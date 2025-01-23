大腸癌篩查計劃2025｜醫生名單＋政府資助費用！1948至1974年出生可登記

大腸癌篩查計劃2025｜大腸癌是香港第二最常見的癌症，而及早發現可提高存活率。衞生署已將大腸癌篩查計劃資格更新，從2024年開始，合資格的香港居民（出生於1948至1974年之間）均可參加計劃，主要為大腸鏡檢查。香港衛生署正在積極推動大腸癌篩查計劃，以降低大腸癌的發病率。現在，合資格的居民都可以參加計劃，即睇登記大腸鏡檢查資助詳情。

