大腸癌｜1款湯水每日1碗 男子生瘜肉揭患大腸癌 醫生警告：高溫烹調易產生致癌物
胃酸倒流求醫 60歲男子確診大腸癌
台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴指出，該名60多歲男患者早前因胃酸倒流求醫，會診過後醫生建議事主接受大腸鏡檢查。由於事主對內窺鏡有所抗拒，故改為先做糞便隱血檢查。由於報告呈陽性，事主隨即被安排做大腸癌檢查，並發現大腸內有一個約2.5厘米的瘜肉，切片檢查後確診為大腸癌。
疑因每日1碗牛肉湯釀禍
陳炳諴指出該名患者來自台南，習慣每天早餐飲一碗牛肉湯；醫生指紅肉裡面含較高濃度血紅素鐵及特殊糖分子，這些成分在體內代謝和氧化過程中會產生自由基，可能破壞細胞內的DNA，若累積修復不全，便可能導致黏膜異常增生，進而發展成癌症。幸運的是該患者的瘜肉仍停留在黏膜層，經手術處理後病情穩定，隨後亦願意遵循醫生建議調整飲食，尤其是要減少食紅肉。
食紅肉增大腸癌機會
過去有多項研究顯示，攝取紅肉量與罹患大腸癌風險呈正比；世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究機構（IARC）指出，每天攝取50克加工肉品，將增加18%罹患大腸癌風險；每天攝取100克紅肉，風險則增加17%。研究指，紅肉在高溫烹調過程中容易產生多環胺類、芳香烴類與N-亞硝基化合物等致癌物質，這些化學成分一旦進入體內就可能造成DNA損傷、誘發發炎反應，長期下來大幅提高致癌機率。
醫生提醒多食膳食纖維 建議白肉代紅肉
陳炳諴提醒，紅肉雖然是高蛋白質的來源，但攝取應有節制。他建議民眾儘量以白肉（如魚、雞肉）或植物性蛋白取代紅肉與加工肉品，並避免高溫烹調方式，改以清蒸、水煮、燉煮等方式為主。同時他亦建議要增加蔬果及膳食纖維攝取量，促進腸道蠕動以降低致癌物在腸道停留時間。
早期徵狀不明顯 大腸癌年殺逾2,000港人
據衞生防護中心資料，大腸癌是香港第3位最常見的癌症，2022年就錄得5,190宗大腸癌新症；與此同時，大腸癌亦為本港致命癌症第2位，於2023年一共導致2,266名病人死亡。
早期大腸癌的症狀難以察覺，到末期才會出現較為明顯的病症。視乎腫瘤的位置、大小和擴散程度等因素，大腸癌的醫治方式亦會有所變化。當排便習慣突然改變持續超過兩星期，或察覺大便的形狀與表面出現異常的情況時，便應該及早求醫，並尋求專業的大腸癌支援服務。
大腸癌｜出現4大徵狀應即求醫
- 糞便帶血（鮮紅或深黑色）或附有黏液
- 大便習慣改變持續超過兩星期（例如間歇性便秘或腹瀉，糞便幼如鉛筆，排便後仍想再大解。）
- 持續腹部不適（腹脹和絞痛）
- 體重下降而無明顯原因