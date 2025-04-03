癌症治療｜38歲女大腸癌轉移肝臟 靠1款蔬果汁戰勝末期癌 配合藥物治療10年未復發
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治療癌症當然需要適當藥物及療程，但同時飲食亦可起輔助之效。日本一名38歲女子確診大腸癌，癌細胞甚至已轉移至肝臟，病情已達第4期無法透過手術根治。患者其後根據醫生建議每天飲用1款蔬菜汁，配合藥物治療之下10個月後癌細胞幾近完全消失，相隔10年後癌症亦未有復發。
大腸癌擴散肝臟 38歲女靠1款蔬果汁奇蹟康復
綜合台灣傳媒報道，該位38歲女患者於2010年因大便有血而接受檢查，隨即發現罹患直腸癌，且癌細胞已轉移至肝臟，即使做手術都無法根治。此後，事主轉至另一間醫院接受抗癌藥物治療，並開始跟從醫生指數，透過飲用抗癌蔬果汁調養身體。經過約10個月治療，事主肝臟的癌細胞以及大腸的原位癌幾乎在影像檢查中完全消失。
再做手術切10cm大腸 癌症10年未復發
雖然肝臟的癌細胞仍留下兩個直徑約2公分的痕跡，但直腸的原位癌在影像中幾乎看不見。內視鏡檢查顯示仍有少量癌細胞殘留。為防止癌症復發，醫生事主接受手術切除約10厘米直腸，所幸地手術十分順利，對事主而言亦是意料之外的幸運。抗癌大致成功後，事主的飲食限制已相對放寬，但醫生仍建議她繼續飲用該款蔬果汁一段時間，同時要控制鹽分攝取；至今距離事主成功抗癌已10年有多，但大腸癌及肝癌均未見復發。
專家建議每日至少食150克蔬菜 打成汁更易吸收
日本著名抗癌專家濟陽高穗受訪時指出，蔬菜中的植化素、酵素、鉀和維生素C等成分有助於抗癌；將蔬果打成汁能更有效地攝取這些成分。除了飲用蔬果汁，患者每天亦應攝取至少150克蔬菜，但對於有腎病、需要限制鉀攝取的病人，則建議與醫生討論治療及飲食細節。
抗癌蔬果汁製作方法
材料（2人份）
- 紅蘿蔔及白蘿蔔：各6厘米
- 橙：3個
- 檸檬：1個
- 蜂蜜：1小匙
做法
1. 將紅蘿蔔和白蘿蔔切成長條狀，橙及檸檬去皮後切成月牙形。
2. 將所有材料放入果汁機中打碎，加入蜂蜜攪拌均勻。