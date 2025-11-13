大腸癌｜消化不良屬大腸癌病徵 醫生教食粟米自測風險 附腸癌6大病徵易被忽視
靠食粟米簡單自測腸道健康
據英國《每日郵報》報道，英國全科醫生Dr Hilary Jones指出，只需使用一罐甜粟米，就能檢測自己是否患有「腸胃滯後症」。這種情況可能由於秋季日常生活習慣的改變而引發，例如暑假結束後恢復上學或工作習慣的改變，這些都可能影響消化系統。
他解釋，腸道滯後可能會導致腹脹和消化系統疾病等問題。腸胃滯後是指食物需要更長時間才能以糞便形式排出體外，嚴重時會引致便秘。
粟米測試進行方法
研究顯示，便秘與結腸癌（腸癌）有關，而結腸癌在年輕人中的發病率正在上升。Jones博士表示，有一個簡單的測試可以檢查腸胃是否不適，就是食用數粒甜粟米，並觀察排便情況，因為粟米不會被腸道消化。
- 如果在12至24小時內排出，表示腸道非常健康。
- 如果時間較短，可能意味著營養吸收不充分，吸收速度過快。
- 如果時間更長，可能顯示腸胃不適，並可能伴隨其他症狀。
Jones博士補充，甜粟米測試已存在一段時間，用於評估腸道運輸時間，即食物通過腸道所需的時間。
腸癌的6大常被忽視症狀
據報道，腸癌的風險因素包括吸煙、過量食用加工肉類和飲酒。早期警號包括血便、排便習慣改變、體重減輕和疲勞，以及疼痛、腫塊或腸阻塞。然而，有全科醫生指出，還有其他症狀經常被忽視，包括缺鐵性貧血、不明原因的疲勞、皮膚蒼白或呼吸急促。貧血還可能引起胸痛、心悸、頭痛和頭暈等症狀，這是因為腫瘤出血導致鐵流失和炎症，進而產生干擾鐵吸收的蛋白質。
他補充，如果突然發現大便變窄而沒有明顯原因，這也是腸癌的另一個細微跡象。鉛筆般細的糞便可能表示腫瘤阻塞結腸，導致糞便被擠壓成更細的形狀。此外，腹脹和腹部不適同樣是癌症的細微徵兆，這可能表現為持續性痙攣或進食後很快感到飽足。
早期徵狀不明顯 大腸癌年殺逾2,000港人
據衞生防護中心資料，大腸癌是香港第3位最常見的癌症，2022年就錄得5,190宗大腸癌新症；與此同時，大腸癌亦為本港致命癌症第2位，於2023年一共導致2,266名病人死亡。
早期大腸癌的症狀難以察覺，到末期才會出現較為明顯的病症。視乎腫瘤的位置、大小和擴散程度等因素，大腸癌的醫治方式亦會有所變化。當排便習慣突然改變持續超過兩星期，或察覺大便的形狀與表面出現異常的情況時，便應該及早求醫，並尋求專業的大腸癌支援服務。
大腸癌｜出現4大徵狀應即求醫
- 糞便帶血（鮮紅或深黑色）或附有黏液
- 大便習慣改變持續超過兩星期（例如間歇性便秘或腹瀉，糞便幼如鉛筆，排便後仍想再大解。）
- 持續腹部不適（腹脹和絞痛）
- 體重下降而無明顯原因