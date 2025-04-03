癌症治療｜38歲女大腸癌轉移肝臟 靠1款蔬果汁戰勝末期癌 配合藥物治療10年未復發

治療癌症當然需要適當藥物及療程，但同時飲食亦可起輔助之效。日本一名38歲女子確診大腸癌，癌細胞甚至已轉移至肝臟，病情已達第4期無法透過手術根治。患者其後根據醫生建議每天飲用1款蔬菜汁，配合藥物治療之下10個月後癌細胞幾近完全消失，相隔10年後癌症亦未有復發。

