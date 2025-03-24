吳文忻抗癌︱癌症惡化成第4期 做1種新療程病情180度好轉 吳文忻透露腫瘤縮小：太感恩！

50歲的前港姐吳文忻（現名吳忻熹）3年前患上乳癌，至去年不幸復發並達到第3期，癌細胞已擴散至淋巴腺。患癌後吳文忻一直勇敢面對，亦嘗試過不同治療方法。至日前，她在社交平台公佈自己的癌症不幸惡化至第四期；其後她再度發文，指自己其實已於2個星期前出院，同時透露尾龍骨因接受電療而「又冤又痛」，好消息是接受另一療程後情況已有180度轉變。

