出院後經朋友介紹接受部分療程，成功令身體有180度轉變，「由行唔到企坐也不太好，到現在可以正常行路唔再冤痛」，甚至連腫瘤都由不停發炎變大擴散，直到現時已停止擴散及缩小，兩星期內甚至「極速向好」。她預告將於本周三（26日）開直播，與大家分享近兩星期所接受的療程細節。
圖片來源：影片截圖