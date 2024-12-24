大腸癌｜港年增5000患者 多名藝人大便帶血揭罹癌 1種食飯習慣增46％風險
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大腸癌｜蘇施黃大便帶血 揭乳癌後再患大腸癌
現年69歲的蘇施黃，繼2005年戰勝乳癌後，再於2022年10月揭患上大腸癌三期。她透露當時大便變得異常，隨後更大便帶血，入院檢查發現罹患大腸癌，需要即時接受腫瘤切除手術，幸手術相當順利，電子掃瞄顯示其癌細胞無擴散，但其後亦做化療。化療為其身體帶來不少副作用，如右手手臂及腳掌位置出現腫脹，服用中藥調理後有所好轉。休養一段時間後，她亦拍片分享患病的心路歷程，又向大家介紹一種令身體快速復原的簡單方法——「瞓覺」，每朝6時多醒過來，都不會立即落床，總之「百分之八至九十時間用來瞓覺」。
大腸癌｜李琳琳體檢揭患癌 樂觀面對「輪到我喇」
現年76歲的資深演員李琳琳，在2011年時突發現大便稀爛，加上見血，當時剛巧要與丈夫姜大衛一起作身體例行檢查，終被確診患上大腸癌。個性樂觀的她，當下的反應是：「哦，輪到我喇！」。她曾在善寧會出版之刊物《生死兩相安3》撰文分享抗癌之道。當時做手術切除了10吋大腸，而在切除大腸內的10粒淋巴之中，醫生發現有1粒已起變化，判斷屬大腸癌第3期。手術過後，她要做12次化療，每2星期入醫院吊一次針，整個療程共半年，半年後總算畫上句號。經此一役，她表示會對起居飲食、生活作息、情緒管理各方面作出相當調適。
大腸癌｜彭皓鋒突持續肚痾 揭患癌暴瘦30磅
現年54歲的TVB御用惡人彭皓鋒，在2023年7月證實患上直腸癌第3期。當初他發現排便習慣有異，以前2、3天才去排便一次，突然間卻肚痾一日2、3次，情況持續1、2個月都沒改變，於是求診。照腸鏡後發現直腸有個5厘米大的腫瘤，由於位置接近肛門，如果進行切除腫瘤手術，有機會終生用人工造口排便，對家人構成負擔，所以暫無開刀打算，主要以電療化療，目前病情時好時壞。患癌期間，由於要戒口，食量減少，體重在幾個月間由210磅急跌到170磅左右，足足暴瘦30磅！至於致病原因，他估計可能跟不良飲食習慣有關，因為近幾年多數吃飯盒，外賣食物較多油。
大腸癌｜坂本龍患癌1年內做6次手術 抗癌時繼續創作
繼2014年患上咽喉癌後，日本音樂大師坂本龍一於2020年又被確診罹患直腸癌第四期，當時醫生表示若不接受治療，只能活6個月。在隨後的1年內，相繼做了6次手術，切除肝臟、淋巴管腫瘤、肺部腫瘤，之後不斷服藥。當時他曾在官網感謝醫護人員的照護，往後的日子將「與癌共存」。抗癌期間，他一直沒有離棄音樂，還不時創作音樂。2023年1月17日，在71歲生日之際正式發佈個人最新專輯《12》，同年3月28日，於東京都的一間醫院逝世，終年71歲。
大腸癌｜何謂大腸癌？
大腸癌（又稱「結直腸癌」）是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，香港常見十大癌症之一。每年平均約有5000多宗新症。香港防癌會出版之刊物《大腸癌治療與預防》指出，腫瘤原發於結腸部位（61%）的較在直腸部位（39%）為多，而患者則以男性較多，男女性患者的比例為1.4：1。患者年齡方面，大腸癌很少見於20歲以下的人士，男女性在50歲前的發病率及死亡率相若。
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大腸癌｜大腸癌的成因
衞生防護中心指大腸癌有以下的高危因素。
- 高動物脂肪和低纖維（如蔬果）的飲食習慣
- 缺乏運動
- 家族中曾有人患上大腸癌或遺傳性腸病
- 結腸長期發炎（又稱潰瘍性結腸炎）或長出息肉
大腸癌｜大腸癌研究：呢段時間食飯最高危
美國Rush University Medical College研究團隊調查了664名進行大腸鏡檢查的人士，了解其飲食習慣。研究人員把晚食定義為在上床前3個小時內進餐，每周有4次晚食，就定義為「晚食者」。調查發現42%人表示自己有晚食的習慣，而這班晚食者患大腸癌的可能性比非晚食者高46%。
為何晚食會增加大腸癌的風險？研究人員解釋，可能是此舉會破壞胃腸道的內在生理時鐘所致。
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大腸癌｜大腸癌常見症狀
- 大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血
- 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）
- 無故體重下降
- 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）
- 大便時有尚未排清的感覺
- 身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈
大腸癌｜大腸癌與痔瘡有何分別？
大腸癌的症狀有時與其他良性疾病相似，尤其是痔瘡，不慎誤會有可能延遲求診，究竟如何分辨兩者？香港防癌會出版之刊物《大腸癌治療與預防》指出，大腸癌的症狀的特點在於症狀多數是持續及不斷惡化，如果症狀在短時期出現而持續的話，就要請教醫生，尤其是大便出血。
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大腸癌｜大腸癌的高危人士
雖然大腸癌的成因未明，但據統計以下類別的人士較高危：
- 年過50
- 家族中有人患過大腸癌
- 自己或家族中有人患慢性結腸炎或結腸息肉
- 長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足
- 體重超標（BMI體重指標超過25）
- 飲酒過量
- 吸煙
- 極少運動
大腸癌｜大腸癌的檢查方法
1.結腸內視鏡檢查（大腸鏡檢查）
- 現時最有效檢查下消化道的方法。
- 透過一支柔軟內視鏡能檢查整條結腸及迴腸末端。
- 整個檢查需時約10至45分鐘。
大腸癌｜大腸癌的治療方法
1.外科手術
- 根治大腸癌的主要方法。
- 近年部份大腸癌切除手術已採用微創手術進行，不但加快病人康復過程，更大大減低了病人出現併發症的機會。
- 有個別病人或需作臨時或永久性造口。
2.輔助治療
- 輔助治療可以降低復發率。
- 輔助治療包括放射治療和化學療法。
- 部份第2期結腸癌或直腸癌病人或需進行輔助治療。
- 第3期結腸癌或直腸癌病人一般都需要輔助治療。
- 第4期結腸癌或直腸癌病人，當所有察覺到的腫瘤及已擴散的腫瘤都已經切除，才會考慮輔助治療。
大腸癌｜大腸癌的預防方法
- 進食足夠纖維：因高纖食物可促進腸道蠕動，減少便秘，將有害致癌物質排出體外
- 蔬果含有豐富維他命等抗癌物質，多吃有助防癌
- 減少進食紅肉
- 日常飲食低脂少油，以蒸、焗、烤代替煎、炸、炒
- 進行適量運動，保持健康體重
- 不吸煙
- 少喝酒
- 適當的篩選檢查
資料來源：善寧會刊物《生死兩相安3》、醫管局智友站、香港防癌會刊物《大腸癌治療與預防》
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