大腸癌篩查計劃2025｜醫生名單＋政府資助費用！1948至1974年出生可登記
大腸癌篩查計劃2025｜申請登記資格
- 年滿50至75歲，即1948至1974年出生（2025年1月1日生效）
- 持香港身份證#或豁免登記證明書
- 已加入電子健康紀錄互通系統
- 不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士*
#假如該人士是獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效則除外
*基層醫療醫生會親自評估以確保準參加者是否適合參加計劃
大腸癌篩查計劃2025｜大腸鏡檢查 資助詳情
如果從大便樣本中發現隱血，並不代表你一定患上了大腸癌，因為這可能是由其他病症引起的。在這種情況下，基層醫護人員會安排你進行第二次診察，解釋檢驗結果的涵義，然後轉介你到適當的專科醫生進行大腸鏡檢查。如果你參加「大腸鏡檢查基本服務」，政府將提供HK$280的資助。
如果你選擇參加計劃並轉介至登記的大腸鏡檢查醫生，政府將提供資助。
- 如果需要切除瘜肉，政府將提供固定資助金額，為HK$8,500；
- 如果不需要切除瘜肉，則為HK$7,800。
然而，選擇大腸鏡檢查醫生可能需要額外支付不超過HK$1,000的費用。通常，等待進行大腸鏡檢查的時間不會超過8週。
如果你希望能夠更早地進行檢查，可以考慮到私家醫院或私營機構進行檢查，但這需要自費支付。此外，如果你有意願加入自願醫保計劃，結腸鏡檢查連瘜肉切除屬於小型手術，自願醫保計劃的最高賠償限額為HK$5,000，主治醫生可以根據你的需要進行安排。
大腸癌篩查計劃2025｜篩查流程
大便帶血是早期大腸癌的一個明顯徵兆，但有些血液是肉眼看不見的。在這種情況下，大便隱血測試就成為了一種很有價值的篩查方法。檢測過程簡單，只要在家中收集樣本，然後到收集點交回即可。這種篩查方法沒有侵入性也非常安全，而且可以有效檢測出肉眼看不見的血液。如果測試結果呈陽性，你需要接受大腸鏡檢查。
大腸鏡檢查是一種侵入性較高的檢查方法，需要在醫院進行。但是，它具有更高的敏感性和準確性，可以檢測出更小的異常病變，有助於提高早期發現率和治療成功率。如果在檢查過程中發現瘜肉，醫生會進行切除並進行化驗，以進一步降低瘜肉變癌的機會。
大腸癌篩查計劃的主要步驟：
1.登記加入電子健康紀錄互通系統
2.尋找基層醫療醫生
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瀏覽 www.ColonScreen.gov.hk 或於辦公時間內致電 3565 6288 以獲取醫生名單以及聯絡資料
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留意診所門外張貼的標誌
3.約見基層醫療醫生
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於診症當日出示香港身分證或豁免登記證明書
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由醫生評估是否適合參力計劃
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簽署同意書，登記加入計劃
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獲發參加者資料包，內附大便隱血測試探便管
- 在家採集大便樣本
- 把樣本交回指定收集點
- 由醫生安排，通知參加者測試結果
如果大便隱血測試呈陽性，你需要再次見醫生、了解大便隱血測試結果、轉介接受大腸鏡檢查。
如果大便隱血測試呈陰性，你需要留意有否大腸癌症狀，每兩年再接受測試。
大腸癌篩查計劃2025｜醫生名單
有關大腸癌篩查計劃最新醫生名單，可瀏覽衛生署網站查詢。
資料來源：衛生署 – 大腸癌篩查計劃、醫院管理局