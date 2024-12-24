大腸癌｜港年增5000多人患大腸癌 多名藝人大便帶血揭罹癌 1種食飯習慣增46％風險

大腸癌｜港年增5000患者 多名藝人大便帶血揭罹癌 1種食飯習慣增46％風險

腫瘤及癌症
東方新地

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【大腸癌/病徵/先兆/高危群組/治療/藝人】大腸癌是全球致命癌症之一，本港不少藝人如蘇施黃、李琳琳、TVB御用惡人彭皓鋒，均先後確診，日本音樂大師坂本龍一更因大腸癌而離世。不健康飲食習慣是主要成因，有外國研究更指出，如果某個時段進食，患大腸癌的風險比一般高46%，而眾人最常因一個病徵揭發患癌。

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大腸癌｜蘇施黃大便帶血 揭乳癌後再患大腸癌

現年69歲的蘇施黃，繼2005年戰勝乳癌後，再於2022年10月揭患上大腸癌三期。她透露當時大便變得異常，隨後更大便帶血，入院檢查發現罹患大腸癌，需要即時接受腫瘤切除手術，幸手術相當順利，電子掃瞄顯示其癌細胞無擴散，但其後亦做化療。化療為其身體帶來不少副作用，如右手手臂及腳掌位置出現腫脹，服用中藥調理後有所好轉。休養一段時間後，她亦拍片分享患病的心路歷程，又向大家介紹一種令身體快速復原的簡單方法——「瞓覺」，每朝6時多醒過來，都不會立即落床，總之「百分之八至九十時間用來瞓覺」。

大腸癌 蘇施黃在其網絡頻道公開患大腸癌的心路歷程。（圖片來源：教煮蘇 This is So good YouTube影片截圖）
蘇施黃在其網絡頻道公開患大腸癌的心路歷程。（圖片來源：教煮蘇 This is So good YouTube影片截圖）
大腸癌 蘇施黃密友金燕玲（左）亦是抗癌勇士。（圖片來源：蘇施黃facebook）
蘇施黃密友金燕玲（左）亦是抗癌勇士。（圖片來源：蘇施黃facebook）
大腸癌 蘇施黃兩度患癌，依舊樂觀面對一切。（圖片來源：蘇施黃facebook）
蘇施黃兩度患癌，依舊樂觀面對一切。（圖片來源：蘇施黃facebook）

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大腸癌｜李琳琳體檢揭患癌 樂觀面對「輪到我喇」

現年76歲的資深演員李琳琳，在2011年時突發現大便稀爛，加上見血，當時剛巧要與丈夫姜大衛一起作身體例行檢查，終被確診患上大腸癌。個性樂觀的她，當下的反應是：「哦，輪到我喇！」。她曾在善寧會出版之刊物《生死兩相安3》撰文分享抗癌之道。當時做手術切除了10吋大腸，而在切除大腸內的10粒淋巴之中，醫生發現有1粒已起變化，判斷屬大腸癌第3期。手術過後，她要做12次化療，每2星期入醫院吊一次針，整個療程共半年，半年後總算畫上句號。經此一役，她表示會對起居飲食、生活作息、情緒管理各方面作出相當調適。

大腸癌 近年李琳琳因電影《從今以後》再度活躍幕前。（圖片來源：《從今以後》facebook）
近年李琳琳因電影《從今以後》再度活躍幕前。（圖片來源：《從今以後》facebook）
大腸癌 李琳琳60年代開始拍戲，之後消失螢光幕逾30年，近年被好劇本打動而參演電影。（圖片來源：《從今以後》facebook）
李琳琳60年代開始拍戲，之後消失螢光幕逾30年，近年被好劇本打動而參演電影。（圖片來源：《從今以後》facebook）
大腸癌 姜大衛（John哥）與太太李琳琳結婚半世紀，育有兩女一子，圖為孻仔姜卓文。（圖片來源：姜卓文IG）
姜大衛（John哥）與太太李琳琳結婚半世紀，育有兩女一子，圖為孻仔姜卓文。（圖片來源：姜卓文IG）

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大腸癌｜彭皓鋒突持續肚痾 揭患癌暴瘦30磅

現年54歲的TVB御用惡人彭皓鋒，在2023年7月證實患上直腸癌第3期。當初他發現排便習慣有異，以前2、3天才去排便一次，突然間卻肚痾一日2、3次，情況持續1、2個月都沒改變，於是求診。照腸鏡後發現直腸有個5厘米大的腫瘤，由於位置接近肛門，如果進行切除腫瘤手術，有機會終生用人工造口排便，對家人構成負擔，所以暫無開刀打算，主要以電療化療，目前病情時好時壞。患癌期間，由於要戒口，食量減少，體重在幾個月間由210磅急跌到170磅左右，足足暴瘦30磅！至於致病原因，他估計可能跟不良飲食習慣有關，因為近幾年多數吃飯盒，外賣食物較多油。

大腸癌 彭皓鋒有TVB御用惡人之稱。（圖片來源：彭皓鋒facebook）
彭皓鋒有TVB御用惡人之稱。（圖片來源：彭皓鋒facebook）
大腸癌 彭皓鋒（左一）亦是女歌手彭家麗（左二）的胞弟。（圖片來源：彭家麗IG）
彭皓鋒（左一）亦是女歌手彭家麗（左二）的胞弟。（圖片來源：彭家麗IG）
大腸癌 彭皓鋒積極面對治療。（圖片來源：彭皓鋒IG）
彭皓鋒積極面對治療。（圖片來源：彭皓鋒IG）

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大腸癌｜坂本龍患癌1年內做6次手術 抗癌時繼續創作

繼2014年患上咽喉癌後，日本音樂大師坂本龍一於2020年又被確診罹患直腸癌第四期，當時醫生表示若不接受治療，只能活6個月。在隨後的1年內，相繼做了6次手術，切除肝臟、淋巴管腫瘤、肺部腫瘤，之後不斷服藥。當時他曾在官網感謝醫護人員的照護，往後的日子將「與癌共存」。抗癌期間，他一直沒有離棄音樂，還不時創作音樂。2023年1月17日，在71歲生日之際正式發佈個人最新專輯《12》，同年3月28日，於東京都的一間醫院逝世，終年71歲。

大腸癌 坂本龍一一生與音樂結下不解之緣。（圖片來源：坂本龍一IG）
坂本龍一一生與音樂結下不解之緣。（圖片來源：坂本龍一IG）
大腸癌 坂本龍一先後患上兩類癌症。（圖片來源：坂本龍一IG）
坂本龍一先後患上兩類癌症。（圖片來源：坂本龍一IG）
大腸癌 坂本龍一抗癌期間仍堅持音樂創作。（圖片來源：坂本龍一IG）
坂本龍一抗癌期間仍堅持音樂創作。（圖片來源：坂本龍一IG）

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大腸癌｜何謂大腸癌？

大腸癌（又稱「結直腸癌」）是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，香港常見十大癌症之一。每年平均約有5000多宗新症。香港防癌會出版之刊物《大腸癌治療與預防》指出，腫瘤原發於結腸部位（61%）的較在直腸部位（39%）為多，而患者則以男性較多，男女性患者的比例為1.4：1。患者年齡方面，大腸癌很少見於20歲以下的人士，男女性在50歲前的發病率及死亡率相若。

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大腸癌｜大腸癌的成因

衞生防護中心指大腸癌有以下的高危因素。

  • 高動物脂肪和低纖維（如蔬果）的飲食習慣
  • 缺乏運動
  • 家族中曾有人患上大腸癌或遺傳性腸病
  • 結腸長期發炎（又稱潰瘍性結腸炎）或長出息肉

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大腸癌｜大腸癌研究：呢段時間食飯最高危

美國Rush University Medical College研究團隊調查了664名進行大腸鏡檢查的人士，了解其飲食習慣。研究人員把晚食定義為在上床前3個小時內進餐，每周有4次晚食，就定義為「晚食者」。調查發現42%人表示自己有晚食的習慣，而這班晚食者患大腸癌的可能性比非晚食者高46%。

為何晚食會增加大腸癌的風險？研究人員解釋，可能是此舉會破壞胃腸道的內在生理時鐘所致。

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大腸癌｜大腸癌常見症狀

  • 大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血
  • 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）
  • 無故體重下降
  • 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）
  • 大便時有尚未排清的感覺
  • 身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈

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大腸癌｜大腸癌與痔瘡有何分別？

大腸癌的症狀有時與其他良性疾病相似，尤其是痔瘡，不慎誤會有可能延遲求診，究竟如何分辨兩者？香港防癌會出版之刊物《大腸癌治療與預防》指出，大腸癌的症狀的特點在於症狀多數是持續及不斷惡化，如果症狀在短時期出現而持續的話，就要請教醫生，尤其是大便出血。

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大腸癌｜大腸癌的高危人士

雖然大腸癌的成因未明，但據統計以下類別的人士較高危：

  • 年過50
  • 家族中有人患過大腸癌
  • 自己或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉
  • 長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足
  • 體重超標（BMI體重指標超過25）
  • 飲酒過量
  • 吸煙
  • 極少運動

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大腸癌｜大腸癌的檢查方法

大腸癌有以下4種檢查方法：

1.結腸內視鏡檢查（大腸鏡檢查）

  • 現時最有效檢查下消化道的方法。
  • 透過一支柔軟內視鏡能檢查整條結腸及迴腸末端。
  • 整個檢查需時約10至45分鐘。

2.大腸鋇劑灌腸造影檢查

  • 一種診斷大腸疾病的X光檢驗。
  • 放射醫生會將一條管通入直腸，再將含鋇的顯影劑灌入病人體內，然後進行X光拍攝，以便檢測大腸腔的輪廓和腫塊，凹陷性的潰瘍因而可被顯影出來。

3.直腸指檢

  • 醫生穿上潤滑指套的手指由病人的肛門伸入至直腸內，指檢病人的大腸腔內是否出現腫瘤。

4.糞便隱血檢查

  • 從病人糞便樣本檢測出糞便是否有隱血。

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大腸癌｜大腸癌的治療方法

大腸癌的主要治療方法包括外科手術和輔助治療。

1.外科手術

  • 根治大腸癌的主要方法。
  • 近年部份大腸癌切除手術已採用微創手術進行，不但加快病人康復過程，更大大減低了病人出現併發症的機會。
  • 有個別病人或需作臨時或永久性造口。

2.輔助治療

  • 輔助治療可以降低復發率。
  • 輔助治療包括放射治療和化學療法。
  • 部份第2期結腸癌或直腸癌病人或需進行輔助治療。
  • 第3期結腸癌或直腸癌病人一般都需要輔助治療。
  • 第4期結腸癌或直腸癌病人，當所有察覺到的腫瘤及已擴散的腫瘤都已經切除，才會考慮輔助治療。

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大腸癌｜大腸癌的預防方法

  • 進食足夠纖維：因高纖食物可促進腸道蠕動，減少便秘，將有害致癌物質排出體外
  • 蔬果含有豐富維他命等抗癌物質，多吃有助防癌
  • 減少進食紅肉
  • 日常飲食低脂少油，以蒸、焗、烤代替煎、炸、炒
  • 進行適量運動，保持健康體重
  • 不吸煙
  • 少喝酒
  • 適當的篩選檢查

資料來源：善寧會刊物《生死兩相安3》醫管局智友站、香港防癌會刊物《大腸癌治療與預防》
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大腸癌
圖片來源：教煮蘇 This is So good YouTube影片截圖、蘇施黃facebook、《從今以後》facebook、姜卓文IG、彭皓鋒facebook、彭家麗IG、彭皓鋒IG、坂本龍一IG

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