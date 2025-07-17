大腸癌｜1款湯水每日1碗 男子生瘜肉揭患大腸癌 醫生警告：高溫烹調易產生致癌物

大腸癌是香港第三位最常見癌症，同時是致命癌症的第二位；2023年大腸癌就導致2266人死亡，佔癌症死亡總數的15.2%。有肝膽腸胃科醫生分享病例，指一名60多歲男子每日都飲1種湯水，長時間之下竟引發大腸癌。

