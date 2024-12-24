大腸癌｜港年增5000患者 多名藝人大便帶血揭罹癌 1種食飯習慣增46％風險

【大腸癌/病徵/先兆/高危群組/治療/藝人】大腸癌是全球致命癌症之一，本港不少藝人如蘇施黃、李琳琳、TVB御用惡人彭皓鋒，均先後確診，日本音樂大師坂本龍一更因大腸癌而離世。不健康飲食習慣是主要成因，有外國研究更指出，如果某個時段進食，患大腸癌的風險比一般高46%，而眾人最常因一個病徵揭發患癌。